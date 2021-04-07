В зоне ООС погиб воин 10-й ОГШБр Игорь Байтала
В зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области погиб Игорь Николаевич Байтала, 1995 года рождения, житель города Жидачив Львовской области, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает председатель Львовского областного совета Ирина Грымак, передает Цензор.НЕТ.
"Печальное утро ...
Львовщина потеряла еще одного Героя. Погиб житель Жидачива Байтала Игорь Николаевич 1995 г.р. Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отдал жизнь защищая территориальную целостность и независимость Украины.
Без сына остались двое родителей, без брата - двое сестер.
Искренние соболезнования родным. Вечная память Герою!" - отмечается в сообщении.
Точные дата и причина гибели военнослужащего до полных выводов судмедэкспертизы неизвестны.
Вчера, 6 апреля, на КПВВ Марьинка представителями российских оккупационных войск была проведена процедура передачи тела Игоря Байтала украинской стороне.
Дата и место прощания будут сообщены дополнительно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль