Хантер Байден: Burisma обеспечивала защиту от российской агрессии

Сын президента США напомнил, что начал работать в украинской компании с началом войны с Россией





Сын 46-го президента США Джо Байдена - Хантер - продолжает комментировать подробности своей книги мемуаров "Прекрасные вещи". В частности, в интервью BBC News Украина он заявил, что не считает ошибкой свое решение войти в Совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, а даже наоборот - ведь это позволило создать защиту от российской агрессии.

По словам Хантера Байдена, в Burisma он выполнял ту работу, которую требовали от каждого члена совета директоров и зарабатывал столько, сколько платят в корпоративных советах директоров. Вместе с тем Байден-младший не отрицает значимости собственной фамилии в совете директоров.



"В то время [2014] русские вторглись и аннексировали Крым. Российские силы нарушали восточные границы Украины и стремились к контролю над природными ресурсами и трубопроводом. А Burisma хотела создать защиту от российской агрессии. Они [компания] осознавали, что должны выйти на международный уровень, чтобы диверсифицироваться и защититься от российских посягательств. А еще фамилия Байден - синоним прозрачности и демократичности. Вот почему я сказал, что моя фамилия была на вес золота. И моя роль в совете директоров ограничивалась корпоративным упорядочением и прозрачностью", - отмечает Хантер Байден.

Хантер Байден резко отрицает слухи, что он нигде раньше не работал или же ничего не делал в украинской компании. Напомним, это было одно из ключевых нареканий Джо Байдену от его политического оппонента Дональда Трампа во время президентской кампании.

"У меня была собственная компания, и я никогда не работал на своего отца. Сам платил за обучение в колледже и на юридическом факультете в университете. Я работал в дирекции одного из крупнейших банков, и когда кто-то приходил к нам с предложением, то от меня и только от меня зависело тщательно все проверить. Я это сделал [и в случае с Burisma]. Но тогда я не учел, как это воспримут позже. Лишь после событий 2020 трудно понять - как я мог это упустить ", - вспоминает Байден-младший.

Интервью появилось в день выхода его автобиографической книги "Прекрасные вещи". Мотивацией для написания книги 51-летний предприниматель и финансист назвал любовь и поддержку своей семьи, которая помогла ему преодолеть пагубные привычки. В книге Хантер Байден также прокомментировал и о том, как они противостояли Владимиру Путину, работая в Совете директоров Украинской газодобывающей компании Burisma. "Я убежден, что развитие в Украине таких газодобывающих бизнесов как Burisma Group, стало препятствием для посягательств России на суверенитет Украины. Россия пыталась атаковать Burisma именно из-за газа ", - пишет в книге Хантер Байден.