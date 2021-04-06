Увеличивать количество коек с кислородом дальше просто некуда, - Степанов
Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.
"У нас сейчас достаточно напряженный период. В нашиз больницах находятся более 47 тыс. больных COVID-19. Мы увеличили уже количество коек и мощности нашей медсистемы до невероятных цифр. У нас коек с кислородом в стране более 67 тыс. И это уже мы дошли до предела, увеличивать дальше просто некуда. Болезни не делали каникул и их нужно так же лечить", - подчеркнул глава Минздрава.
По словам Степанова, количество заболевших и летальных случаев продолжает расти.
"Наши врачи они просто истощены. Год эпидемии, год пандемии, год они в реанимациях ежедневно спасают граждан. Независимо от того, откуда этот гражданин, какой у него статус, что с ним. Они просто борятся за жизнь каждого человека и будут бороться дальше", - добавил министр.
или всё-таки самоустранился, если помониторить сми за тот период?
а теперь уже поезд ушел
Що було зроблено за цей час:
- розпродаж масок з резерву
- нецільове використання грошей ковідного фонду
- закупівля сумнівної вакцини через фірми-прокладки за завищеною ціною
- закупівля масок та засобів захисту за завищеними цінами
Що не було зроблено:
- не організовано виробництво або закупівля апаратів ШВЛ та засобів захисту
- не налагоджена співпраця з більш досвідченими клініками та спеціалістами
- не відслідковувалась ситуація із зараженням населення належним чином
Їм похрін на країну і народ.
JAY за 7 999 грн. с ресурсом в 20000 часов работы. Не говоря уже о том, что платить врачам надо сейчас не меньше, чем козлам в Раде.
за 66млрд з антиковідного фонду можна було побудувати як мінімум 4 опірні лікарні: на сході, півночі, півдні та заході України. Не за 3 місяці, як китайці, а хоча б за рік.
Але ж ні! Дороги виявилися важливішими - "можна нєплохо прібарахлітся". А люди то таке - "бабьі еще нарожают"