Антимонопольний комітет почав розслідування через подорожчання цукру

5 квітня Антимонопольний комітет України розпочав справу проти групи компаній "Астарта" і ТОВ "Радехівський цукор" за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації білого цукру (бурякового).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Антимонопольного комітету.

Як повідомляється, протягом останніх місяців Комітетом досліджувалася ситуація, пов'язана з підвищенням цін на цукор.

Встановлено, що з вересня 2020-го згадані вище суб’єкти схоже підвищували оптово-відпускні ціни. Вартість зростала подібними темпами і в один період: протягом вересня-листопада 2020-го – в середньому на 48 %.

У Комітеті не вбачають об’єктивних причин для такої динаміки.

Цукристість буряків торік у цілому по Україні знизилась на 1,7 %, врожайність – на 7,8 %, відповідні посівні площі скоротилися на 2,7%.

Обсяги виробництва цукру у 2020-му скоротилися на 22,3 %, порівняно із попереднім періодом. Водночас дефіциту в Україні не спостерігалося з огляду на перехідні запаси, обсяги імпорту і суспільну тенденцію щодо зниження внутрішнього споживання.

За даними Лондонської біржі, світові ціни не зазнали такого стрімкого підвищення. У цей час не відбулося і значних коливань на валютних ринках чи зростання оподаткування.

Також читайте: АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації

АМКУ вбачає, що група "Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор" знаходяться у різних умовах господарської діяльності, однак схожими діями обмежили конкуренцію на ринку, та отримали можливість підвищувати ціни понад конкурентний рівень.

"В рамках розслідування, окрім "Астарти" і "Радехівського цукру", Комітетом вивчаються дії й інших виробників на цьому ринку. Наголошую, що АМКУ не обмежиться перевіркою можливих неконкурентних дій на ринку цукру. Ближчим часом розслідуємо ситуацію на ринку інших соціально важливих продуктів, що подорожчали останнім часом", - повідомила голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська.