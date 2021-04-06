УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10923 відвідувача онлайн
Новини
2 456 35

"Запоріжсталь" почала виробництво медичного кисню

Кисень виробляють без комерційної складової і передають його в лікарні безкоштовно.

МОЗ України сертифікував кисень, вироблений на "Запорізькому металургійному комбінаті", як лікарський засіб. Відтепер його зможуть застосовувати для лікарень, яким зараз його вкрай бракує. Вже 8 тонн кисню відправлені до міських медичних установ Запоріжжя, йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Донедавна наш комбінат випускав технічний кисень, але в зв'язку з епідеміологічною обстановкою були прийняті рішення, щоб перевести наш кисень у медичний. Ми отримали для цього всі дозвільні документи – ліцензію на випуск медичного кисню та, відповідно, реєстрацію державну, яка відповідає певним вимогам. Вимоги до медичного кисню, згідно норм: процентний вміст не менше 99,5%. Наш комбінат забезпечує дані вимоги", – розповіла Тетяна Сидоренко, уповноважена з питань контролю якості кисню ПАТ "Запоріжсталь".

На Запорізькому меткомбінаті пояснили, що виробляють без комерційної складової і передають його в лікарні безкоштовно, щоб допомогти лікарям у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Ми спільно з Фондом Ріната Ахметова і компанією "Метінвест" системно підійшли до питання отримання ліцензії на медичний кисень. Ліцензію ми отримали на початку січня і ось закінчили процес сертифікації, минулого тижня вже отримали реєстрацію медичного препарату "Кисень Запоріжсталі". Ми розуміємо важливість цього і на безоплатній основі з вихідних стали відпускати кисень міським лікарням", – пояснив гендиректор ПАТ "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.

Автор: 

Запоріжсталь (55) кисень (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
ответственное решение, молодцы
показати весь коментар
06.04.2021 16:05 Відповісти
+3
Если бы они еще весь город не травили.
показати весь коментар
06.04.2021 16:33 Відповісти
+3
Они производят-то уже давно и давно были готовы поставлять в больницы, но из-за нашей бюрократической машины всё никак не получалось получить сертификат, что ещё раз подтверждает. насколько наше государство плевать хотело на людей.
показати весь коментар
06.04.2021 16:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто работает на Запорожстали - не ржавеет!
показати весь коментар
06.04.2021 16:02 Відповісти
от триперов и раков..
показати весь коментар
08.04.2021 23:07 Відповісти
ответственное решение, молодцы
показати весь коментар
06.04.2021 16:05 Відповісти
если бы борьбой с короной с первых дней занимался снбо, иа не минздрав, то подобные вопросы по всем кислородным станциям украины, уже дано порешали бы...
не мог минздрав такое вменить молодцам из запорожстали
показати весь коментар
06.04.2021 16:26 Відповісти
да какая разница, если в конечном итоге пациенты могли уже год получать бесплатный кислород от компании, а получают только сейчас? если бы да кабы...
показати весь коментар
06.04.2021 16:42 Відповісти
до кабы-дабы, ты, добавляешь "могли БЫ уже год получать"
показати весь коментар
06.04.2021 16:47 Відповісти
Если бы они еще весь город не травили.
показати весь коментар
06.04.2021 16:33 Відповісти
Это тебе активисты мозг травят, а не завод город. Ты хоть понятие о производстве имеешь? Слово экономика попадалось на глаза? Лапшу с ушей сними и перестань читать хрень в желтой прессе.)))
показати весь коментар
06.04.2021 18:49 Відповісти
Что ты несешь? При чем тут производство, экономика и желтая пресса если в городе окна нельзя летом открыть - воняет. Как вечер, так сразу очистные выключаются - эл. энергию экономят.
Вас что сюда, болванчиков, по приказу начальства заводского нагнали?
Пиар всеукраинский они устроили.
показати весь коментар
06.04.2021 19:08 Відповісти
ватник рыголиз вылез ты еще раком не заболел())
показати весь коментар
08.04.2021 23:07 Відповісти
Заслуговує вдячності!
показати весь коментар
06.04.2021 16:09 Відповісти
Наверное в Запорожье не была.
показати весь коментар
06.04.2021 16:34 Відповісти
45 років проживаю.
показати весь коментар
06.04.2021 16:44 Відповісти
И как тебе запахи?
показати весь коментар
06.04.2021 16:48 Відповісти
про травлю города ищи соответствующие темьі. а все в одну кучу - признак совково-периферийности.
показати весь коментар
06.04.2021 16:53 Відповісти
Та конечно. Любит ахметов писец устроить, а потом гудеть.
показати весь коментар
06.04.2021 16:55 Відповісти
То есть вся проблема была в документации, а не в техническом решении?
показати весь коментар
06.04.2021 16:14 Відповісти
І в документації також. Ви ж не будете приймати не сертифіковані ліки чи вакцину?
показати весь коментар
06.04.2021 16:20 Відповісти
щоб вижити, буду ковтати все що завгодно, особливо КИСЕНЬ !

