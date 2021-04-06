"Запоріжсталь" почала виробництво медичного кисню

Кисень виробляють без комерційної складової і передають його в лікарні безкоштовно.

МОЗ України сертифікував кисень, вироблений на "Запорізькому металургійному комбінаті", як лікарський засіб. Відтепер його зможуть застосовувати для лікарень, яким зараз його вкрай бракує. Вже 8 тонн кисню відправлені до міських медичних установ Запоріжжя, йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Донедавна наш комбінат випускав технічний кисень, але в зв'язку з епідеміологічною обстановкою були прийняті рішення, щоб перевести наш кисень у медичний. Ми отримали для цього всі дозвільні документи – ліцензію на випуск медичного кисню та, відповідно, реєстрацію державну, яка відповідає певним вимогам. Вимоги до медичного кисню, згідно норм: процентний вміст не менше 99,5%. Наш комбінат забезпечує дані вимоги", – розповіла Тетяна Сидоренко, уповноважена з питань контролю якості кисню ПАТ "Запоріжсталь".

На Запорізькому меткомбінаті пояснили, що виробляють без комерційної складової і передають його в лікарні безкоштовно, щоб допомогти лікарям у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Ми спільно з Фондом Ріната Ахметова і компанією "Метінвест" системно підійшли до питання отримання ліцензії на медичний кисень. Ліцензію ми отримали на початку січня і ось закінчили процес сертифікації, минулого тижня вже отримали реєстрацію медичного препарату "Кисень Запоріжсталі". Ми розуміємо важливість цього і на безоплатній основі з вихідних стали відпускати кисень міським лікарням", – пояснив гендиректор ПАТ "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.