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Обсудили "внешние угрозы с западного направления", - Путин позвонил Лукашенко

Обсудили

Президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и обсудил с ним "внешние угрозы с западного направления".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает близкий к прессслужбы Лукашенко Telegram канал "Пул Первого".

Отмечается, что президенты говорили около получаса и решили, что "в интересах обеих стран - поступательное развитие интеграционных процессов и укрепления многопланового сотрудничества".

"Одна из главных тем: эпидситуация. Акцент на вакцинацию населения и производство вакцин. Отдельно обсудили ситуацию вокруг Беларуси и внешние угрозы, которые достаточно конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первую телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивании Россией военной силы на границах. Президент США заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленского не пригласили (обновлено)

Автор: 

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) путин владимир (31325)


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Топ комментарии
+20
Два дебіла - велика сила.
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02.04.2021 19:08
+14
два ублюдка.
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02.04.2021 19:09
+13
Ну и молодцы!!!!! Засуньте себе свой Новичок в ж...пу!!! И " ВЕКТОР " в Новосибе -пусть дезодоранты делает а не отраву!!!!
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02.04.2021 19:08
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Ну и молодцы!!!!! Засуньте себе свой Новичок в ж...пу!!! И " ВЕКТОР " в Новосибе -пусть дезодоранты делает а не отраву!!!!
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02.04.2021 19:08 Ответить
Поляки настроились вернуть Брест?
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02.04.2021 19:08 Ответить
Не, ***** твоё настроилось просрать всё
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02.04.2021 19:44 Ответить
Или русня настроилась вернуть Брест?
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02.04.2021 19:45 Ответить
Два дебіла - велика сила.
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02.04.2021 19:08 Ответить
хло і ШОС - от ето сила..!
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02.04.2021 19:08 Ответить
два чорти.
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02.04.2021 19:08 Ответить
Це не можливо. Пуцишенко не міг звонити сам собі. 😊
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02.04.2021 19:08 Ответить
два ублюдка.
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02.04.2021 19:09 Ответить
Вот это ***** стало обидно за звонок Байдена Зеленскому. 😆
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02.04.2021 19:09 Ответить
а больше плешивому дураку звонить и некому) так себе ответочка=)
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02.04.2021 19:09 Ответить
"Сашок, тваі танкі через Палєсьє на Кієв прайдут? Сам свєтітся баюсь, а ти всьо равно уже того"
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02.04.2021 19:11 Ответить
"нє-а, ня пройдуць - увсє балота растаялі ужо..."
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02.04.2021 19:18 Ответить
та хитрий він бульбаш (?), це вже зрозуміло було давно.
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02.04.2021 19:23 Ответить
два тупорилих дегенерата - маньяка
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02.04.2021 19:11 Ответить
Залишки "Русского мира" !!!))))
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02.04.2021 19:11 Ответить
З Бульбостану вдарять Бєлиєросіянє,тепер у нас два ворога на кордоні.
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02.04.2021 19:12 Ответить
Обещалось 500тыс доз в месяц производить вакцины. Даже не знаю, какой вакцинироваться.
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02.04.2021 19:14 Ответить
Українські ЗСУ вже вам приготували вакцину від "руССкогомира",кожному бульбарасту по кулі у скроню.
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02.04.2021 19:17 Ответить
я тобі пришлю вакцину- олівець від тараканів.
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02.04.2021 19:19 Ответить
вмажся антирабічною...
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02.04.2021 19:25 Ответить
Обговорили "зовнішні загрози із західного напрямку", - Путін подзвонив Лукашенку - Цензор.НЕТ 5209 ПНХ прихвостень *****.
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02.04.2021 19:28 Ответить
Скуштував х.уя? Ми такі
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02.04.2021 21:28 Ответить
Жил да был один дебил
Он дебилом был да жил
У дебила была сила
В половину сил дебила

Был еще второй дебил
С тем дебилом не дружил
У дебила была сила
Как у первого дебила

Кто-то где-то пошутил
И дебилов подружил
Сила силу ощутила
Два дебила - это сила
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02.04.2021 19:14 Ответить
надо констатировать одно - нынешнее руководство Беларуси по отношению к Украине явояется, мягко говоря, не дружественным
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02.04.2021 19:15 Ответить
ну це вже давно зрозуміло по тому як вони з Лаптєрейхом синхронно проти України голосують у всіх європейських і світових міжнародних організаціях...
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02.04.2021 19:26 Ответить
Подвывать еще не значит гавкать. А сейчасТаракан уже в открытую гавкает в сторону Украины
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02.04.2021 19:29 Ответить
Обсмоктали загрози нападу на об'єднаний мордор шоле???
Ото два х@йла - як один герб.
💩💩
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02.04.2021 19:52 Ответить
он рад в такое трудное время встретить усатого придурка. сам ***** будет уходить на запад, а ********** даст парабеллум. мелкий бульбашонок будет подносить патроны, как прапрапрадид гаврош )
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02.04.2021 19:19 Ответить
Барани , кому ви нах потрібні !?))) Захід просто мріє захопити вас з вашим лайном лапотним ))
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02.04.2021 19:29 Ответить
А крыса говорила, что обезьянничать не будет...
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02.04.2021 19:45 Ответить
белорусы и кацапы два сапога пара к сожалению и народ не весь но подавляющие большинство считают россию своими те демонстрации что были то против Луки стоило изгнать его все утихло бы но это не против росии против ей белорусы ничего не имеют одно пространство кино новости каналы зашел на сравнитеоьно независимый сайт https://news.tut.by/culture/724975.html tut.by так у них новости-"Стас Михайлов и песни, «от которых захватывает дух». «Яндекс» рассказал, какую музыку искали белорусы" - вобoем яндексы такси, еда, это в порядке вещей
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02.04.2021 19:48 Ответить
А мне этот сайт не нравится, слишком оппозиционный.
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02.04.2021 22:12 Ответить
Какие угрозы? Кому вы нах нужны,два черта?
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02.04.2021 20:57 Ответить
А вот жен своих они обсудить забыли...
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02.04.2021 22:13 Ответить
Вы напрасно так саркастически относитесь. Возможно, разговор шёл об атаке Украины с белорусской территории. Таракану уже терять нечего
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02.04.2021 23:07 Ответить
Хозяин позвонил своему холую.
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03.04.2021 07:18 Ответить
 
 