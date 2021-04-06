РУС
"Цензор.НЕТ" - первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным SimilarWeb, в ТОП-50 самых популярных сайтов Украины, входят семь новостных сайтов.

Об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb, который анализирует трафик более 80 млн сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным SimilarWeb, первое место занимает не сайт, а новостной агрегатор - портал Ukr.net - 73,54 млн посещений. На втором месте в общем рейтинге и на первом месте среди новостных сайтов - "Цензор.НЕТ" - 35,83 млн. визитов, на третьем месте  - "Украинская правда" - 21,82 млн. посещений.

Благодарим наших читателей за доверие. Для нас это большая ответственность и большая честь.

интернет (1716) СМИ (3854) статистика (2312) Цензор.НЕТ (138)
"Цензор.НЕТ" - первий среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 2195
Цензор ви кращі!!!!
"Цензор.НЕТ" - первий среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 7993
Читаю только "Цензор"....Потому что, он за Украину....Поздравляю!
До війни я взагалі не читав ніяких новин,ніколи було.А коли прийшла війна,і почалось у нас в Донецьку,я почав цікавитись.І перший сайт це був Цензор!Правду кажуть,що якщо не цікавитись політикою,то рано чи пізно вона зацікавится тобою.Так і вийшло.Тому я з Цензором назавжди!
