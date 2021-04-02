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Новини
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Обговорили "зовнішні загрози із західного напрямку", - Путін подзвонив Лукашенку

Обговорили

Президент Росії Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку та обговорив із ним "зовнішні загрози із західного напрямку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє близький до пресслужби Лукашенка Telegram канал "Пул Первого".

Зазначається, що президенти говорили приблизно пів години і вирішили, що "в інтересах обох країн - поступальний розвиток інтеграційних процесів і зміцнення багатопланової співпраці".

"Одна з головних тем: епідситуація. Акцент на вакцинацію населення і виробництво вакцин. Окремо обговорили ситуацію довкола Білорусі та зовнішні загрози, які досить конкретно останнім часом звучать із західного напрямку (зокрема з боку Польщі та США)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.

Автор: 

Білорусь (7940) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23878) США (23054)


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Топ коментарі
+20
Два дебіла - велика сила.
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02.04.2021 19:08
+14
два ублюдка.
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02.04.2021 19:09
+13
Ну и молодцы!!!!! Засуньте себе свой Новичок в ж...пу!!! И " ВЕКТОР " в Новосибе -пусть дезодоранты делает а не отраву!!!!
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02.04.2021 19:08
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Ну и молодцы!!!!! Засуньте себе свой Новичок в ж...пу!!! И " ВЕКТОР " в Новосибе -пусть дезодоранты делает а не отраву!!!!
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02.04.2021 19:08 Відповісти
Поляки настроились вернуть Брест?
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02.04.2021 19:08 Відповісти
Не, ***** твоё настроилось просрать всё
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02.04.2021 19:44 Відповісти
Или русня настроилась вернуть Брест?
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02.04.2021 19:45 Відповісти
Два дебіла - велика сила.
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02.04.2021 19:08 Відповісти
хло і ШОС - от ето сила..!
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02.04.2021 19:08 Відповісти
два чорти.
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02.04.2021 19:08 Відповісти
Це не можливо. Пуцишенко не міг звонити сам собі. 😊
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02.04.2021 19:08 Відповісти
два ублюдка.
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02.04.2021 19:09 Відповісти
Вот это ***** стало обидно за звонок Байдена Зеленскому. 😆
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02.04.2021 19:09 Відповісти
а больше плешивому дураку звонить и некому) так себе ответочка=)
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02.04.2021 19:09 Відповісти
"Сашок, тваі танкі через Палєсьє на Кієв прайдут? Сам свєтітся баюсь, а ти всьо равно уже того"
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02.04.2021 19:11 Відповісти
"нє-а, ня пройдуць - увсє балота растаялі ужо..."
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02.04.2021 19:18 Відповісти
та хитрий він бульбаш (?), це вже зрозуміло було давно.
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02.04.2021 19:23 Відповісти
два тупорилих дегенерата - маньяка
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02.04.2021 19:11 Відповісти
Залишки "Русского мира" !!!))))
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02.04.2021 19:11 Відповісти
З Бульбостану вдарять Бєлиєросіянє,тепер у нас два ворога на кордоні.
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02.04.2021 19:12 Відповісти
Обещалось 500тыс доз в месяц производить вакцины. Даже не знаю, какой вакцинироваться.
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02.04.2021 19:14 Відповісти
Українські ЗСУ вже вам приготували вакцину від "руССкогомира",кожному бульбарасту по кулі у скроню.
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02.04.2021 19:17 Відповісти
я тобі пришлю вакцину- олівець від тараканів.
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02.04.2021 19:19 Відповісти
вмажся антирабічною...
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02.04.2021 19:25 Відповісти
Обговорили "зовнішні загрози із західного напрямку", - Путін подзвонив Лукашенку - Цензор.НЕТ 5209 ПНХ прихвостень *****.
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02.04.2021 19:28 Відповісти
Скуштував х.уя? Ми такі
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02.04.2021 21:28 Відповісти
Жил да был один дебил
Он дебилом был да жил
У дебила была сила
В половину сил дебила

Был еще второй дебил
С тем дебилом не дружил
У дебила была сила
Как у первого дебила

Кто-то где-то пошутил
И дебилов подружил
Сила силу ощутила
Два дебила - это сила
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02.04.2021 19:14 Відповісти
надо констатировать одно - нынешнее руководство Беларуси по отношению к Украине явояется, мягко говоря, не дружественным
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02.04.2021 19:15 Відповісти
ну це вже давно зрозуміло по тому як вони з Лаптєрейхом синхронно проти України голосують у всіх європейських і світових міжнародних організаціях...
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02.04.2021 19:26 Відповісти
Подвывать еще не значит гавкать. А сейчасТаракан уже в открытую гавкает в сторону Украины
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02.04.2021 19:29 Відповісти
Обсмоктали загрози нападу на об'єднаний мордор шоле???
Ото два х@йла - як один герб.
💩💩
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02.04.2021 19:52 Відповісти
он рад в такое трудное время встретить усатого придурка. сам ***** будет уходить на запад, а ********** даст парабеллум. мелкий бульбашонок будет подносить патроны, как прапрапрадид гаврош )
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02.04.2021 19:19 Відповісти
Барани , кому ви нах потрібні !?))) Захід просто мріє захопити вас з вашим лайном лапотним ))
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02.04.2021 19:29 Відповісти
А крыса говорила, что обезьянничать не будет...
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02.04.2021 19:45 Відповісти
белорусы и кацапы два сапога пара к сожалению и народ не весь но подавляющие большинство считают россию своими те демонстрации что были то против Луки стоило изгнать его все утихло бы но это не против росии против ей белорусы ничего не имеют одно пространство кино новости каналы зашел на сравнитеоьно независимый сайт https://news.tut.by/culture/724975.html tut.by так у них новости-"Стас Михайлов и песни, «от которых захватывает дух». «Яндекс» рассказал, какую музыку искали белорусы" - вобoем яндексы такси, еда, это в порядке вещей
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02.04.2021 19:48 Відповісти
А мне этот сайт не нравится, слишком оппозиционный.
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02.04.2021 22:12 Відповісти
Какие угрозы? Кому вы нах нужны,два черта?
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02.04.2021 20:57 Відповісти
А вот жен своих они обсудить забыли...
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02.04.2021 22:13 Відповісти
Вы напрасно так саркастически относитесь. Возможно, разговор шёл об атаке Украины с белорусской территории. Таракану уже терять нечего
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02.04.2021 23:07 Відповісти
Хозяин позвонил своему холую.
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03.04.2021 07:18 Відповісти
 
 