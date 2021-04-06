10 374 0
6 апреля в зоне ООС погиб боец 1-й ОТБр Максим Стеблянко. ФОТО
6 апреля в зоне ООС подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве погиб боец 1-й отдельной танковой бригады Максим Стеблянко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в Фейсбук.
"Во время выполнения боевого задания в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в районе операции Объединенных сил погиб солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Сиверской бригады Максим Стеблянко.
Сегодня, 6 апреля, примерно в 9.30 солдат Максим Стеблянко получил ранения, не совместимые с жизнью, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.
Воину было 23 года, он был родом из Сумской области.
