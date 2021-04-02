Обсудили "внешние угрозы с западного направления", - Путин позвонил Лукашенко

Президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и обсудил с ним "внешние угрозы с западного направления".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает близкий к прессслужбы Лукашенко Telegram канал "Пул Первого".

Отмечается, что президенты говорили около получаса и решили, что "в интересах обеих стран - поступательное развитие интеграционных процессов и укрепления многопланового сотрудничества".

"Одна из главных тем: эпидситуация. Акцент на вакцинацию населения и производство вакцин. Отдельно обсудили ситуацию вокруг Беларуси и внешние угрозы, которые достаточно конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первую телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивании Россией военной силы на границах. Президент США заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.

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