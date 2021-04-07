У зоні ООС загинув воїн 10-ї ОГШБр Ігор Байтала
У зоні проведення Операції Об'єднаних Сил у Донецькій області загинув Ігор Миколайович Байтала, 1995 року народження, мешканець міста Жидачів Львівської області, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, передає Цензор.НЕТ.
"Сумний ранок…
Львівщина втратила ще одного Героя. Загинув мешканець Жидачева Байтала Ігор Миколайович 1995 р.н. Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади віддав життя захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Без сина залишилися двоє батьків, без брата – двоє сестер.
Щирі співчуття рідним. Вічна пам`ять Герою!" - зазначається у повідомленні.
Точні дата та причина загибелі військовослужбовця до повних висновків СМЕ невідомі.
Учора, 6 квітня, на КПВВ Мар'їнка представниками росйсько-окупаційних військ була проведена процедура передачі тіла Ігора Байтали українській стороні.
Дата та місце прощання будуть повідомлені додатково.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль