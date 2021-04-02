Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну без підтримки, - Єрмак
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що президент США Джо Байден в 50-хвилинній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у підтримці проведених в Україні реформ.
Про це він сказав у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив співрозмовника в підтримці проведених в Україні реформ. За словами президента США, у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї. Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова. Вона тривала близько 50-ти хвилин", - повідомив Єрмак.
Глава ОП зазначив, що Володимир Зеленський під час розмови запросив президента США взяти участь у саміті "Кримської платформи".
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И про экспертизу ГБР есть информация?
https://echo.msk.ru/news/2815358-echo.html
ну що вавка яйця в тебе є? ГОТОВИЙ до екзамену? чи мо як яник здриснеш прихопивши *нєпосільно* нажитоє
Так же как и с вагнеравцами. Вот потеха
-про демократію-про пандемію Прикметно, що про корупцію, про економікуі навіть про війну - не сказали
Рост корьерный не хилый!!!!!! Берегите Украину Пан Президент!!!
вот так и начинается враньё! в любом случае- время разговора делим пополам (половина времени уходит на перевод) и в итоге остаётся 15-20 мин. хотелось бы чтобы наш гарант хоть что то начал делать и на что то решился а Штаиы нам в этом подмогли. прка креме 3-х каналов в активе у вовы ничего нет....
Крім того, Байден і Зеленський обговорили залучення США до боротьби з COVID-19.
А могли бы и в 10 уложиться. Только Байдену пришлось по два раза задавать вопросы, а Зё постоянно консультировался с бабушкой Беней и по разу с мамой Риммой и с Ленкой. И все пытался рассказать о своих достижениях. И рассказал что он не лох
Перша телефонна розмова Байдена та Зеленського викликала резонанс не тільки в Україні та США, а й у цілому світі, адже лідери поговорили на фоні загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українського кордону.
При цьому Білий дім підсумував телефонну розмову коротким повідомленням на один абзац, а Офіс президента опублікував розлоге повідомлення, Зеленський поділився твітом, та й ще й відео записав про підсумки розмови з Байденом.
Однак найбільше здивувало https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 повідомлення , опубліковане пресслужбою Зеленського.
"Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями", - йдеться у заяві ОП.
Очевидно, що така доволі самовпевнена заява повинна бути чимось підкріплена, наприклад підтвердженням Білого дому. Однак у https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/02/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/ повідомленні американської сторони немає жодного слова про "похвалу" Зеленського з боку Байдена.
"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в державі", - йдеться у заяві Білого дому.Залишається лише здогадуватися, чи й справді Байден "захоплюється" Зеленським.