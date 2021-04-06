Збільшувати кількість ліжок із киснем далі просто нікуди, - Степанов
Кількість ліжок із киснем для пацієнтів з COVID-19 в Україні досягла максимуму, можливості медичної системи вичерпані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу.
"У нас зараз доволі напружений період. У наших лікарнях перебувають понад 47 тис. хворих на COVID-19. Ми збільшили вже кількість ліжок і потужності нашої медсистема до неймовірних цифр. У нас ліжок із киснем у країні понад 67 тис. І це вже ми дійшли до межі, збільшувати далі просто нікуди. Хвороба не робила канікул і їх потрібно так само лікувати", - підкреслив глава МОЗ.
За словами Степанова, кількість хворих і летальних випадків продовжує зростати.
"Наші лікарі вони просто виснажені. Рік епідемії, рік пандемії, рік вони в реанімаціях щодня рятують громадян. Незалежно від того, звідки цей громадянин, який у нього статус, що з ним. Вони просто борються за життя кожної людини і будуть боротися далі" , - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
или всё-таки самоустранился, если помониторить сми за тот период?
а теперь уже поезд ушел
Що було зроблено за цей час:
- розпродаж масок з резерву
- нецільове використання грошей ковідного фонду
- закупівля сумнівної вакцини через фірми-прокладки за завищеною ціною
- закупівля масок та засобів захисту за завищеними цінами
Що не було зроблено:
- не організовано виробництво або закупівля апаратів ШВЛ та засобів захисту
- не налагоджена співпраця з більш досвідченими клініками та спеціалістами
- не відслідковувалась ситуація із зараженням населення належним чином
Їм похрін на країну і народ.
JAY за 7 999 грн. с ресурсом в 20000 часов работы. Не говоря уже о том, что платить врачам надо сейчас не меньше, чем козлам в Раде.
за 66млрд з антиковідного фонду можна було побудувати як мінімум 4 опірні лікарні: на сході, півночі, півдні та заході України. Не за 3 місяці, як китайці, а хоча б за рік.
Але ж ні! Дороги виявилися важливішими - "можна нєплохо прібарахлітся". А люди то таке - "бабьі еще нарожают"