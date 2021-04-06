Збільшувати кількість ліжок із киснем далі просто нікуди, - Степанов

Кількість ліжок із киснем для пацієнтів з COVID-19 в Україні досягла максимуму, можливості медичної системи вичерпані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу.

"У нас зараз доволі напружений період. У наших лікарнях перебувають понад 47 тис. хворих на COVID-19. Ми збільшили вже кількість ліжок і потужності нашої медсистема до неймовірних цифр. У нас ліжок із киснем у країні понад 67 тис. І це вже ми дійшли до межі, збільшувати далі просто нікуди. Хвороба не робила канікул і їх потрібно так само лікувати", - підкреслив глава МОЗ.

За словами Степанова, кількість хворих і летальних випадків продовжує зростати.

"Наші лікарі вони просто виснажені. Рік епідемії, рік пандемії, рік вони в реанімаціях щодня рятують громадян. Незалежно від того, звідки цей громадянин, який у нього статус, що з ним. Вони просто борються за життя кожної людини і будуть боротися далі" , - додав міністр.