Сын президента США назвал Путина самым опасным человеком в мире

В США обсуждают выдержки из книги младшего сына президента Джо Байдена – Хантера.

 Автобиографическая книга "Прекрасные вещи" (Beautiful Things) выходит 6 апреля. Ее издатель – Gallery Books, дочернее издательство Simon & Schuster.


Как объясняет автор Хантер Байден, сын 46-го президента США Джо Байдена, название книги – это слова, которыми они утешали друг друга с братом Бо, когда узнали, что у того рак мозга: но несмотря ни на что, говорили друг другу братья, в жизни много прекрасного. Книга, в которой сын Джо Байдена рассказывает не только о том, как он боролся со своими пагубными привычками, но и о том, как они противостояли Владимиру Путину, работая в Совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma и как против компании была запущена война компроматов.

"Я убеждён, что развитие в Украине таких газодобывающих бизнесов как Burisma Group, стало барьером для посягательств России на суверенитет Украины. Россия пыталась атаковать Burisma именно из-за газа", – пишет в книге Хантер Байден.

В интервью, которое Хантер Байден дал накануне выхода книги телеканалу CBS, признался, что не считает ошибкой вхождение в Совет директоров Burisma. "Я не считаю ошибкой свою работу в Burisma Group. Ошибка лишь в недооценке того, как это может быть использовано против меня", – сказал Хантер Байден.

Байден-младший уточнил, что никто в итоге не доказал, что какие-либо действия его или Джо Байдена были противозаконными. "Я знал одно – Burisma противостояла прямым интересам самого опасного человека в мире", – заключил сын президента США.