тільки ЗЄльоні кретіни не могли досі НЕ МОЖУТЬ забеспеспечити киснем лікарні при надпотужній металургійні промисловості
показати весь коментар
06.04.2021 16:53 Відповісти
Потому что сейчас при власти зеленое дерьмо за которое ты голосовал и спрос теперь с него как с президента и с тебя как с его избирателя.
показати весь коментар
06.04.2021 18:58 Відповісти
Травят весь город, ну хоть пациентам дадут подышать.
показати весь коментар
06.04.2021 16:32 Відповісти
в Запорожье десятки предприятий, раньше было ещё больше, а советское время сама Запорожсталь выпускала в два раза больше объёмы продукции. ты сам-то местный или так, абы шо сказать?
показати весь коментар
06.04.2021 16:43 Відповісти
Ты за совком тоскуешь? Выпускала Запорожсталь больше продукции и что? Это что оправдывает их за загрязнение воздуха?
показати весь коментар
06.04.2021 16:53 Відповісти
так шо ты предлагаеш?
показати весь коментар
06.04.2021 18:38 Відповісти
Вижу тебя особенно отравили - весь остаток мозга выжгло . Одно утешает - хоть прическа сохранилась. Ты небось тоже из этих? Из позеленевших? Это ты в каждый дом счастье и радость ежедневно приносишь?)))
показати весь коментар
06.04.2021 18:56 Відповісти
Та скройся в домне благодарный заводчанин.
показати весь коментар
06.04.2021 19:01 Відповісти
Они производят-то уже давно и давно были готовы поставлять в больницы, но из-за нашей бюрократической машины всё никак не получалось получить сертификат, что ещё раз подтверждает. насколько наше государство плевать хотело на людей.
показати весь коментар
06.04.2021 16:34 Відповісти
пишіть чесно - не "из-за нашей бюрократической машины",

а через ЗЄльоних кретинів
показати весь коментар
06.04.2021 16:56 Відповісти
27 октября у соседей Металлурги могут помочь с поставками кислорода для больных на ИВЛ, где вы пол года были?
показати весь коментар
06.04.2021 16:38 Відповісти
охметову мало дамбаса, он ещё рол Украины рриватизировал
показати весь коментар
06.04.2021 17:19 Відповісти
Запорожсталь давно могла кислород поставлять в больницы, просто в МОЗе не могли никак размер мзды за лицензию определить. Уж очень жадные до денег "слуги народа" оказались. А говорилось ведь - не выбирайте нищебродов.)))
показати весь коментар
06.04.2021 18:52 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
07.04.2021 02:31 Відповісти
если бы перед ато завод не захватили в 2011 и не перехало все рыговатное говно с донецка и сидит тут до сих пор мрази замами мера...
показати весь коментар
08.04.2021 23:09 Відповісти
 
 