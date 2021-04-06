Соблюдение карантинных ограничений регионами дает результат, - Степанов

Соблюдение карантинных ограничений регионами и гражданами дает результат - уменьшается количество тяжелых больных коронавирусной болезнью и нагрузки на медицинскую систему. Если 1 марта заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82,5%, то сегодня, после соблюдения регионом карантина, заняты уже только 37% коек.

Об этом во время брифинга в Киеве, 6 апреля, сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Эпидемиологическая ситуация в стране крайне тяжелая. Наша медицина переживает напряженный период, сегодня в больницах находятся примерно 46 тысяч больных. Мы увеличили количество коек и мощность системы - кроватей с кислородом по стране уже более 67 тысяч. Но это предел, ведь другие болезни не ушли на каникулы и тоже нуждаются в лечении. Надо помочь врачам победить COVID-19. Поэтому очень важно соблюдать все карантинные ограничения, которые установлены", - отметил министр и призвал граждан соблюдать санитарные нормы, а органы местного самоуправления и Национальную полицию проконтролировать выполнение карантинных ограничений.

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Степанов также напомнил, что по состоянию на 6 апреля в красной зоне карантина находятся 11 областей Украины, а общая заполняемость коек с кислородом достигает 58% и продолжает расти.