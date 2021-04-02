Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову
За даними журналістів, сьогодні відбулася офіційна телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомив LIGA.net співрозмовник з Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
Співрозмовник зазначив, що розмова щойно закінчилася.
Про деталі розмови не повідомляється.
За даними Politico, планувалося, що дзвінок Байдена відбудеться в зв'язку з нарощуванням військової потужності РФ біля кордонів України.
Топ коментарі
+82 Олег Карпов #409293
показати весь коментар02.04.2021 17:26
+75 Шрек Баблокат
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+54 Максім ХОЙ #398010
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02.04.2021
То что украинские правоохранительные органы продолжаю расследование в котором фигурирует нынешний президент США Джо Байден, в США не было секретом ни для Байдена ни для его окружения. Просто еще раз Зеленский подтвердил свое двуличие и отсутствие элементарного ума.
02.04.2021
Первые результаты разговора Байдена и Зеленского.
Группа наших военнослужащих поедет в Ирак, а флотская группа во главе с "Гетьманом Сагайдачным" пойдет на патрулирование в Средиземное море.
- Це Володимир Зеленський, пане Байден, перш за все дозвольте мені...
- Ясно. Так. По-перше, підтримую вас в усьому що ви там робите. По-друге, не робіть нічого, бо ви як зробите, тільки гірше стає. По-третє, Україну від Путіна США захищатиме при будь-якому президенті. України президенті, я маю на увазі. У тебе що?
- А можна я санкції проти десяти контрабандистів введу?
- For God's sake. Why do I have to listen to this? Коротше, я подзвонив, республіканці мені не скажуть, що я залишив Україну наодинці з Путіним, давай, пока.
- А що з МВФ, пане Байден, транш буде?
***
- Поклав трубку. Єрмак, а що значить "For God's sake"?
- Еее, цей, туйво. "Бог в поміч".
- Серйозно? Клас. Давайте санкції цим десятьом, хто це там. Байден благословив.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1397451430617453&id=100010578281118 Alex Noinets
Вангую, що у своїй "дотепній" відповіді, ти перевершиш рівень навіть відомого гумориста Моргенштерна. Давай маестро "урєжь марш"...
Сьогодні артист розмовного жанру провів телефонну розмову з Президентом України.
Спасибо Байдену, что приодолел брезгливость и попытался вправить единственную извилину этого наркомана Янелоха.
В положительном результате для Украины от врага Украины номер 1 сомневаюсь.
Зато этой твари Зедебилу будет что вспомнить в тюрьме.
https://fakty.org/z-novoi-deklaratsii-zelenskoho-znykla-ofshorna-firma-green-family-ltd-cherez-iaku-vyvodylys-hroshi-z-pryvatu/
https://fakty.org/osobysta-pomsta-bakanova-kryminalne-mynule-druha-dytynstva-zelenskoho-sposterihach/
І з приходом Пороха, було звільнено ДВІ ТРЕТИНИ захоплених вами територій Донбасу:
в 1894 году США прислали 2 корабля с приоиантом голодающих Поволжья и прочих монголов РАБссии а знаменитый художник Айвазовский написал картину...по такому празднику,вернее 2 картины,которыфе кстати неикогда не выставлялись на выставках и Вернисажах...,а зачем позорить рюсских баранов...оно забугорное не жруть брезгують даже на Колчаковско-Врангелевских фронтах