Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор

Состоялся первый телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

Первым об этом сообщил LIGA.net собеседник в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ.

О деталях разговора не сообщается. Отметим, что это первая беседа лидеров государств с тех пор, как Байден вступил в должность президента США.

По данным Politico, планировалось, что звонок Байдена состоится в связи с наращиванием военной мощи РФ у границ Украины. Ранее информацию о предстоящем телефонном разговоре Байдена и Зеленского подтвердил также источник "Интерфакс-Украина". По его данным, разговор должен состояться вечером 2 апреля.

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По данным источника Politico, украинские официальные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель. В частности, во время недавнего звонка между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Офиса президента Андреем Ермаком.