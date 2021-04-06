УКР
Син президента США назвав Путіна найнебезпечнішою людиною у світі

У США обговорюють витяги з книги молодшого сина президента Джо Байдена - Хантера.

Автобіографічна книга "Прекрасні речі" (Beautiful Things) виходить 6 квітня. Її видавець - Gallery Books, дочірнє видавництво Simon & Schuster.

Як пояснює автор Хантер Байден, син 46-го президента США Джо Байдена, назва книги - це слова, якими вони втішали один одного з братом Бо, коли дізналися, що у того рак мозку: але незважаючи ні на що, говорили один одному брати, в житті багато прекрасного. Книга, в якій син Джо Байдена розповідає не тільки про те, як він боровся зі своїми згубними звичками, а й про те, як вони протистояли Володимиру Путіну, працюючи в Раді директорів української газовидобувної компанії Burisma і як проти компанії була запущена війна компроматів.

"Я переконаний, що розвиток в Україні таких газовидобувних бізнесів як Burisma Group, стало бар'єром для зазіхань Росії на суверенітет України. Росія намагалася атакувати Burisma саме через газ", - пише в книзі Хантер Байден.

В інтерв'ю, яке Хантер Байден дав напередодні виходу книги телеканалу CBS, він зізнався, що не вважає помилкою входження до Ради директорів Burisma. "Я не вважаю помилкою свою роботу в Burisma Group. Помилка лише в недооцінці того, як це може бути використано проти мене", - сказав Хантер Байден.

Байден-молодший уточнив, що ніхто в результаті не довів, що будь-які дії його або Джо Байдена були протизаконними. "Я знав одне - Burisma протистояла прямим інтересам найнебезпечнішої людини в світі", - резюмував син президента США.

