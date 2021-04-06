"Цензор.НЕТ" - перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними SimilarWeb, в ТОП-50 найпопулярніших сайтів України, входять сім новинних сайтів.

Про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb, який аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу й у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними SimilarWeb, перше місце займає не сайт, а новинний агрегатор - портал Ukr.net - 73,54 млн відвідувань. На другому місці в загальному рейтингу і на першому місці серед новинних сайтів - "Цензор.НЕТ" - 35,83 млн візитів, на третьому місці - "Українська правда" - 21,82 млн відвідувань.

Дякуємо нашим читачам за довіру. Для нас це велика відповідальність і велика честь.