"Цензор.НЕТ" - первый среди крупнейших новостных ресурсов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным SimilarWeb, в ТОП-50 самых популярных сайтов Украины, входят семь новостных сайтов.

Об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb, который анализирует трафик более 80 млн сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным SimilarWeb, первое место занимает не сайт, а новостной агрегатор - портал Ukr.net - 73,54 млн посещений. На втором месте в общем рейтинге и на первом месте среди новостных сайтов - "Цензор.НЕТ" - 35,83 млн. визитов, на третьем месте - "Украинская правда" - 21,82 млн. посещений.

Благодарим наших читателей за доверие. Для нас это большая ответственность и большая честь.