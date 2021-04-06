Увеличивать количество коек с кислородом дальше просто некуда, - Степанов

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"У нас сейчас достаточно напряженный период. В нашиз больницах находятся более 47 тыс. больных COVID-19. Мы увеличили уже количество коек и мощности нашей медсистемы до невероятных цифр. У нас коек с кислородом в стране более 67 тыс. И это уже мы дошли до предела, увеличивать дальше просто некуда. Болезни не делали каникул и их нужно так же лечить", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, количество заболевших и летальных случаев продолжает расти.

"Наши врачи они просто истощены. Год эпидемии, год пандемии, год они в реанимациях ежедневно спасают граждан. Независимо от того, откуда этот гражданин, какой у него статус, что с ним. Они просто борятся за жизнь каждого человека и будут бороться дальше", - добавил министр.

