РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9359 посетителей онлайн
Новости
9 118 33

Хантер Байден: Burisma обеспечивала защиту от российской агрессии

Хантер Байден: Burisma обеспечивала защиту от российской агрессии

Сын президента США напомнил, что начал работать в украинской компании с началом войны с Россией



Сын 46-го президента США Джо Байдена - Хантер - продолжает комментировать подробности своей книги мемуаров "Прекрасные вещи". В частности, в интервью BBC News Украина он заявил, что не считает ошибкой свое решение войти в Совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, а даже наоборот - ведь это позволило создать защиту от российской агрессии.

По словам Хантера Байдена, в Burisma он выполнял ту работу, которую требовали от каждого члена совета директоров и зарабатывал столько, сколько платят в корпоративных советах директоров. Вместе с тем Байден-младший не отрицает значимости собственной фамилии в совете директоров.


"В то время [2014] русские вторглись и аннексировали Крым. Российские силы нарушали восточные границы Украины и стремились к контролю над природными ресурсами и трубопроводом. А Burisma хотела создать защиту от российской агрессии. Они [компания] осознавали, что должны выйти на международный уровень, чтобы диверсифицироваться и защититься от российских посягательств. А еще фамилия Байден - синоним прозрачности и демократичности. Вот почему я сказал, что моя фамилия была на вес золота. И моя роль в совете директоров ограничивалась корпоративным упорядочением и прозрачностью", - отмечает Хантер Байден.

Хантер Байден резко отрицает слухи, что он нигде раньше не работал или же ничего не делал в украинской компании. Напомним, это было одно из ключевых нареканий Джо Байдену от его политического оппонента Дональда Трампа во время президентской кампании.

Хантер Байден: Burisma обеспечивала защиту от российской агрессии 01

"У меня была собственная компания, и я никогда не работал на своего отца. Сам платил за обучение в колледже и на юридическом факультете в университете. Я работал в дирекции одного из крупнейших банков, и когда кто-то приходил к нам с предложением, то от меня и только от меня зависело тщательно все проверить. Я это сделал [и в случае с Burisma]. Но тогда я не учел, как это воспримут позже. Лишь после событий 2020 трудно понять - как я мог это упустить ", - вспоминает Байден-младший.

Интервью появилось в день выхода его автобиографической книги "Прекрасные вещи". Мотивацией для написания книги 51-летний предприниматель и финансист назвал любовь и поддержку своей семьи, которая помогла ему преодолеть пагубные привычки. В книге Хантер Байден также прокомментировал и о том, как они противостояли Владимиру Путину, работая в Совете директоров Украинской газодобывающей компании Burisma. "Я убежден, что развитие в Украине таких газодобывающих бизнесов как Burisma Group, стало препятствием для посягательств России на суверенитет Украины. Россия пыталась атаковать Burisma именно из-за газа ", - пишет в книге Хантер Байден.

Автор: 

путин владимир (32068) Burisma (36) Байден Хантер (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ну американці йшли до того, щоб під Слов'янськом добувати сланцевий газ - лише трішки не встигли... Якби дійсно почали добувати - фіг би москалі туди приперлися тобі!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:20 Ответить
+11
Так от хто нас захистив, а ви все - гетьман, гетьман
показать весь комментарий
07.04.2021 15:17 Ответить
+10
Ну наконец-то................ зеленая орда нашла хоть одну ветку, где могут поплевать ядом в кого-то.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, за мільйонну зарплату )))
показать весь комментарий
07.04.2021 15:15 Ответить
Він отримував $500,000 в рік.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:27 Ответить
Хантер Байден: Burisma забезпечувала захист від російської агресії - Цензор.НЕТ 2555
показать весь комментарий
07.04.2021 15:45 Ответить
Головне - це російська агресія
Хантер Байден: Burisma обеспечивала защиту от российской агрессии - Цензор.НЕТ 2713
показать весь комментарий
07.04.2021 15:16 Ответить
Ну американці йшли до того, щоб під Слов'янськом добувати сланцевий газ - лише трішки не встигли... Якби дійсно почали добувати - фіг би москалі туди приперлися тобі!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:20 Ответить
Так от хто нас захистив, а ви все - гетьман, гетьман
показать весь комментарий
07.04.2021 15:17 Ответить
Та ти шо?!.......
А від інопланетян вона часом не захищала?
Такі вже нісенітниці тулять, що і на голову не налазить.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:25 Ответить
пх-пх-пх)))... Цензор, перестаньте постити цього ідіота-зробіть собі і народу України таку послугу.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:26 Ответить
Нічого дивного. Адже це синок нинішнього господаря.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:27 Ответить
Бігом на пляшку, кацап. Америка союзник України незважаючи ні на що.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:42 Ответить
Так я понял, шо гришин семенченко вообще нихто, а тут вот он спаситель Украины
показать весь комментарий
07.04.2021 15:26 Ответить
Дайте ему селедки!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:30 Ответить
Хантер Байден - скромность его второе имя!

