6 апреля в зоне ООС погиб боец 1-й ОТБр Максим Стеблянко. ФОТО

6 апреля в зоне ООС подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве погиб боец 1-й отдельной танковой бригады Максим Стеблянко.

"Во время выполнения боевого задания в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в районе операции Объединенных сил погиб солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Сиверской бригады Максим Стеблянко.

Сегодня, 6 апреля, примерно в 9.30 солдат Максим Стеблянко получил ранения, не совместимые с жизнью, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

Воину было 23 года, он был родом из Сумской области.

