Обсудили "внешние угрозы с западного направления", - Путин позвонил Лукашенко
Президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и обсудил с ним "внешние угрозы с западного направления".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает близкий к прессслужбы Лукашенко Telegram канал "Пул Первого".
Отмечается, что президенты говорили около получаса и решили, что "в интересах обеих стран - поступательное развитие интеграционных процессов и укрепления многопланового сотрудничества".
"Одна из главных тем: эпидситуация. Акцент на вакцинацию населения и производство вакцин. Отдельно обсудили ситуацию вокруг Беларуси и внешние угрозы, которые достаточно конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США)", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первую телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивании Россией военной силы на границах. Президент США заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.
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Он дебилом был да жил
У дебила была сила
В половину сил дебила
Был еще второй дебил
С тем дебилом не дружил
У дебила была сила
Как у первого дебила
Кто-то где-то пошутил
И дебилов подружил
Сила силу ощутила
Два дебила - это сила
Ото два х@йла - як один герб.
💩💩