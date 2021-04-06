Сын президента США назвал Путина самым опасным человеком в мире

В США обсуждают выдержки из книги младшего сына президента Джо Байдена – Хантера.

Автобиографическая книга "Прекрасные вещи" (Beautiful Things) выходит 6 апреля. Ее издатель – Gallery Books, дочернее издательство Simon & Schuster.



Как объясняет автор Хантер Байден, сын 46-го президента США Джо Байдена, название книги – это слова, которыми они утешали друг друга с братом Бо, когда узнали, что у того рак мозга: но несмотря ни на что, говорили друг другу братья, в жизни много прекрасного. Книга, в которой сын Джо Байдена рассказывает не только о том, как он боролся со своими пагубными привычками, но и о том, как они противостояли Владимиру Путину, работая в Совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma и как против компании была запущена война компроматов.

"Я убеждён, что развитие в Украине таких газодобывающих бизнесов как Burisma Group, стало барьером для посягательств России на суверенитет Украины. Россия пыталась атаковать Burisma именно из-за газа", – пишет в книге Хантер Байден.



В интервью, которое Хантер Байден дал накануне выхода книги телеканалу CBS, признался, что не считает ошибкой вхождение в Совет директоров Burisma. "Я не считаю ошибкой свою работу в Burisma Group. Ошибка лишь в недооценке того, как это может быть использовано против меня", – сказал Хантер Байден.

Байден-младший уточнил, что никто в итоге не доказал, что какие-либо действия его или Джо Байдена были противозаконными. "Я знал одно – Burisma противостояла прямым интересам самого опасного человека в мире", – заключил сын президента США.