"Цензор.НЕТ" - перший серед найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА
Згідно з даними SimilarWeb, в ТОП-50 найпопулярніших сайтів України, входять сім новинних сайтів.
Про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb, який аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу й у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з даними SimilarWeb, перше місце займає не сайт, а новинний агрегатор - портал Ukr.net - 73,54 млн відвідувань. На другому місці в загальному рейтингу і на першому місці серед новинних сайтів - "Цензор.НЕТ" - 35,83 млн візитів, на третьому місці - "Українська правда" - 21,82 млн відвідувань.
Дякуємо нашим читачам за довіру. Для нас це велика відповідальність і велика честь.
Топ коментарі
+43 Шрек Баблокат
показати весь коментар06.04.2021 20:05 Відповісти Посилання
+33 саша паламарчук
показати весь коментар06.04.2021 20:09 Відповісти Посилання
+33 Александр Александр #482640
показати весь коментар06.04.2021 20:10 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Михайло Бойко
показати весь коментар07.04.2021 08:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль