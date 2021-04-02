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Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор

Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор

Состоялся первый телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

Первым об этом сообщил LIGA.net собеседник в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ.

О деталях разговора не сообщается. Отметим, что это первая беседа лидеров государств с тех пор, как Байден вступил в должность президента США.

По данным Politico, планировалось, что звонок Байдена состоится в связи с наращиванием военной мощи РФ у границ Украины. Ранее информацию о предстоящем телефонном разговоре Байдена и Зеленского подтвердил также источник "Интерфакс-Украина". По его данным, разговор должен состояться вечером 2 апреля.

Читайте также: Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин

По данным источника Politico, украинские официальные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель. В частности, во время недавнего звонка между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20500) США (26853)


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Топ комментарии
+82
СМИ сообщили о телефонном разговоре Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 3516
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02.04.2021 17:26
+75
срочный инсайд!.. Зеленский сегодня вечером.. на экране присутствует рука Мендель!
ЗМІ повідомили про телефонну розмову Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 297
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02.04.2021 17:29
+54
интересно ЗЕля рассказал Байдену что его скоро приговорит на пару лет Печерский суд?
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02.04.2021 17:28
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Страница 4 из 4
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
‎02.‎04.‎2021

То что украинские правоохранительные органы продолжаю расследование в котором фигурирует нынешний президент США Джо Байден, в США не было секретом ни для Байдена ни для его окружения. Просто еще раз Зеленский подтвердил свое двуличие и отсутствие элементарного ума.
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02.04.2021 22:04 Ответить
Не переймайтеся, там знають про наші справи краще за зелю .
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02.04.2021 22:19 Ответить
https://censor.net/ru/news/3257150/gbr_zakazalo_ekspertizu_golosov_bayidena_i_poroshenko_po_podozreniyu_v_gosizmene_dokument
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02.04.2021 21:33 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
‎02.‎04.‎2021
Первые результаты разговора Байдена и Зеленского.

Группа наших военнослужащих поедет в Ирак, а флотская группа во главе с "Гетьманом Сагайдачным" пойдет на патрулирование в Средиземное море.
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02.04.2021 22:02 Ответить
- Альо, це хто? Хто це?
- Це Володимир Зеленський, пане Байден, перш за все дозвольте мені...
- Ясно. Так. По-перше, підтримую вас в усьому що ви там робите. По-друге, не робіть нічого, бо ви як зробите, тільки гірше стає. По-третє, Україну від Путіна США захищатиме при будь-якому президенті. України президенті, я маю на увазі. У тебе що?
- А можна я санкції проти десяти контрабандистів введу?
- For God's sake. Why do I have to listen to this? Коротше, я подзвонив, республіканці мені не скажуть, що я залишив Україну наодинці з Путіним, давай, пока.
- А що з МВФ, пане Байден, транш буде?
***
- Поклав трубку. Єрмак, а що значить "For God's sake"?
- Еее, цей, туйво. "Бог в поміч".
- Серйозно? Клас. Давайте санкції цим десятьом, хто це там. Байден благословив.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1397451430617453&id=100010578281118 Alex Noinets
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02.04.2021 22:09 Ответить
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02.04.2021 23:15 Ответить
Не читал каменты,не читал статью.Клоун и мужик Точнее мужик решил формально погоыворить с клоуном
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02.04.2021 22:45 Ответить
...краще б і не писав.
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02.04.2021 22:49 Ответить
Долбанный хвалит вислюка - добавить нечего.
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02.04.2021 23:17 Ответить
...але ти таки додав!)) Не втерпів?
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02.04.2021 23:24 Ответить
Констатировал факт.
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02.04.2021 23:46 Ответить
..."ніфігасє"! Ти знаєш слово "Констатировал"??? Мої конгратуляції.
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02.04.2021 23:55 Ответить
"О деталях разговора не сообщается." Но , в ходе беседы , в кабинет несколько раз заносили вазелин.
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02.04.2021 23:19 Ответить
Секс по телефону ? И кто кого? Неужели......? Обидно, да ?
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02.04.2021 23:22 Ответить
...прослідковується вплив Жеки Петрасяна. Його рівень. Але до Задорнова ще не дотягуєш.
Вангую, що у своїй "дотепній" відповіді, ти перевершиш рівень навіть відомого гумориста Моргенштерна. Давай маестро "урєжь марш"...
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02.04.2021 23:52 Ответить
Интересно, о чём опытный матёрый политик мощнейшего в мире государства мог говорить с кремлёвскими марионетками? О Диснейленде или об игорном бизнесе?
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03.04.2021 00:04 Ответить
Більш точно було би сформулювати заголовок так:

