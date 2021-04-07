В зоне ООС погиб воин 10-й ОГШБр Игорь Байтала

В зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области погиб Игорь Николаевич Байтала, 1995 года рождения, житель города Жидачив Львовской области, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает председатель Львовского областного совета Ирина Грымак, передает Цензор.НЕТ.

"Печальное утро ...

Львовщина потеряла еще одного Героя. Погиб житель Жидачива Байтала Игорь Николаевич 1995 г.р. Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отдал жизнь защищая территориальную целостность и независимость Украины.

Без сына остались двое родителей, без брата - двое сестер.

Искренние соболезнования родным. Вечная память Герою!" - отмечается в сообщении.

Точные дата и причина гибели военнослужащего до полных выводов судмедэкспертизы неизвестны.

Вчера, 6 апреля, на КПВВ Марьинка представителями российских оккупационных войск была проведена процедура передачи тела Игоря Байтала украинской стороне.

Дата и место прощания будут сообщены дополнительно.