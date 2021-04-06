УКР
Три області можуть вийти з "червоної" зони найближчими днями, - Степанов. ВIДЕО

Ситуація з поширенням коронавірусу в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях покращилася. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас значно зменшилася кількість хворих, як в Івано-Франківській, так і в Закарпатській і в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями у разі повної стабілізації ці області почнуть виходити з "червоного" рівня", - заявив Степанов.

Він нагадав, що ще місяць тому була критична ситуація в Івано-Франківській і Закарпатській областях. Станом на 1 березня заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області становила 82%. Нині цей показник - 37%.

А які власне у цьому обнадійлвому факті заслуги самого Степанова? Чи зеленої влади, з вини керовніка якої ця хвиля захворювання у Івано-Франківській області і почалася?
06.04.2021 10:13 Відповісти
Любимое выражение степашки - "в ближайшее время".
06.04.2021 10:14 Відповісти
Курточка тепла, по швах не розійшлась ще?
06.04.2021 10:14 Відповісти
06.04.2021 10:30 Відповісти
стєпашка, ізиді.
06.04.2021 10:15 Відповісти
Должны, может быть, нужно будет, можем делать, прогнозируем, разрабатываем, стремимся, можем привлечь, обсудили, придется, надо, надеемся, не полный перечень работы власти., добавить зарплату и премии.
06.04.2021 10:15 Відповісти
Степашка маніпулятор і балабол.
06.04.2021 10:26 Відповісти
Золотые времена в политике. За базар не отвечали, не отвечают и отвечать не будут
06.04.2021 10:30 Відповісти
 
 