Сьогодні артист розмовного жанру провів телефонну розмову з Президентом України.
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03.04.2021 00:12 Ответить
С таким же успехом Байден мог поговорить с статуей свободы...
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03.04.2021 07:35 Ответить
Этот разговор единственное достижение этого президента как зеленскава...
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03.04.2021 08:00 Ответить
А про що повідомляти? Про те як квартальному недоноску огігрків у дупу напихали?
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03.04.2021 08:15 Ответить
Мабуть хтось нарешті нагадав дідусеві бідону про те що в нього є ще і такий холоп...
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03.04.2021 10:42 Ответить
Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову - Цензор.НЕТ 9549
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03.04.2021 11:07 Ответить
Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову - Цензор.НЕТ 3781
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03.04.2021 11:30 Ответить
Байден звоне й каже,Зеля хочешь Нобелевскую премию Мира?Зеля каже ДА....тогда перестянь стрелять в Мавзолейное быдло Путлера-Гитлера...
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03.04.2021 11:48 Ответить
ИХТАМНЕТы Сралина в 1922 году найдены даже в Италии....Бенито Муссолини просил Сралина ,типа Йося сначала я захвачу фашистскую Италия,а потом ты хватай братана Гитлера...
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03.04.2021 11:50 Ответить
Читав американську версію розмови Зеленського та Байдена.. там є велика відмінність. Що до підтримки України при вторгненні РФ в Україну все вірно, але Байден наголосив, що українській владі потрібно більше активніше займатись реформами ніж до цього.
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03.04.2021 12:38 Ответить
Конкретика была ?
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03.04.2021 16:23 Ответить
Представляю, какое насилие над собой должен был сделать Байден, чтобы поговорить с этим недоумком - ограниченным и гнусавым.
Спасибо Байдену, что приодолел брезгливость и попытался вправить единственную извилину этого наркомана Янелоха.
В положительном результате для Украины от врага Украины номер 1 сомневаюсь.
Зато этой твари Зедебилу будет что вспомнить в тюрьме.
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03.04.2021 12:41 Ответить
Так воно так....Горе нам з цим бовдуром....зате яка радість для кремлівської мафії!
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03.04.2021 13:13 Ответить
З нової декларації Зеленського зникла офшорна фірма Green Family LTD через яку виводились гроші з «Привату» 15 години тому

https://fakty.org/z-novoi-deklaratsii-zelenskoho-znykla-ofshorna-firma-green-family-ltd-cherez-iaku-vyvodylys-hroshi-z-pryvatu/
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03.04.2021 13:41 Ответить
Как Ермак с Неплохом и Бакановым использовали Байдена с его звонком, чтобы в этот день пересхематозить свою с Хорошковским контрабандну и попираться на сходняке РНБО
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03.04.2021 13:43 Ответить
Особиста помста Баканова: кримінальне минуле друга дитинства Зеленського - «Спостерігач»

https://fakty.org/osobysta-pomsta-bakanova-kryminalne-mynule-druha-dytynstva-zelenskoho-sposterihach/
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03.04.2021 13:47 Ответить
не бреши, кацапсина . По перше, захват Криму був у лютому 2014р, а Донбасу- у березні-квітні 2014. А Порох став Президентом - у ЧЕРВНІ 2014.
І з приходом Пороха, було звільнено ДВІ ТРЕТИНИ захоплених вами територій Донбасу:
Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову - Цензор.НЕТ 7954
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03.04.2021 14:39 Ответить
сам собі лайки ставиш, кацап? Може ти ще й відсмоктуєш сам собі?
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03.04.2021 14:40 Ответить
Байден прислал на РАБссию тушонку Рузвельта Мавзолейные хмыри любять тухлятину...и ножки Буша
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03.04.2021 15:48 Ответить
Из истории американо-РАБссиянских отношений...
в 1894 году США прислали 2 корабля с приоиантом голодающих Поволжья и прочих монголов РАБссии а знаменитый художник Айвазовский написал картину...по такому празднику,вернее 2 картины,которыфе кстати неикогда не выставлялись на выставках и Вернисажах...,а зачем позорить рюсских баранов...оно забугорное не жруть брезгують даже на Колчаковско-Врангелевских фронтах
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03.04.2021 15:56 Ответить
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