РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9668 посетителей онлайн
Новости
8 181 48

Путин подписал закон об обнулении своих сроков на посту президента РФ

Путин подписал закон об обнулении своих сроков на посту президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему занимать эту должность еще два срока.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Согласно документу, президентом России может стать гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. 

Эта норма не касается людей, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ". Очевидно, речь идет о жителях оккупированного Крыма и Донбасса, которым массово выдавались российские паспорта.

Также закон предусматривает, что один человек не может занимать должность президента больше двух сроков подряд. Однако, на Путина на ограничения не распространяется, поскольку президентские сроки до 2020 года не учитываются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обсудили "внешние угрозы с западного направления", - Путин позвонил Лукашенко

Таким образом, Владимир Путин сможет баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах о остаться во власти до 2036 года.

Автор: 

путин владимир (32016) россия (96917)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Это ***** сдохнет - другое будет. Проблема не в руссенфюрерках, а в их стаде.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:11 Ответить
+10
Быстрее бы уже сам обнулился во веки веков.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:05 Ответить
+10
Путин подписал закон об обнулении своих сроков на посту президента РФ - Цензор.НЕТ 4838
показать весь комментарий
05.04.2021 22:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То він і свої дії обнулив, накази, злочини ?
показать весь комментарий
05.04.2021 22:05 Ответить
А как долго русню дурили: мол погодите чуток, дед скоро загнется
и мы щас же запустим операцию "Приемник" - вот тогда заживете...

показать весь комментарий
05.04.2021 22:06 Ответить
Быстрее бы уже сам обнулился во веки веков.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:05 Ответить
Аминь!
показать весь комментарий
05.04.2021 22:08 Ответить
Это ***** сдохнет - другое будет. Проблема не в руссенфюрерках, а в их стаде.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:11 Ответить
Путин подписал закон об обнулении своих сроков на посту президента РФ - Цензор.НЕТ 4838
показать весь комментарий
05.04.2021 22:06 Ответить
Нулёвка
показать весь комментарий
05.04.2021 22:07 Ответить
старий маньяк нарешті зовсім довбанувся)
показать весь комментарий
05.04.2021 22:07 Ответить
Обнулився і скоріше в хмарне сховище.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:32 Ответить
Козломордые СМИ пишут: "МИД РФ предрек массовый отказ от доллара и призвал создать замену SWIFT."

Третий десяток лет "отказываются" от доллара, а воз и ныне там. Но чуют, что в этот раз будут наказывать по-взрослому - вот и пыжатся.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:08 Ответить
Двести лет капитализм уже загнивает
показать весь комментарий
05.04.2021 22:30 Ответить
***** уже Леньку Сиськи-Масиськи пересидело. Скоро Гуталина пересидит.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:09 Ответить
британская королева, фидель кастро и вв путин - самые долго правящие политики
показать весь комментарий
05.04.2021 22:25 Ответить
А шо такое "пут ин"? Это какое-то средство женской гигиены или нaзвание новых свечей от геморроя?
показать весь комментарий
05.04.2021 23:03 Ответить
Путин подписал закон об обнулении своих сроков на посту президента РФ - Цензор.НЕТ 9764
показать весь комментарий
05.04.2021 22:11 Ответить
https://mobile.twitter.com/apiontkovsky

https://mobile.twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky

https://mobile.twitter.com/apiontkovsky https://mobile.twitter.com/apiontkovsky



Трое суток обнулёнышы совещались в бункере. Победили бешеные.
С утра 5 апреля спущены с поводков все информационные псы войны.
На 21 апреля (между Гитлером и Лениным) назначено триумфальное обращение недофюрера к глубинному народу.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:08 Ответить
Ставлю лайк, но без Штатов мы не справимся...
показать весь комментарий
06.04.2021 06:44 Ответить
Таким образом, Владимир Путин сможет баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах о остаться во власти до 2036 года. Источник: https://censor.net/ru/n3257820

