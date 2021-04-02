Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову

За даними журналістів, сьогодні відбулася офіційна телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив LIGA.net співрозмовник з Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовник зазначив, що розмова щойно закінчилася.

Про деталі розмови не повідомляється.

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За даними Politico, планувалося, що дзвінок Байдена відбудеться в зв'язку з нарощуванням військової потужності РФ біля кордонів України.