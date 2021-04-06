"Запорожсталь" начала производство медицинского кислорода
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Кислород производят без коммерческой составляющей и передают его в больницы бесплатно
Минздрав Украины сертифицировал кислород, произведенный на "Запорожском металлургическом комбинате", как лекарственное средство. Отныне его смогут применять для больниц, которым сейчас его крайне не хватает. Уже 8 тонн кислорода отправлены в городские медицинские учреждения Запорожья, говорится в сюжете "5 канала".
"До недавнего времени наш комбинат выпускал технический кислород, но в связи с эпидемиологической обстановкой были приняты решения, чтобы перевести наш кислород в медицинский. Мы получили для этого все разрешительные документы – лицензию на выпуск медицинского кислорода и, соответственно, регистрацию государственную, которая отвечает определенным требованиям. Требования к медицинскому кислороду, согласно нормам: процентное содержание не менее 99,5%. Наш комбинат обеспечивает данные требования", – рассказала Татьяна Сидоренко, уполномоченная по вопросам контроля качества кислорода ПАО "Запорожсталь".
На Запорожском меткомбинате объяснили, что производят без коммерческой составляющей и передают его в больницы бесплатно, чтобы помочь врачам в борьбе с пандемией коронавируса.
"Мы совместно с Фондом Рината Ахметова и компанией "Метинвест" системно подошли к вопросу получения лицензии на медицинский кислород. Лицензию мы получили в начале января и вот закончили процесс сертификации, на прошлой неделе уже получили регистрацию медицинского препарата "Кислород Запорожстали". Мы понимаем важность этого и на безвозмездной основе с выходных стали отпускать кислород городским больницам", – пояснил гендиректор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко.
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не мог минздрав такое вменить молодцам из запорожстали
Вас что сюда, болванчиков, по приказу начальства заводского нагнали?
Пиар всеукраинский они устроили.
тільки ЗЄльоні кретіни не
моглидосі НЕ МОЖУТЬ забеспеспечити киснем лікарні при надпотужній металургійні промисловості
а через ЗЄльоних кретинів