путин владимир (32028) США (27745) Байден Хантер (29)
+19
Коли американці і європейці зрозуміють, шо "небезпечний" не сам Путін, а саме Росія, яку він представляє, настане "переоцінка цінностей", і справа "зрушить з мертвої точки...". Читав, колись, письменника якогось казахського. Роман про часи Чінгіз-хана.. І там він вклав у вуста головного героя наступне висловлювання: Всі думають, що війни затівають правителі... Ні... Війни затівають мільйони пустих животів, жадібних рук і завидющих очей... Правителі лише втілюють їх бажання...". Росія не здатна творить... Вона здатна лише споживать награбоване, бо саме грабунком живе уже багато століть...
06.04.2021 09:40 Ответить
+9
Так і є. Фуйло вже старий, життя прожив як хотів, йому по суті втрачати нічого.
Хто знає, на що той маразматик може піти - стопів у нього немає.
06.04.2021 09:35 Ответить
+7
это история Рашки за сотни лет: экспансия ради грабежа..
06.04.2021 09:51 Ответить
06.04.2021 09:33 Ответить
Наркоман и пьяница, чего он сам не отрицает? Погугли, перед тем как на "спам" давить.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:52 Ответить
я на спам не давил!..
я тоже "наркоман": завишу от спорта..
06.04.2021 13:06 Ответить
А Хантер, зависит от кокаина, крэка, и спиртного. Неоднократно лечился, из военной академии из-за употребления коксом отчислен. Повторяю, что он сам об этом рассказывает, да и фото есть, с пропавшего ноута, где он с голой задницы девицы, порошок нюхает.
06.04.2021 13:18 Ответить
Вот напрасно так...68 лет для обычного человека - старость, для политика - рассвет. Он еще 5-7 лет вполне протянет. Не стоит его списывать со счетов и недооценивать.
06.04.2021 10:56 Ответить
Так надо как с Бен Ладеном...
06.04.2021 09:35 Ответить
у этого черта двойников взвод или рота.
06.04.2021 09:38 Ответить
Сказочка для наивных челов)))
06.04.2021 13:04 Ответить
Лучше как с Чаушеску. К стенке и тра-та-та.
06.04.2021 09:40 Ответить
самый опасный дебил в мире.
06.04.2021 09:37 Ответить
Вони звикли, що з кожною війною "Рассия прирастать должна...". То Кримом, то Камчаткою, то Туркестаном... І звідусіль все тягли собі... Російське "Нечернозємьє" мало чим відрізняється, як грунтами, так і кліматом, від півдня Скандінавії. Але достатньо порівнять ці два регіони, і бачимо різницю...
06.04.2021 10:08 Ответить
Кёнигсберг тоже освободили от немцев, и что с тем городом сейчас?!.. разруха!
06.04.2021 10:17 Ответить
Я знаю... Колись товариш, який і зараз там живе, після виходу на пенсію, прислав мені кілька фото довоєнних будівель Кенігсберга. Мій старий подивився, і каже - "Шо було, те й осталося... Подекуди ще гірше стало... " (Він там служив у 1954-му, у артполку...)
06.04.2021 10:40 Ответить
я в при Совке жил в Калиниграде два года, а потом уже в 2005 году съездил туда на неделю отдохнуть/посмотреть.. Реально город убитый!.. и во всём чувствуется угнетенность, обветшалость.. как буд-то жизни нет в городе..
06.04.2021 10:45 Ответить
Те ж саме і в "Южно-Сахалінську.."... Знайома розповідала - її батька, після війни, направили служить до міста Тоёхара, на "Сахаляні". Вона там в школу пішла... Казала - було чистеньке місто, кругом бруковка, канави "лівньовки" з каменю викладені.... Поїхала туди, з України, вже при Брєжнєві... В гості, на зустріч випускників... Сказала - місто зробили "гадюшником"...
06.04.2021 11:14 Ответить
Когда там был? Красота и чистота, нигде окурка - бумажки не увидишь, центр, просто вылизан. Львов бы так восстановили, и мусор бы убирали.
06.04.2021 13:14 Ответить
Це Василь Ян "Чінгісхан"
06.04.2021 13:04 Ответить
Ні... Автор точно був казах... Прізвище було довге, здається, на "Дж..." починалося. Яна я всього перечитав, а коли той роман перечитував, то постійно порівнював бачення автора, з творами Яна.....
06.04.2021 13:12 Ответить
пусть у зеленского спросит, тот видит в его глазах только мир
06.04.2021 09:40 Ответить
Ему позволили стать самым!!!!
06.04.2021 09:41 Ответить
***** не самый опасный "человек", либо он не человек. хйуло самй опасный в Мире преступник.
06.04.2021 09:46 Ответить
путин не человек, это самый настоящий черт!
06.04.2021 09:48 Ответить
Человеком это кагебистско-фашистско-коммунистическое создание нельзя нывать!
06.04.2021 10:10 Ответить
Важко сперечатись з Хантером Байденом. Мало хто з критично мислячих людей може назвати ***** безпечним і адекватним. Те, як він мордує і знущається з України, і водночас називає її братньою, свідчить про садиські риси його бридкого характеру і непрогнозованість подальших дій. То ж, сили духу нам, українцям!
06.04.2021 10:09 Ответить
Это не так ,путин-***** просто серливое,мелкое ничтожество ,любой кто видел его перепуганную рожу после сбитого кацапами Боинга это понимает ,просто эту мразь надо давить как клопа и всё.
06.04.2021 10:16 Ответить
Перестаньте в укрверсії Цензора називати Пуйла Володимиром.
Він - Владімір.
06.04.2021 10:31 Ответить
вот это уже ближе к истине, вот только эти орки людьми не являются! зомби, называют бывшими людьми .. а эти и людьми то никогда не были !
06.04.2021 10:37 Ответить
Не только самый опасный, но и самый дебильный.
06.04.2021 10:48 Ответить
Х.йло будет этим высказыванием только гордиться. Он только того и добивается чтобы его и кацапетовку боялся весь мир. Ботоксный карлик-деградированный, с больной психикой гопник. А больных надо изолировать а не бояться.
06.04.2021 13:03 Ответить
правильно. путлер - самый опасный.
он виноват, что я за околачивание груш получил в буризме 4 млн, а потом их пробухал и проторчал.
поэтому, путин - уйло.
а коля самый хороший парень.
07.04.2021 02:13 Ответить
 
 