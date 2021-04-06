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Запорожсталь (38) кислород (70)

"Запорожсталь" начала производство медицинского кислорода

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Запорожсталь" начала производство медицинского кислорода

Кислород производят без коммерческой составляющей и передают его в больницы бесплатно

Минздрав Украины сертифицировал кислород, произведенный на "Запорожском металлургическом комбинате", как лекарственное средство. Отныне его смогут применять для больниц, которым сейчас его крайне не хватает. Уже 8 тонн кислорода отправлены в городские медицинские учреждения Запорожья, говорится в сюжете "5 канала".

"До недавнего времени наш комбинат выпускал технический кислород, но в связи с эпидемиологической обстановкой были приняты решения, чтобы перевести наш кислород в медицинский. Мы получили для этого все разрешительные документы – лицензию на выпуск медицинского кислорода и, соответственно, регистрацию государственную, которая отвечает определенным требованиям. Требования к медицинскому кислороду, согласно нормам: процентное содержание не менее 99,5%. Наш комбинат обеспечивает данные требования", – рассказала Татьяна Сидоренко, уполномоченная по вопросам контроля качества кислорода ПАО "Запорожсталь".

На Запорожском меткомбинате объяснили, что производят без коммерческой составляющей и передают его в больницы бесплатно, чтобы помочь врачам в борьбе с пандемией коронавируса.

"Мы совместно с Фондом Рината Ахметова и компанией "Метинвест" системно подошли к вопросу получения лицензии на медицинский кислород. Лицензию мы получили в начале января и вот закончили процесс сертификации, на прошлой неделе уже получили регистрацию медицинского препарата "Кислород Запорожстали". Мы понимаем важность этого и на безвозмездной основе с выходных стали отпускать кислород городским больницам", – пояснил гендиректор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко.
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Топ комментарии
+3
ответственное решение, молодцы
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06.04.2021 16:05
+3
Если бы они еще весь город не травили.
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06.04.2021 16:33
+3
Они производят-то уже давно и давно были готовы поставлять в больницы, но из-за нашей бюрократической машины всё никак не получалось получить сертификат, что ещё раз подтверждает. насколько наше государство плевать хотело на людей.
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06.04.2021 16:34
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кто работает на Запорожстали - не ржавеет!
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06.04.2021 16:02 Ответить
от триперов и раков..
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08.04.2021 23:07 Ответить
ответственное решение, молодцы
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06.04.2021 16:05 Ответить
если бы борьбой с короной с первых дней занимался снбо, иа не минздрав, то подобные вопросы по всем кислородным станциям украины, уже дано порешали бы...
не мог минздрав такое вменить молодцам из запорожстали
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06.04.2021 16:26 Ответить
да какая разница, если в конечном итоге пациенты могли уже год получать бесплатный кислород от компании, а получают только сейчас? если бы да кабы...
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06.04.2021 16:42 Ответить
до кабы-дабы, ты, добавляешь "могли БЫ уже год получать"
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06.04.2021 16:47 Ответить
Если бы они еще весь город не травили.
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06.04.2021 16:33 Ответить
Это тебе активисты мозг травят, а не завод город. Ты хоть понятие о производстве имеешь? Слово экономика попадалось на глаза? Лапшу с ушей сними и перестань читать хрень в желтой прессе.)))
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06.04.2021 18:49 Ответить
Что ты несешь? При чем тут производство, экономика и желтая пресса если в городе окна нельзя летом открыть - воняет. Как вечер, так сразу очистные выключаются - эл. энергию экономят.
Вас что сюда, болванчиков, по приказу начальства заводского нагнали?
Пиар всеукраинский они устроили.
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06.04.2021 19:08 Ответить
ватник рыголиз вылез ты еще раком не заболел())
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08.04.2021 23:07 Ответить
Заслуговує вдячності!
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06.04.2021 16:09 Ответить
Наверное в Запорожье не была.
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06.04.2021 16:34 Ответить
45 років проживаю.
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06.04.2021 16:44 Ответить
И как тебе запахи?
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06.04.2021 16:48 Ответить
про травлю города ищи соответствующие темьі. а все в одну кучу - признак совково-периферийности.
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06.04.2021 16:53 Ответить
Та конечно. Любит ахметов писец устроить, а потом гудеть.
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06.04.2021 16:55 Ответить
То есть вся проблема была в документации, а не в техническом решении?
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06.04.2021 16:14 Ответить
І в документації також. Ви ж не будете приймати не сертифіковані ліки чи вакцину?
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06.04.2021 16:20 Ответить
щоб вижити, буду ковтати все що завгодно, особливо КИСЕНЬ !

тільки ЗЄльоні кретіни не могли досі НЕ МОЖУТЬ забеспеспечити киснем лікарні при надпотужній металургійні промисловості
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06.04.2021 16:53 Ответить
Потому что сейчас при власти зеленое дерьмо за которое ты голосовал и спрос теперь с него как с президента и с тебя как с его избирателя.
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06.04.2021 18:58 Ответить
Травят весь город, ну хоть пациентам дадут подышать.
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06.04.2021 16:32 Ответить
в Запорожье десятки предприятий, раньше было ещё больше, а советское время сама Запорожсталь выпускала в два раза больше объёмы продукции. ты сам-то местный или так, абы шо сказать?
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06.04.2021 16:43 Ответить
Ты за совком тоскуешь? Выпускала Запорожсталь больше продукции и что? Это что оправдывает их за загрязнение воздуха?
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06.04.2021 16:53 Ответить
так шо ты предлагаеш?
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06.04.2021 18:38 Ответить
Вижу тебя особенно отравили - весь остаток мозга выжгло . Одно утешает - хоть прическа сохранилась. Ты небось тоже из этих? Из позеленевших? Это ты в каждый дом счастье и радость ежедневно приносишь?)))
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06.04.2021 18:56 Ответить
Та скройся в домне благодарный заводчанин.
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06.04.2021 19:01 Ответить
Они производят-то уже давно и давно были готовы поставлять в больницы, но из-за нашей бюрократической машины всё никак не получалось получить сертификат, что ещё раз подтверждает. насколько наше государство плевать хотело на людей.
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06.04.2021 16:34 Ответить
пишіть чесно - не "из-за нашей бюрократической машины",

а через ЗЄльоних кретинів "Запоріжсталь" почала виробництво медичного кисню - Цензор.НЕТ 3669
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06.04.2021 16:56 Ответить
27 октября у соседей Металлурги могут помочь с поставками кислорода для больных на ИВЛ, где вы пол года были?
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06.04.2021 16:38 Ответить
охметову мало дамбаса, он ещё рол Украины рриватизировал
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06.04.2021 17:19 Ответить
Запорожсталь давно могла кислород поставлять в больницы, просто в МОЗе не могли никак размер мзды за лицензию определить. Уж очень жадные до денег "слуги народа" оказались. А говорилось ведь - не выбирайте нищебродов.)))
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06.04.2021 18:52 Ответить
хорошо.
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07.04.2021 02:31 Ответить
если бы перед ато завод не захватили в 2011 и не перехало все рыговатное говно с донецка и сидит тут до сих пор мрази замами мера...
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08.04.2021 23:09 Ответить
 
 