Байден Джо (2897) путін володимир (24633) США (24092)
+19
Коли американці і європейці зрозуміють, шо "небезпечний" не сам Путін, а саме Росія, яку він представляє, настане "переоцінка цінностей", і справа "зрушить з мертвої точки...". Читав, колись, письменника якогось казахського. Роман про часи Чінгіз-хана.. І там він вклав у вуста головного героя наступне висловлювання: Всі думають, що війни затівають правителі... Ні... Війни затівають мільйони пустих животів, жадібних рук і завидющих очей... Правителі лише втілюють їх бажання...". Росія не здатна творить... Вона здатна лише споживать награбоване, бо саме грабунком живе уже багато століть...
06.04.2021 09:40
+9
Так і є. Фуйло вже старий, життя прожив як хотів, йому по суті втрачати нічого.
Хто знає, на що той маразматик може піти - стопів у нього немає.
06.04.2021 09:35
+7
это история Рашки за сотни лет: экспансия ради грабежа..
06.04.2021 09:51
наш человек! Сын президента США назвал Путина самым опасным человеком в мире - Цензор.НЕТ 6269
06.04.2021 09:33
Наркоман и пьяница, чего он сам не отрицает? Погугли, перед тем как на "спам" давить.
06.04.2021 12:52
я на спам не давил!..
я тоже "наркоман": завишу от спорта..
06.04.2021 13:06
А Хантер, зависит от кокаина, крэка, и спиртного. Неоднократно лечился, из военной академии из-за употребления коксом отчислен. Повторяю, что он сам об этом рассказывает, да и фото есть, с пропавшего ноута, где он с голой задницы девицы, порошок нюхает.
06.04.2021 13:18
Так і є. Фуйло вже старий, життя прожив як хотів, йому по суті втрачати нічого.
Хто знає, на що той маразматик може піти - стопів у нього немає.
06.04.2021 09:35
Вот напрасно так...68 лет для обычного человека - старость, для политика - рассвет. Он еще 5-7 лет вполне протянет. Не стоит его списывать со счетов и недооценивать.
06.04.2021 10:56
Так надо как с Бен Ладеном...
06.04.2021 09:35
у этого черта двойников взвод или рота.
06.04.2021 09:38
Сказочка для наивных челов)))
06.04.2021 13:04
Лучше как с Чаушеску. К стенке и тра-та-та.
06.04.2021 09:40
самый опасный дебил в мире.
06.04.2021 09:37
Коли американці і європейці зрозуміють, шо "небезпечний" не сам Путін, а саме Росія, яку він представляє, настане "переоцінка цінностей", і справа "зрушить з мертвої точки...". Читав, колись, письменника якогось казахського. Роман про часи Чінгіз-хана.. І там він вклав у вуста головного героя наступне висловлювання: Всі думають, що війни затівають правителі... Ні... Війни затівають мільйони пустих животів, жадібних рук і завидющих очей... Правителі лише втілюють їх бажання...". Росія не здатна творить... Вона здатна лише споживать награбоване, бо саме грабунком живе уже багато століть...
06.04.2021 09:40
это история Рашки за сотни лет: экспансия ради грабежа..
06.04.2021 09:51
Вони звикли, що з кожною війною "Рассия прирастать должна...". То Кримом, то Камчаткою, то Туркестаном... І звідусіль все тягли собі... Російське "Нечернозємьє" мало чим відрізняється, як грунтами, так і кліматом, від півдня Скандінавії. Але достатньо порівнять ці два регіони, і бачимо різницю...
06.04.2021 10:08
Кёнигсберг тоже освободили от немцев, и что с тем городом сейчас?!.. разруха!
06.04.2021 10:17
Я знаю... Колись товариш, який і зараз там живе, після виходу на пенсію, прислав мені кілька фото довоєнних будівель Кенігсберга. Мій старий подивився, і каже - "Шо було, те й осталося... Подекуди ще гірше стало... " (Він там служив у 1954-му, у артполку...)
06.04.2021 10:40
я в при Совке жил в Калиниграде два года, а потом уже в 2005 году съездил туда на неделю отдохнуть/посмотреть.. Реально город убитый!.. и во всём чувствуется угнетенность, обветшалость.. как буд-то жизни нет в городе..
06.04.2021 10:45
Те ж саме і в "Южно-Сахалінську.."... Знайома розповідала - її батька, після війни, направили служить до міста Тоёхара, на "Сахаляні". Вона там в школу пішла... Казала - було чистеньке місто, кругом бруковка, канави "лівньовки" з каменю викладені.... Поїхала туди, з України, вже при Брєжнєві... В гості, на зустріч випускників... Сказала - місто зробили "гадюшником"...
06.04.2021 11:14
Когда там был? Красота и чистота, нигде окурка - бумажки не увидишь, центр, просто вылизан. Львов бы так восстановили, и мусор бы убирали.
06.04.2021 13:14
Це Василь Ян "Чінгісхан"
06.04.2021 13:04
Ні... Автор точно був казах... Прізвище було довге, здається, на "Дж..." починалося. Яна я всього перечитав, а коли той роман перечитував, то постійно порівнював бачення автора, з творами Яна.....
06.04.2021 13:12
пусть у зеленского спросит, тот видит в его глазах только мир
06.04.2021 09:40
Ему позволили стать самым!!!!
06.04.2021 09:41
***** не самый опасный "человек", либо он не человек. хйуло самй опасный в Мире преступник.
06.04.2021 09:46
путин не человек, это самый настоящий черт!
06.04.2021 09:48
Человеком это кагебистско-фашистско-коммунистическое создание нельзя нывать!
06.04.2021 10:10
Важко сперечатись з Хантером Байденом. Мало хто з критично мислячих людей може назвати ***** безпечним і адекватним. Те, як він мордує і знущається з України, і водночас називає її братньою, свідчить про садиські риси його бридкого характеру і непрогнозованість подальших дій. То ж, сили духу нам, українцям!
06.04.2021 10:09
Это не так ,путин-***** просто серливое,мелкое ничтожество ,любой кто видел его перепуганную рожу после сбитого кацапами Боинга это понимает ,просто эту мразь надо давить как клопа и всё.
06.04.2021 10:16
Перестаньте в укрверсії Цензора називати Пуйла Володимиром.
Він - Владімір.
Він - Владімір.
06.04.2021 10:31
вот это уже ближе к истине, вот только эти орки людьми не являются! зомби, называют бывшими людьми .. а эти и людьми то никогда не были !
06.04.2021 10:37
Не только самый опасный, но и самый дебильный.
06.04.2021 10:48
Х.йло будет этим высказыванием только гордиться. Он только того и добивается чтобы его и кацапетовку боялся весь мир. Ботоксный карлик-деградированный, с больной психикой гопник. А больных надо изолировать а не бояться.
06.04.2021 13:03
правильно. путлер - самый опасный.
он виноват, что я за околачивание груш получил в буризме 4 млн, а потом их пробухал и проторчал.
поэтому, путин - уйло.
а коля самый хороший парень.
07.04.2021 02:13
 
 