Збільшувати кількість ліжок із киснем далі просто нікуди, - Степанов

Кількість ліжок із киснем для пацієнтів з COVID-19 в Україні досягла максимуму, можливості медичної системи вичерпані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу.

"У нас зараз доволі напружений період. У наших лікарнях перебувають понад 47 тис. хворих на COVID-19. Ми збільшили вже кількість ліжок і потужності нашої медсистема до неймовірних цифр. У нас ліжок із киснем у країні понад 67 тис. І це вже ми дійшли до межі, збільшувати далі просто нікуди. Хвороба не робила канікул і їх потрібно так само лікувати", - підкреслив глава МОЗ.

За словами Степанова, кількість хворих і летальних випадків продовжує зростати.

"Наші лікарі вони просто виснажені. Рік епідемії, рік пандемії, рік вони в реанімаціях щодня рятують громадян. Незалежно від того, звідки цей громадянин, який у нього статус, що з ним. Вони просто борються за життя кожної людини і будуть боротися далі" , - додав міністр.

Как там пальтишко за 600 косарей? Его возможности еще не исчерпаны?
06.04.2021 10:27 Відповісти
зато дороги постороили, которые пошли рассыпаться со сходом снега
06.04.2021 10:26 Відповісти
Був РІК щоб запобігти цьому та підготуватися як слід.
Що було зроблено за цей час:

- розпродаж масок з резерву
- нецільове використання грошей ковідного фонду
- закупівля сумнівної вакцини через фірми-прокладки за завищеною ціною
- закупівля масок та засобів захисту за завищеними цінами

Що не було зроблено:

- не організовано виробництво або закупівля апаратів ШВЛ та засобів захисту
- не налагоджена співпраця з більш досвідченими клініками та спеціалістами
- не відслідковувалась ситуація із зараженням населення належним чином
06.04.2021 10:38 Відповісти
зато дороги постороили, которые пошли рассыпаться со сходом снега
06.04.2021 10:26 Відповісти
Как там пальтишко за 600 косарей? Его возможности еще не исчерпаны?
06.04.2021 10:27 Відповісти
и, как только степанов в такой напряженной ситуации выкроил время на выборы в одессе?..
или всё-таки самоустранился, если помониторить сми за тот период?
06.04.2021 10:29 Відповісти
может в свое время надо было вакцину закупать а не дороги строить ?
а теперь уже поезд ушел
06.04.2021 10:34 Відповісти
Був РІК щоб запобігти цьому та підготуватися як слід.
Що було зроблено за цей час:

- розпродаж масок з резерву
- нецільове використання грошей ковідного фонду
- закупівля сумнівної вакцини через фірми-прокладки за завищеною ціною
- закупівля масок та засобів захисту за завищеними цінами

Що не було зроблено:

- не організовано виробництво або закупівля апаратів ШВЛ та засобів захисту
- не налагоджена співпраця з більш досвідченими клініками та спеціалістами
- не відслідковувалась ситуація із зараженням населення належним чином
06.04.2021 10:38 Відповісти
а у этого как обычно - фсёпропало (с) ВАНА
06.04.2021 10:38 Відповісти
продай куртку, построй еще одну больницу
06.04.2021 10:39 Відповісти
А зарплатню підвищують вчителям, замість лікарень будуть дороги, замість дотримання правил карантину поксщують приклад, як їх порушувати і не нести відповідальності. Вгадайте, де це і хто це?
06.04.2021 10:39 Відповісти
Можно сказать - ПРИПЛЫЛИ.
06.04.2021 10:46 Відповісти
Це воно розписалось, у повній непридатності зеленої влади.
Їм похрін на країну і народ.
Збільшувати кількість ліжок із киснем далі просто нікуди, - Степанов - Цензор.НЕТ 1146
06.04.2021 10:57 Відповісти
До этих дебилов за год не дошло, что для превращения обычной койки в койку с кислородом нужно просто поставить концентратор. Хотя бы элементарный
JAY за 7 999 грн. с ресурсом в 20000 часов работы. Не говоря уже о том, что платить врачам надо сейчас не меньше, чем козлам в Раде.
06.04.2021 11:04 Відповісти
тануна! а как же крышеватели производителей кослорода? им что голодать?!
06.04.2021 11:07 Відповісти
библию хоть дарят напоследок, перед тем как отказать...
06.04.2021 11:16 Відповісти
Вывод- сдыхайте дома.... И не беспокойте степашку стонами...
06.04.2021 11:28 Відповісти
В котре повторю:
за 66млрд з антиковідного фонду можна було побудувати як мінімум 4 опірні лікарні: на сході, півночі, півдні та заході України. Не за 3 місяці, як китайці, а хоча б за рік.
Але ж ні! Дороги виявилися важливішими - "можна нєплохо прібарахлітся". А люди то таке - "бабьі еще нарожают"
06.04.2021 11:32 Відповісти
В Буковелі ліжка треба ставити. Перетворити весь Буковель у ковідний шпиталь, разом з колибами.
06.04.2021 11:48 Відповісти
Ось вам уроди реалії .. у нас багатії знаєте куди ідуть лікуватись???)))) Неповірити у Київ...хоча до Київа від нас як від Львова .Охрініть просто охрініть місць не має а в Київі для ЕЛІТИ України-багатеньких (ворів у минулому, начальнічків депутатіві т.д і т.п) яка колись просто срала на медицину крала гроші ні хера не робила для їїпокрашення словом обікрала громадян України завжди місце знайдеться бо бабельце в них є ... а у вас прості Українці не має... і як що то ідіть на х.. держава не справляється. Охрініть ...
06.04.2021 12:34 Відповісти
Степанов - ти підарас. Бо було потрібно зразу привозити людям нормальну вакцину, в не якусь ***** підробну. Заробив напевне? І до сих пір суку тримають там при кориті.
06.04.2021 13:21 Відповісти
Степанов конечно тот ещё сидр,но валить все на него не надо.Он не Шмыгаль и баблом с короновирусного фонда не распоряжается,распоряжается лично Зелное уйопище, которое через откаты с Вел.Будивництва пздт бабки со своими дружками.он не депутат от Слуги урода,которые при принятии бюджета не заложили деньги ни на поднятие зарплаты медикам ни на вакцинирование в полном объёме,хотя помню именно Степанов с трибуны орал- дайте медикам деньги.(больше никто).Ясен хер после спада эпидемии корнавируса на него повесят все пройопы
06.04.2021 13:59 Відповісти
 
 