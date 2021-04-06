Три області можуть вийти з "червоної" зони найближчими днями, - Степанов. ВIДЕО

Ситуація з поширенням коронавірусу в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях покращилася. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас значно зменшилася кількість хворих, як в Івано-Франківській, так і в Закарпатській і в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями у разі повної стабілізації ці області почнуть виходити з "червоного" рівня", - заявив Степанов.

Він нагадав, що ще місяць тому була критична ситуація в Івано-Франківській і Закарпатській областях. Станом на 1 березня заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області становила 82%. Нині цей показник - 37%.

