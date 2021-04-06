Вакцинация не является нарушением религиозных норм и правил, - ПЦУ

Вакцинация как процедура не является нарушением религиозных норм и правил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил спикер Православной церкви Украины владыка Евстратий (Зоря).

"Вакцинация, как процедура, не является нарушением религиозных норм и правил. Но, мы же понимаем, что не может церковь, она не имеет просто таких инструментов, компетенции и, соответственно, полномочий давать оценку качества процедуры вакцинации, конкретной вакцины или конкретного случая. Это компетенция органов здравоохранения, государства и т.д., и поэтому, различая эти компетенции, мы можем действовать совместно, эффективно и помогать друг другу в решении проблем", - отметил иерарх ПЦУ.

Он также сказал, что эта ситуация касается и ношения защитных масок.

"Церковь изначально сказала, что нужно соблюдать те рекомендации, которые органы здравоохранения предоставляют для сохранения нашего здоровья. Если они рекомендуют носить маски, то мы должны их носить. Но это не значит, что маска или дезинфекция является панацеей, и они сами по себе могут спасти нас от пандемии, и только на них или на вакцинацию надо возлагать свою надежду", - отметил владыка Евстратий.

По мнению епископа, это не так, "потому что и маски носили, и вакцинация началась, а проблема остается сложной, хотя опять же мы не можем сказать, насколько она была бы хуже и сложнее, если бы и такие меры безопасности не были приняты. Мы видели год назад, когда некоторые церкви откровенно игнорировали эту опасность, когда призвало и государство, и другие конфессии соблюдать соответствующие правила - а они их игнорировали".

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