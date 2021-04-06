РУС
Новости
Антимонопольный комитет начал расследование из-за подорожания сахара

5 апреля Антимонопольный комитет Украины начал дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе  Антимонопольного комитета.

Как сообщается, в течение последних месяцев Комитетом исследовалась ситуация, связанная с повышением цен на сахар.

Установлено, что с сентября 2020 года упомянутые выше субъекты похожим образом повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла подобными темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020 года - в среднем на 48%.

В Комитете не видят объективных причин для такой динамики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина увеличила экспорт сахара в 6 раз

Сахаристость свеклы в прошлом году в целом по Украине снизилась на 1,7%, урожайность - на 7,8%, соответствующие посевные площади сократились на 2,7%.

Объемы производства сахара в 2020-м сократились на 22,3% по сравнению с предыдущим периодом. В то же время дефицита в Украине не наблюдалось учитывая переходные запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления.

По данным Лондонской биржи, мировые цены не претерпели такого резкого повышения. В это время не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или роста налогообложения.

Также читайте: Цены на сахар повышаться не будут, - и. о. министра агрополитики Мартынюк

АМКУ видит, что группа "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" находятся в разных условиях хозяйственной деятельности, однако подобными действиями ограничили конкуренцию на рынке, и получили возможность повышать цены на уровень больше конкурентного.

"В рамках расследования, кроме" Астарты "и" Радеховского сахара ", Комитетом изучаются действия и других производителей на этом рынке. Подчеркиваю, что АМКУ не ограничится проверкой возможных неконкурентных действий на рынке сахара. В ближайшее время расследуем ситуацию на рынке других социально важных продуктов, которые подорожали в последнее время ", - сообщила председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская.

Топ комментарии
+8
06.04.2021 13:31 Ответить
+6
А хліб, гречка, олія... то з ожирінням?
06.04.2021 13:20 Ответить
+6
сахар дорогой уже 2-3 месяца....а только сейчас начали и неизвестно чем закончат это расследование... а возьмитесь-ка за яйца))) (куриные в смысле))) и подсолнечное масло... за яблоки и картошку... а то кое-кто в Катаре гарантирует мировую продовольственную проблему решить))) боюсь после этого полки магазов и после дорогих для нас продуктов окажутся пустыми...
06.04.2021 13:27 Ответить
А как насчет бешенной цены на бензин!!!
06.04.2021 13:13 Ответить
Боротьба з шумахерами.
06.04.2021 13:17 Ответить
А хліб, гречка, олія... то з ожирінням?
06.04.2021 13:20 Ответить
Цукор, сіль - біла смерть, а олія жирна смерть.
06.04.2021 13:30 Ответить
То боротьба з самогонщиками.
06.04.2021 13:14 Ответить
Хотят подсластить народ своими начинаниями.
06.04.2021 13:16 Ответить
Зелений ілюзіон, блін...
06.04.2021 13:18 Ответить
Акт Шермана (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Sherman Act) - первый антитрестовский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE антимонопольный ) закон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , провозгласивший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступлением препятствование свободе торговли созданием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 треста (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F монополии ) и вступление в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет.
06.04.2021 13:19 Ответить
А о л і я?! Вашу %ать?!
06.04.2021 13:20 Ответить
Вже має сенс купувати оливкову олію ніж нашу. Вона корисніша.
06.04.2021 13:34 Ответить
Наказывать нужно тюремным сроком с конфискацией и штрафами!!!
06.04.2021 13:21 Ответить
сахар дорогой уже 2-3 месяца....а только сейчас начали и неизвестно чем закончат это расследование... а возьмитесь-ка за яйца))) (куриные в смысле))) и подсолнечное масло... за яблоки и картошку... а то кое-кто в Катаре гарантирует мировую продовольственную проблему решить))) боюсь после этого полки магазов и после дорогих для нас продуктов окажутся пустыми...
06.04.2021 13:27 Ответить
нічого страшного - відкриються магазини "Торгсіна"...
06.04.2021 13:52 Ответить
06.04.2021 13:31 Ответить
Кто там у нас в сахарных магнатах числится и потужно карамель варит?
06.04.2021 13:32 Ответить
У вас теж є такі?
06.04.2021 13:36 Ответить
Неужели?
Антимонопольний комітет почав розслідування через подорожчання цукру - Цензор.НЕТ 7504
06.04.2021 14:09 Ответить
а чего же так скоренько кинулись ?? всего лишь год прошел с момента подорожания..
06.04.2021 13:40 Ответить
....В апреле-мае 2005 года прошли так называемые «бензиновый и сахарный кризисы» (рост цен, в марте - на бензин 11 %; в мае на сахар - 50 %), оба кризиса имели признаки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 картельного сговора и расследовались Антимонопольным комитетом, которому понадобился почти год, чтобы найти виновных. В сговоре были обвинены и оштрафованы крупнейшие производители сахара: Украинская продовольственная компания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игоря Суркиса и Валентина Згурского - 6 млн грн., «Агропродинвест» П***https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 а П*****о и ООО «Сахарный союз» группы «Укррос»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-108 [108] . Вице-премьер Николай Томенко назвал «сахарный кризис» «кризисом имени семьи П******о и сахарного бизнеса»
06.04.2021 13:46 Ответить
Треба запроваджувати розстрільні групи на місці,тому що в судах сидять такі самі гниди.
06.04.2021 14:19 Ответить
За последние полгода, продукты, по-моему все подорожали, так что пусть всё расследуют оптом.
06.04.2021 14:20 Ответить
сахар - это область влияния Порошенко.. нет?
06.04.2021 14:55 Ответить
Нет бот. За это тебе не заплатят. Впрочем к чему мне творить с безмозглыми существами от лахтозедиджитал))
06.04.2021 16:56 Ответить
 
 