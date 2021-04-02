Обговорили "зовнішні загрози із західного напрямку", - Путін подзвонив Лукашенку

Президент Росії Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку та обговорив із ним "зовнішні загрози із західного напрямку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє близький до пресслужби Лукашенка Telegram канал "Пул Первого".

Зазначається, що президенти говорили приблизно пів години і вирішили, що "в інтересах обох країн - поступальний розвиток інтеграційних процесів і зміцнення багатопланової співпраці".

"Одна з головних тем: епідситуація. Акцент на вакцинацію населення і виробництво вакцин. Окремо обговорили ситуацію довкола Білорусі та зовнішні загрози, які досить конкретно останнім часом звучать із західного напрямку (зокрема з боку Польщі та США)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.