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Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки, - Ермак

Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки, - Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что президент США Джо Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке проводимых в Украине реформ.

Об этом он сказал в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50-ти минут", - сообщил Ермак.

Глава ОП отметил, что Владимир Зеленский в ходе беседы пригласил президента США принять участие в саммите "Крымской платформы".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20500) США (26853) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+38
Все ж таки подзвонив...
Сказав - не сци, сцикло !
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02.04.2021 18:16
+29
Брата Дерьмака, убитого на Донбассе, нашли уже, правдорубы зеленые?
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02.04.2021 18:20
+21
Ура! В Украине продукты питания дороже, чем в ЕС. Поздравляю. Зеленые достигли успехов, догнали и перегнали по ценам ЕС. Хлеб дороже чем в Польше на 30%. Украина выращивает урожай больше, чем ей нужно для всего населения, а зерно и хлеб у нас дороже, чем мы продаем за границу. То есть прямое обкрадывание населения страны, только Украины, другим государствам продают дешевле. Олигархи против украинцев и Украины. Сельское хозяйство уничтожили. Цены на мясо зашкаливают. Цены стремительно растут и еще будут расти в то время как на Западе зарплаты в 20 раз выше, а цены на продукты ниже. Вот так безмозглое зеленое лайно служит народу. Никакой регуляции цен,никакой ответственности,никакого запаса продуктов в резерве, только желание зеленых депутатов " валить из этой страны".Тьфу на слуг и на тех кто за них отдавал свой голос.
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02.04.2021 18:32
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Сам упырь!!!
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02.04.2021 18:27 Ответить
Так ты все таки розумовоотсталый, а я думал зашифрованный хитрожопый пригожинский пдрс, аааАааааАаа...
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02.04.2021 19:38 Ответить
По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее.
И про экспертизу ГБР есть информация?
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02.04.2021 18:20 Ответить
Завхоз - ретранслятор, бл...!
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02.04.2021 18:20 Ответить
Завтра будет видосик.)
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02.04.2021 18:23 Ответить
В Кремле предупредили, что примут дополнительные меры по обеспечению безопасности в случае появления американских войск на территории Украины или усиление НАТО в соседних странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такое развитие событий приведет к дальнейшему росту напряженности

https://echo.msk.ru/news/2815358-echo.html

ну що вавка яйця в тебе є? ГОТОВИЙ до екзамену? чи мо як яник здриснеш прихопивши *нєпосільно* нажитоє
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02.04.2021 18:21 Ответить
Так я не понял Ермак президент Фу как єто нелепо Віглядит информирует не презедент А секретарь Зе что от разговора не отошел или в ступоре
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02.04.2021 18:21 Ответить
В этот Трудный для Украины период , Личная поддержка Байдена очень даже необходима и к Стати на сегодняшний День Очень актуальна.россии нечего Терять , у них нет не свободы ни Морали ни чести . Все дуде Україна.
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02.04.2021 18:21 Ответить
Чим швидше приберемо Зеленського від влади, тим скоріше закінчиться криза та сором. Він є основною причиною всіх негараздів України
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02.04.2021 18:26 Ответить
Хорошо, что звонок не вчера был.
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02.04.2021 18:24 Ответить
А я думаю -что за северное сияние засверкало? Оказывается это фейерверк пуканов за поребриком!
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02.04.2021 18:25 Ответить
Не только. В Украине их тоже есть
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02.04.2021 18:28 Ответить
И у нас есть.
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02.04.2021 18:33 Ответить
Весь разгоор снова прохоил через Ермака
Так же как и с вагнеравцами. Вот потеха
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02.04.2021 18:25 Ответить
Похоже пранкеры зебила развели
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02.04.2021 18:26 Ответить
Вже є повідомлення з БД про теми в розмові. Загальні фрази:
-про демократію-про пандемію Прикметно, що про корупцію, про економікуі навіть про війну - не сказали
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02.04.2021 18:27 Ответить
Шо, обиженные 13%? Опять не слава Б-гу?
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02.04.2021 18:27 Ответить
Усі 50 хвилин бесіди Байден підтримував реформи?Чи не забагато?
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02.04.2021 18:27 Ответить
Да хай обоих их в Гуантанамо на экскурсию везет
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02.04.2021 18:30 Ответить
там чудові тропічні пляжі білого піска під кокосовими пальмами
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02.04.2021 19:18 Ответить
Уважуха!!!! Был Зеленский!!!А теперь Президент и с Байденом по телефону!!!! Круто!!!!
Рост корьерный не хилый!!!!!! Берегите Украину Пан Президент!!!
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02.04.2021 18:28 Ответить
Ти, з"********, тільки слюні на клаву не пускай...
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02.04.2021 18:53 Ответить
на УНИАН пишут, что разговор длился 30-40 мин. ермак говорит - 50 мин. готовьтесь мендельша скажет более часа.
вот так и начинается враньё! в любом случае- время разговора делим пополам (половина времени уходит на перевод) и в итоге остаётся 15-20 мин. хотелось бы чтобы наш гарант хоть что то начал делать и на что то решился а Штаиы нам в этом подмогли. прка креме 3-х каналов в активе у вовы ничего нет....
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02.04.2021 18:30 Ответить
Цілих 50 хвилин !!!!!!! Ого!!!! Вважаю, що десь за годину буде якась заява Зеленського🗨🗨🗨🗨🗨🗨🗨🗨🗨
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02.04.2021 18:30 Ответить
Накатає відосик де буде кривлятись. Ось який я маладєс!
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02.04.2021 18:38 Ответить
Що робити тепер???????👀👁💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤
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02.04.2021 18:32 Ответить
Сподіваюсь це буде не моральна підтримка...
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02.04.2021 18:32 Ответить
не дай Бог пранкеры....
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02.04.2021 18:33 Ответить
А чи не казав Байден віддати Бєню?
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02.04.2021 18:36 Ответить
Та хай усіх віддасть...і бєню і ахмета і новинського та навіть дохлого ґєпу.
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02.04.2021 18:38 Ответить
Зебилы, когда там Байден уже позвонит Клоуну?
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02.04.2021 18:36 Ответить
Ермак - агент Кремля - крот!
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02.04.2021 18:37 Ответить
😂😂😂😂😂
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02.04.2021 18:38 Ответить
Ермак всю инфу в Кремль с подробностями сливает 100%!
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02.04.2021 18:38 Ответить
🤣🤣🤣🤣
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02.04.2021 18:39 Ответить
І, коли нарешті Єрмак передасть запис розмови Деркачу
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02.04.2021 18:39 Ответить
відразу - так само, як злив операцію по "вагнерівцям"
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02.04.2021 18:40 Ответить
Каким же нужно быть безнадежно тупым, чтобы продолжать держать и доверять фээсбэшнику ермаку, похоже, шо между ними какие то особенные связи, больше, чем служебные, ну не настолько же у Зе не запятнаная репутация, чтобы игнорировать и раздражать мнение патриотов украинцев.
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02.04.2021 18:45 Ответить
https://prm.ua/vidbulas-persha-telefonna-rozmova-baydena-i-zelenskoho-bilyy-dim-povidomyv-podrobytsi/ Як повідомляється прес-службою Білого Дому, Джо Байден підтримав незворушну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і у Криму. Також очільник США висловив підтримку проведенню реформ в Україні, які мають грунтуватись на демократичних цінностях і верховенстві права. Сторони погодились у тому, що ці реформи є визначальними в євроантлантичній інтеграції України.
Крім того, Байден і Зеленський обговорили залучення США до боротьби з COVID-19.
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02.04.2021 18:45 Ответить
Песцов теж хвалився, що була гарна розмова пупкіна з Байденом, потім правда виявилось, що то було попередження *****
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02.04.2021 18:46 Ответить
Он продолжался около 50-ти минут

