Антимонопольный комитет начал расследование из-за подорожания сахара

5 апреля Антимонопольный комитет Украины начал дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета.

Как сообщается, в течение последних месяцев Комитетом исследовалась ситуация, связанная с повышением цен на сахар.

Установлено, что с сентября 2020 года упомянутые выше субъекты похожим образом повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла подобными темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020 года - в среднем на 48%.

В Комитете не видят объективных причин для такой динамики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина увеличила экспорт сахара в 6 раз

Сахаристость свеклы в прошлом году в целом по Украине снизилась на 1,7%, урожайность - на 7,8%, соответствующие посевные площади сократились на 2,7%.

Объемы производства сахара в 2020-м сократились на 22,3% по сравнению с предыдущим периодом. В то же время дефицита в Украине не наблюдалось учитывая переходные запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления.

По данным Лондонской биржи, мировые цены не претерпели такого резкого повышения. В это время не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или роста налогообложения.

Также читайте: Цены на сахар повышаться не будут, - и. о. министра агрополитики Мартынюк

АМКУ видит, что группа "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" находятся в разных условиях хозяйственной деятельности, однако подобными действиями ограничили конкуренцию на рынке, и получили возможность повышать цены на уровень больше конкурентного.

"В рамках расследования, кроме" Астарты "и" Радеховского сахара ", Комитетом изучаются действия и других производителей на этом рынке. Подчеркиваю, что АМКУ не ограничится проверкой возможных неконкурентных действий на рынке сахара. В ближайшее время расследуем ситуацию на рынке других социально важных продуктов, которые подорожали в последнее время ", - сообщила председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская.