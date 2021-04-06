Син президента США назвав Путіна найнебезпечнішою людиною у світі

У США обговорюють витяги з книги молодшого сина президента Джо Байдена - Хантера.

Автобіографічна книга "Прекрасні речі" (Beautiful Things) виходить 6 квітня. Її видавець - Gallery Books, дочірнє видавництво Simon & Schuster.

Як пояснює автор Хантер Байден, син 46-го президента США Джо Байдена, назва книги - це слова, якими вони втішали один одного з братом Бо, коли дізналися, що у того рак мозку: але незважаючи ні на що, говорили один одному брати, в житті багато прекрасного. Книга, в якій син Джо Байдена розповідає не тільки про те, як він боровся зі своїми згубними звичками, а й про те, як вони протистояли Володимиру Путіну, працюючи в Раді директорів української газовидобувної компанії Burisma і як проти компанії була запущена війна компроматів.

"Я переконаний, що розвиток в Україні таких газовидобувних бізнесів як Burisma Group, стало бар'єром для зазіхань Росії на суверенітет України. Росія намагалася атакувати Burisma саме через газ", - пише в книзі Хантер Байден.

В інтерв'ю, яке Хантер Байден дав напередодні виходу книги телеканалу CBS, він зізнався, що не вважає помилкою входження до Ради директорів Burisma. "Я не вважаю помилкою свою роботу в Burisma Group. Помилка лише в недооцінці того, як це може бути використано проти мене", - сказав Хантер Байден.

Байден-молодший уточнив, що ніхто в результаті не довів, що будь-які дії його або Джо Байдена були протизаконними. "Я знав одне - Burisma протистояла прямим інтересам найнебезпечнішої людини в світі", - резюмував син президента США.