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Вакцинация не является нарушением религиозных норм и правил, - ПЦУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцинация не является нарушением религиозных норм и правил, - ПЦУ

Вакцинация как процедура не является нарушением религиозных норм и правил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил спикер Православной церкви Украины владыка Евстратий (Зоря).

"Вакцинация, как процедура, не является нарушением религиозных норм и правил. Но, мы же понимаем, что не может церковь, она не имеет просто таких инструментов, компетенции и, соответственно, полномочий давать оценку качества процедуры вакцинации, конкретной вакцины или конкретного случая. Это компетенция органов здравоохранения, государства и т.д., и поэтому, различая эти компетенции, мы можем действовать совместно, эффективно и помогать друг другу в решении проблем", - отметил иерарх ПЦУ.

Он также сказал, что эта ситуация касается и ношения защитных масок.

"Церковь изначально сказала, что нужно соблюдать те рекомендации, которые органы здравоохранения предоставляют для сохранения нашего здоровья. Если они рекомендуют носить маски, то мы должны их носить. Но это не значит, что маска или дезинфекция является панацеей, и они сами по себе могут спасти нас от пандемии, и только на них или на вакцинацию надо возлагать свою надежду", - отметил владыка Евстратий.

По мнению епископа, это не так, "потому что и маски носили, и вакцинация началась, а проблема остается сложной, хотя опять же мы не можем сказать, насколько она была бы хуже и сложнее, если бы и такие меры безопасности не были приняты. Мы видели год назад, когда некоторые церкви откровенно игнорировали эту опасность, когда призвало и государство, и другие конфессии соблюдать соответствующие правила - а они их игнорировали".

Также читайте: Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации, но от нее зависит жизнь наших ближних, - ПЦУ
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Трындёж, с важным и поучительным видом, ни о чём. Вакцинация не является нарушением религиозных норм и правил, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 6321
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06.04.2021 15:09 Ответить
то тебе ни о чем. а есть ударенньіе иконами. им как раз єтим "ни о чем" снимают блокировку.
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06.04.2021 15:25 Ответить
ПЦУ - самая вменяемая Церковь на нынешнее время.
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06.04.2021 16:27 Ответить
Вакцинация правильной вакциной не является нарушением религиозных правил
Паству московской церкви только Спутником вакцинировать
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06.04.2021 15:14 Ответить
Лучше ядом москалей !274322
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06.04.2021 15:19 Ответить
Зеленский подписал Указ о вакцинации.
Теперь тем , кто не верил в силу листа подорожника, будут вместо вакцины прикладывать распечатанный на листе А4 Указ Зеленского 🤣
Потому что указ есть, а вакцины нет.
И пока не предвидится в ближайшее время : ))
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06.04.2021 15:18 Ответить
 
 