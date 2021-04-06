РУС
Увеличивать количество коек с кислородом дальше просто некуда, - Степанов

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"У нас сейчас достаточно напряженный период. В нашиз больницах находятся более 47 тыс. больных COVID-19. Мы увеличили уже количество коек и мощности нашей медсистемы до невероятных цифр. У нас коек с кислородом в стране более 67 тыс. И это уже мы дошли до предела, увеличивать дальше просто некуда. Болезни не делали каникул и их нужно так же лечить", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, количество заболевших и летальных случаев продолжает расти.

"Наши врачи они просто истощены. Год эпидемии, год пандемии, год они в реанимациях ежедневно спасают граждан. Независимо от того, откуда этот гражданин, какой у него статус, что с ним. Они просто борятся за жизнь каждого человека и будут бороться дальше", - добавил министр.

больница (1449) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
+16
Как там пальтишко за 600 косарей? Его возможности еще не исчерпаны?
06.04.2021 10:27 Ответить
+15
зато дороги постороили, которые пошли рассыпаться со сходом снега
06.04.2021 10:26 Ответить
+13
Був РІК щоб запобігти цьому та підготуватися як слід.
Що було зроблено за цей час:

- розпродаж масок з резерву
- нецільове використання грошей ковідного фонду
- закупівля сумнівної вакцини через фірми-прокладки за завищеною ціною
- закупівля масок та засобів захисту за завищеними цінами

Що не було зроблено:

- не організовано виробництво або закупівля апаратів ШВЛ та засобів захисту
- не налагоджена співпраця з більш досвідченими клініками та спеціалістами
- не відслідковувалась ситуація із зараженням населення належним чином
06.04.2021 10:38 Ответить
и, как только степанов в такой напряженной ситуации выкроил время на выборы в одессе?..
или всё-таки самоустранился, если помониторить сми за тот период?
06.04.2021 10:29 Ответить
может в свое время надо было вакцину закупать а не дороги строить ?
а теперь уже поезд ушел
06.04.2021 10:34 Ответить
а у этого как обычно - фсёпропало (с) ВАНА
06.04.2021 10:38 Ответить
продай куртку, построй еще одну больницу
06.04.2021 10:39 Ответить
А зарплатню підвищують вчителям, замість лікарень будуть дороги, замість дотримання правил карантину поксщують приклад, як їх порушувати і не нести відповідальності. Вгадайте, де це і хто це?
06.04.2021 10:39 Ответить
Можно сказать - ПРИПЛЫЛИ.
06.04.2021 10:46 Ответить
Це воно розписалось, у повній непридатності зеленої влади.
Їм похрін на країну і народ.
Це воно розписалось, у повній непридатності зеленої влади.
Їм похрін на країну і народ.
06.04.2021 10:57 Ответить
До этих дебилов за год не дошло, что для превращения обычной койки в койку с кислородом нужно просто поставить концентратор. Хотя бы элементарный
JAY за 7 999 грн. с ресурсом в 20000 часов работы. Не говоря уже о том, что платить врачам надо сейчас не меньше, чем козлам в Раде.
06.04.2021 11:04 Ответить
тануна! а как же крышеватели производителей кослорода? им что голодать?!
06.04.2021 11:07 Ответить
библию хоть дарят напоследок, перед тем как отказать...
06.04.2021 11:16 Ответить
Вывод- сдыхайте дома.... И не беспокойте степашку стонами...
06.04.2021 11:28 Ответить
В котре повторю:
за 66млрд з антиковідного фонду можна було побудувати як мінімум 4 опірні лікарні: на сході, півночі, півдні та заході України. Не за 3 місяці, як китайці, а хоча б за рік.
Але ж ні! Дороги виявилися важливішими - "можна нєплохо прібарахлітся". А люди то таке - "бабьі еще нарожают"
06.04.2021 11:32 Ответить
В Буковелі ліжка треба ставити. Перетворити весь Буковель у ковідний шпиталь, разом з колибами.
06.04.2021 11:48 Ответить
Ось вам уроди реалії .. у нас багатії знаєте куди ідуть лікуватись???)))) Неповірити у Київ...хоча до Київа від нас як від Львова .Охрініть просто охрініть місць не має а в Київі для ЕЛІТИ України-багатеньких (ворів у минулому, начальнічків депутатіві т.д і т.п) яка колись просто срала на медицину крала гроші ні хера не робила для їїпокрашення словом обікрала громадян України завжди місце знайдеться бо бабельце в них є ... а у вас прості Українці не має... і як що то ідіть на х.. держава не справляється. Охрініть ...
06.04.2021 12:34 Ответить
Степанов - ти підарас. Бо було потрібно зразу привозити людям нормальну вакцину, в не якусь ***** підробну. Заробив напевне? І до сих пір суку тримають там при кориті.
06.04.2021 13:21 Ответить
Степанов конечно тот ещё сидр,но валить все на него не надо.Он не Шмыгаль и баблом с короновирусного фонда не распоряжается,распоряжается лично Зелное уйопище, которое через откаты с Вел.Будивництва пздт бабки со своими дружками.он не депутат от Слуги урода,которые при принятии бюджета не заложили деньги ни на поднятие зарплаты медикам ни на вакцинирование в полном объёме,хотя помню именно Степанов с трибуны орал- дайте медикам деньги.(больше никто).Ясен хер после спада эпидемии корнавируса на него повесят все пройопы
06.04.2021 13:59 Ответить
 
 