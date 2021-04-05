Путин подписал закон об обнулении своих сроков на посту президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему занимать эту должность еще два срока.

Согласно документу, президентом России может стать гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства.

Эта норма не касается людей, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ". Очевидно, речь идет о жителях оккупированного Крыма и Донбасса, которым массово выдавались российские паспорта.

Также закон предусматривает, что один человек не может занимать должность президента больше двух сроков подряд. Однако, на Путина на ограничения не распространяется, поскольку президентские сроки до 2020 года не учитываются.

Таким образом, Владимир Путин сможет баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах о остаться во власти до 2036 года.