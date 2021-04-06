УКР
Новини
Антимонопольний комітет почав розслідування через подорожчання цукру

Антимонопольний комітет почав розслідування через подорожчання цукру

5 квітня Антимонопольний комітет України розпочав справу проти групи компаній "Астарта" і ТОВ "Радехівський цукор" за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації білого цукру (бурякового).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Антимонопольного комітету.

Як повідомляється, протягом останніх місяців Комітетом досліджувалася ситуація, пов'язана з підвищенням цін на цукор.

Встановлено, що з вересня 2020-го згадані вище суб’єкти схоже підвищували оптово-відпускні ціни. Вартість зростала подібними темпами і в один період: протягом вересня-листопада 2020-го – в середньому на 48 %.

У Комітеті не вбачають об’єктивних причин для такої динаміки.

Цукристість буряків торік у цілому по Україні знизилась на 1,7 %, врожайність – на 7,8 %, відповідні посівні площі скоротилися на 2,7%.

Обсяги виробництва цукру у 2020-му скоротилися на 22,3 %, порівняно із попереднім періодом. Водночас дефіциту в Україні не спостерігалося з огляду на перехідні запаси, обсяги імпорту і суспільну тенденцію щодо зниження внутрішнього споживання.

За даними Лондонської біржі, світові ціни не зазнали такого стрімкого підвищення. У цей час не відбулося і значних коливань на валютних ринках чи зростання оподаткування.

Також читайте: АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації

АМКУ вбачає, що група "Астарта" та ТОВ "Радехівський цукор" знаходяться у різних умовах господарської діяльності, однак схожими діями обмежили конкуренцію на ринку, та отримали можливість підвищувати ціни понад конкурентний рівень.

"В рамках розслідування, окрім "Астарти" і "Радехівського цукру", Комітетом вивчаються дії й інших виробників на цьому ринку. Наголошую, що АМКУ не обмежиться перевіркою можливих неконкурентних дій на ринку цукру. Ближчим часом розслідуємо ситуацію на ринку інших соціально важливих продуктів, що подорожчали останнім часом", - повідомила голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська.

цукор (301) Антимонопольний комітет (1797)
Антимонопольный комитет начал расследование из-за подорожания сахара - Цензор.НЕТ 3532
06.04.2021 13:31 Відповісти
А хліб, гречка, олія... то з ожирінням?
06.04.2021 13:20 Відповісти
сахар дорогой уже 2-3 месяца....а только сейчас начали и неизвестно чем закончат это расследование... а возьмитесь-ка за яйца))) (куриные в смысле))) и подсолнечное масло... за яблоки и картошку... а то кое-кто в Катаре гарантирует мировую продовольственную проблему решить))) боюсь после этого полки магазов и после дорогих для нас продуктов окажутся пустыми...
06.04.2021 13:27 Відповісти
А как насчет бешенной цены на бензин!!!
06.04.2021 13:13 Відповісти
Боротьба з шумахерами.
06.04.2021 13:17 Відповісти
А хліб, гречка, олія... то з ожирінням?
06.04.2021 13:20 Відповісти
Цукор, сіль - біла смерть, а олія жирна смерть.
06.04.2021 13:30 Відповісти
То боротьба з самогонщиками.
06.04.2021 13:14 Відповісти
Хотят подсластить народ своими начинаниями.
06.04.2021 13:16 Відповісти
Зелений ілюзіон, блін...
06.04.2021 13:18 Відповісти
Акт Шермана (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Sherman Act) - первый антитрестовский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE антимонопольный ) закон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , провозгласивший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступлением препятствование свободе торговли созданием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 треста (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F монополии ) и вступление в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет.
06.04.2021 13:19 Відповісти
А о л і я?! Вашу %ать?!
06.04.2021 13:20 Відповісти
Вже має сенс купувати оливкову олію ніж нашу. Вона корисніша.
06.04.2021 13:34 Відповісти
Наказывать нужно тюремным сроком с конфискацией и штрафами!!!
06.04.2021 13:21 Відповісти
сахар дорогой уже 2-3 месяца....а только сейчас начали и неизвестно чем закончат это расследование... а возьмитесь-ка за яйца))) (куриные в смысле))) и подсолнечное масло... за яблоки и картошку... а то кое-кто в Катаре гарантирует мировую продовольственную проблему решить))) боюсь после этого полки магазов и после дорогих для нас продуктов окажутся пустыми...
06.04.2021 13:27 Відповісти
нічого страшного - відкриються магазини "Торгсіна"...
06.04.2021 13:52 Відповісти
06.04.2021 13:31 Відповісти
Кто там у нас в сахарных магнатах числится и потужно карамель варит?
06.04.2021 13:32 Відповісти
У вас теж є такі?
06.04.2021 13:36 Відповісти
Неужели?
Антимонопольний комітет почав розслідування через подорожчання цукру - Цензор.НЕТ 7504
06.04.2021 14:09 Відповісти
а чего же так скоренько кинулись ?? всего лишь год прошел с момента подорожания..
06.04.2021 13:40 Відповісти
....В апреле-мае 2005 года прошли так называемые «бензиновый и сахарный кризисы» (рост цен, в марте - на бензин 11 %; в мае на сахар - 50 %), оба кризиса имели признаки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 картельного сговора и расследовались Антимонопольным комитетом, которому понадобился почти год, чтобы найти виновных. В сговоре были обвинены и оштрафованы крупнейшие производители сахара: Украинская продовольственная компания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игоря Суркиса и Валентина Згурского - 6 млн грн., «Агропродинвест» П***https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 а П*****о и ООО «Сахарный союз» группы «Укррос»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-108 [108] . Вице-премьер Николай Томенко назвал «сахарный кризис» «кризисом имени семьи П******о и сахарного бизнеса»
06.04.2021 13:46 Відповісти
Треба запроваджувати розстрільні групи на місці,тому що в судах сидять такі самі гниди.
06.04.2021 14:19 Відповісти
За последние полгода, продукты, по-моему все подорожали, так что пусть всё расследуют оптом.
06.04.2021 14:20 Відповісти
сахар - это область влияния Порошенко.. нет?
06.04.2021 14:55 Відповісти
Нет бот. За это тебе не заплатят. Впрочем к чему мне творить с безмозглыми существами от лахтозедиджитал))
06.04.2021 16:56 Відповісти
 
 