Кто бы сомневался... А еще говорят, что вампиров не существ
показать весь комментарий
05.04.2021 22:12 Ответить
********** сроков, если точнее )
показать весь комментарий
05.04.2021 22:12 Ответить
Походу как членин .вечно живой будет .двойников только будут плодить.кацапы дебилы
показать весь комментарий
05.04.2021 22:13 Ответить
Та все одно ж здохнеш незабаром. Живеш як п..дар, і здохнеш як п..дар!
показать весь комментарий
05.04.2021 22:13 Ответить
Сам предложил, сам подписал)))) светоч демократии
показать весь комментарий
05.04.2021 22:16 Ответить
Кацапи хавають...
показать весь комментарий
05.04.2021 22:18 Ответить
давно пора провести выборы императора путина и не мучаться фигней каждые 4 года
показать весь комментарий
05.04.2021 22:22 Ответить
ну теперь руске бабы могут радоваться, нулёвка он и можно брать в мужья.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:23 Ответить
Не не господа, то все понты для приезжих. Транзит неизбежен! А обнуляется потому что Ху..ло не может не обнуляться, иначе он слабак, хрома качка и т.д. А сейчас опять вечный царь, и в глазах подданных прежде всего.

И хтоб-шоб не казав, а ведь еще совсем недавно он обыгрывал хоккейную сборную, вел на юг стаю стерхов, просто бодрился рыбалкам и т.д. А щас все сверх усилия команды за многодневную съемку выдали лишь еле передвигающегося дидуганчика с театрально-госпитальной раскорячкой, что невозможно скрыть дублями, ни фотошопами. Вездеходик даже не может вести. Василий Рыбников написал опус на Униане про шаманство Х и Ш в тайге и подтолкнул внимательно рассмотреть это видео, омерзительное конечно, но хрен его знает если скажут что Хй..ло снимался с мочеприемником то поверю, бо ложится на кадр.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:27 Ответить
Поговаривают, там уже не мочеприемник, а ол ин ван. Клоака по научному. Он и яйца туда откладывает.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:39 Ответить
В пиаре политическом (20 лет в этой сфере) никому нельзя верить а вот глаза никогда не обманывают. Я даже звук часто отключаю чтобы понять что происходит на самом деле.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:20 Ответить
Объявил себя целочкой, старый греховодник.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:33 Ответить
Автор: А.Пахмутова-Н.Добронравов
Альбом: Концерт в Москве 4 июля 1997 годаНеба утреннего стяг,
В жизни важен первый шаг.
Слышишь, реют над страною
Ветры яростных атак.

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.

Весть летит во все концы,
Вы поверьте нам,отцы,
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы.

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.

В мире зной и снегопад,
Мир и беден и богат.
С нами юность всей планеты,
Наш всемирный стройотряд.

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.

С неба милостей не жди,
Жизнь для правды не щади.
Нам, ребята, в этой жизни
Только с правдой по пути.

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:35 Ответить
Путин подписал закон об обнулении своих сроков на посту президента РФ - Цензор.НЕТ 2844
показать весь комментарий
05.04.2021 22:36 Ответить
Путин подписал закон об обнулении своих сроков на посту президента РФ - Цензор.НЕТ 5316
показать весь комментарий
05.04.2021 22:37 Ответить
обнулёныш
показать весь комментарий
05.04.2021 22:46 Ответить
Так през. выборы ещё впереди. А вдруг рус. народ его не выберет? Да нет, показалось...
показать весь комментарий
05.04.2021 22:48 Ответить
"Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю"

сам себе i обнуляю
показать весь комментарий
05.04.2021 22:50 Ответить
Путин подписал закон об обнулении своих сроков на посту президента РФ - Цензор.НЕТ 6980
показать весь комментарий
05.04.2021 23:13 Ответить
"Путин подписал закон об обнулении..."

Тепер він нк тільки *****, а також і "Повний Нуль".
показать весь комментарий
06.04.2021 00:35 Ответить
В старости простата уже не та, возрастные мужики об этом умалчивает, а кремлёвский Фюрер на весь Мир балаболит
показать весь комментарий
06.04.2021 10:41 Ответить
Шоб он всрався гад и утонул в своём дерьме.
показать весь комментарий
06.04.2021 01:05 Ответить
Справа не так у х...лі, як у його пастві. Дарагіє расіянє будуть завжди заздрити, вбивати, красти. Такий у нас сусід...
показать весь комментарий
06.04.2021 08:21 Ответить
Германский Фюрер в 1945 году тоже что то подобное подписывал.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:28 Ответить
 
 