А могли бы и в 10 уложиться. Только Байдену пришлось по два раза задавать вопросы, а Зё постоянно консультировался с бабушкой Беней и по разу с мамой Риммой и с Ленкой. И все пытался рассказать о своих достижениях. И рассказал что он не лох
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02.04.2021 18:57 Ответить
Я вот только не пойму, почему завхоз коментирует разговор презов?! Может еще бабу маню позовем, которая моет 3-й этаж, пускай она скажет свое мнение о разговоре.
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02.04.2021 18:57 Ответить
А Єрмак що був присутній при розмові ? Бо ФСБ хвилюється, хоче взнати деталі.(с)
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02.04.2021 19:16 Ответить
а Пендель була???
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02.04.2021 19:30 Ответить
они помогут, и пришлют ношеные армейские ботинки
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02.04.2021 20:24 Ответить
thank you USA

Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну без підтримки, - Єрмак - Цензор.НЕТ 972
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02.04.2021 20:25 Ответить
Хлопчики і дівчатка,які тут плюються жовччю,нічого в вас не вийде, хоч лусніть, дурних вже немає і давно всі розуміють , хто є хто! Так що заспокойтесь і одержуйте задоволення,що нарешті в Україні з'явився розумний президент!!!
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02.04.2021 21:39 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-opu-zaiavyly-shcho-baiden-zakhopliuietsia-liderstvom-zelenskoho-na-saiti-biloho-domu-pro-tse-zhodnoho-slova/ Телефонний скандал: В Офісі президентаЗе, коментуючи розмову Володимира Зеленського й глави США Джо Байдена, приписали Байдену заяву, ніби він "захоплюється лідерськими якостями Зеленського"; хоча на сайті Білого дому про це ні слова . Про це повідомляють https://bykvu.com/ #Букви.

Перша телефонна розмова Байдена та Зеленського викликала резонанс не тільки в Україні та США, а й у цілому світі, адже лідери поговорили на фоні загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українського кордону.
При цьому Білий дім підсумував телефонну розмову коротким повідомленням на один абзац, а Офіс президента опублікував розлоге повідомлення, Зеленський поділився твітом, та й ще й відео записав про підсумки розмови з Байденом.
Однак найбільше здивувало https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 повідомлення , опубліковане пресслужбою Зеленського.
"Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями", - йдеться у заяві ОП.
Очевидно, що така доволі самовпевнена заява повинна бути чимось підкріплена, наприклад підтвердженням Білого дому. Однак у https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/02/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/ повідомленні американської сторони немає жодного слова про "похвалу" Зеленського з боку Байдена.
"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в державі", - йдеться у заяві Білого дому.Залишається лише здогадуватися, чи й справді Байден "захоплюється" Зеленським.
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03.04.2021 15:41 Ответить
Мы встревожены! Мы обеспокоены! Запад вам поможет! Вы держитесь!
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08.04.2021 15:14 Ответить
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