на самом деле Бурисма защитила всех нас от вторжения марсиан
мы должны на коленях их благодарить
показать весь комментарий
07.04.2021 15:33 Ответить
Блин... Иногда лучше промолчать, чем что-то говорить...
показать весь комментарий
07.04.2021 15:44 Ответить
Начал работать в Украине с началом войны с россией...
И что? Премия полагается?
Или орден?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:46 Ответить
Ось так і виглядає справжній БРАТ. І в борг під % дасть і за хороші гроші покористується твоєю власністю.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:47 Ответить
Ну наконец-то................ зеленая орда нашла хоть одну ветку, где могут поплевать ядом в кого-то.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:54 Ответить
Все остальные "ветки" обплёваны вами.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:56 Ответить
На пляшку, кацап!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:13 Ответить
Ну так и пестуй на свою пляшку, это ж твоя национальная забава, кацапсина, т.к. только кацапы и пишут здесь о пляшках
показать весь комментарий
07.04.2021 17:57 Ответить
Угу....... это же мы виноваты в том, что ежедневно зашквар на зашкваре и вы практически в каждой новости сидите под веником как мыши. Барыги давно кажутся детским садом.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:22 Ответить
ми реально оцінюємо події та факти.
а вам немає чим заперечити.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:44 Ответить
Йой! А шо такоє?! Рюзьгє свиням на гілці вказали їхнє місце і мене забанили?)
показать весь комментарий
07.04.2021 16:14 Ответить
Хантер Байден: Burisma забезпечувала захист від російської агресії - Цензор.НЕТ 9545
показать весь комментарий
07.04.2021 16:20 Ответить
ясно. вот кто защищал нас от рф на невидимом фронте вместе с колей - хорошим парнем.
а щяс вакансия свободна? я записываюсь добровольцем на пол хантеровой ставки.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:48 Ответить
Ничего себе зелёно-москальские миньйоны бдят или бдют или бздят о чести и доблести кацапской пропаганды. А может суд хочет выслушать всех свидетелей и обвиняемого, а не только парашинских прокуроров и свидкив зеленого сонця?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:05 Ответить
Я тоже хочу так защищать за такое бабло! Где записывают?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:59 Ответить
Запишись спочатку сином президента США, а всі інші плюшки потім
показать весь комментарий
07.04.2021 19:23 Ответить
Как ни крути, а посягать на американский бизнес путину таки СЦОШНО.
Натруженное очко играет.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:09 Ответить
А что тут делают кремлёвские тролли, которым не нравится Байден и США?

Набираем запрос и узнаём:
"Наша норма - 120 комментов в день". Жизнь кремлевского тролля
показать весь комментарий
07.04.2021 20:33 Ответить
Гарного хлопця Колю негайно нагородити "Герой України", премію у 100 лямов тугріков, посвідчення "УБД" та безкоштовні ліцензії на видобуток газу!
показать весь комментарий
07.04.2021 21:21 Ответить
 
 