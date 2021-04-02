Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну без підтримки, - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що президент США Джо Байден в 50-хвилинній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у підтримці проведених в Україні реформ.

Про це він сказав у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив співрозмовника в підтримці проведених в Україні реформ. За словами президента США, у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї. Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова. Вона тривала близько 50-ти хвилин", - повідомив Єрмак.

Глава ОП зазначив, що Володимир Зеленський під час розмови запросив президента США взяти участь у саміті "Кримської платформи".

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