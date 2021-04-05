Путин подписал закон об обнулении своих сроков на посту президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему занимать эту должность еще два срока.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Согласно документу, президентом России может стать гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства.
Эта норма не касается людей, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ". Очевидно, речь идет о жителях оккупированного Крыма и Донбасса, которым массово выдавались российские паспорта.
Также закон предусматривает, что один человек не может занимать должность президента больше двух сроков подряд. Однако, на Путина на ограничения не распространяется, поскольку президентские сроки до 2020 года не учитываются.
Таким образом, Владимир Путин сможет баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах о остаться во власти до 2036 года.
и мы щас же запустим операцию "Приемник" - вот тогда заживете...
Третий десяток лет "отказываются" от доллара, а воз и ныне там. Но чуют, что в этот раз будут наказывать по-взрослому - вот и пыжатся.
https://mobile.twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky
https://mobile.twitter.com/apiontkovsky https://mobile.twitter.com/apiontkovsky
Трое суток обнулёнышы совещались в бункере. Победили бешеные.
С утра 5 апреля спущены с поводков все информационные псы войны.
На 21 апреля (между Гитлером и Лениным) назначено триумфальное обращение недофюрера к глубинному народу.
Кто бы сомневался... А еще говорят, что вампиров не существ
И хтоб-шоб не казав, а ведь еще совсем недавно он обыгрывал хоккейную сборную, вел на юг стаю стерхов, просто бодрился рыбалкам и т.д. А щас все сверх усилия команды за многодневную съемку выдали лишь еле передвигающегося дидуганчика с театрально-госпитальной раскорячкой, что невозможно скрыть дублями, ни фотошопами. Вездеходик даже не может вести. Василий Рыбников написал опус на Униане про шаманство Х и Ш в тайге и подтолкнул внимательно рассмотреть это видео, омерзительное конечно, но хрен его знает если скажут что Хй..ло снимался с мочеприемником то поверю, бо ложится на кадр.
сам себе i обнуляю
Тепер він нк тільки *****, а також і "Повний Нуль".