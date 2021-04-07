УКР
Новини
Хантер Байден: Burisma забезпечувала захист від російської агресії

Син президента США нагадав, що почав працювати в українській компанії з початком війни з Росією

Син 46-го президента США Джо Байдена – Хантер – продовжує коментувати подробиці з власної книги мемуарів "Прекрасні речі". Зокрема в інтерв‘ю BBC News Україна він заявив, що не вважає помилкою своє рішення увійти до Ради директорів української газодобувної компанії Burisma, а навіть навпаки – адже це дозволило створити захист від російської агресії.

За словами Хантера Байдена, в Burisma він виконував ту работу, яку вимагали від кожного члена ради директорів та заробляв стількі, скільки платять у корпоративних радах директорів. Разом з тим Байден-молодший не заперечує значимості власного прізвища в раді директорів.

"В той час [2014 рік] росіяни вторглися і анексували Крим. Російські сили порушували східні кордони України та прагнули контролю над природними ресурсами і трубопроводом. А Burisma хотіла створити захист від російської агресії. Вони [компанія] усвідомлювали, що мають вийти на міжнародний рівень, щоб диверсифікуватися та захиститися від російських зазіхань. А ще прізвище Байден синонім прозорості та демократичності. Ось чому я сказав, що моє прізвище було на вагу золота. Та моя роль в раді директорів обмежувалась корпоративним упорядкуванням і прозорістю", – зазначає Хантер Байден.

Хантер Байден різко заперечує чутки, що він ніде раніше не працював або ж нічого не робив в українській компанії. Нагадаємо, це було одне з ключових дорікань Джо Байдену від його політичного опонента Дональда Трампа під час президентської кампанії.

"В мене була власна компанія і я ніколи не працював на свого батька. Сам сплачував навчання в коледжі та на юридичному факультеті в університеті. Я працював у дирекції одного з найбільших банків, і коли хтось приходив до нас з пропозицією, то від мене і тільки від мене залежало ретельно все перевірити. Я це зробив [і у випадку з Burisma]. Але тоді я не врахував, як це сприймуть згодом. Лише після подій 2020 року важко зрозуміти – як я міг це прогавити", – згадує Байден-молодший.

Інтерв'ю з'явилось у день виходу його автобіографічної книги "Прекрасні речі". Мотивацією для написання книги 51-річний підприємець і фінансист назвав любов і підтримку своєї родини, яка допомогла йому подолати пагубні звички. В книзі Хантер Байден також прокоментував й про те, як вони протистояли Володимиру Путіну, працюючи в Раді директорів української газовидобувної компанії Burisma. "Я переконаний, що розвиток в Україні таких газовидобувних бізнесів як Burisma Group, стало перешкодою для зазіхань Росії на суверенітет України. Росія намагалася атакувати Burisma саме через газ", – пише в книзі Хантер Байден.

путін володимир (24681) Burisma (43) Байден Хантер (26)
Топ коментарі
+13
Ну американці йшли до того, щоб під Слов'янськом добувати сланцевий газ - лише трішки не встигли... Якби дійсно почали добувати - фіг би москалі туди приперлися тобі!
показати весь коментар
07.04.2021 15:20 Відповісти
+11
Так от хто нас захистив, а ви все - гетьман, гетьман
показати весь коментар
07.04.2021 15:17 Відповісти
+10
Ну наконец-то................ зеленая орда нашла хоть одну ветку, где могут поплевать ядом в кого-то.
показати весь коментар
07.04.2021 15:54 Відповісти
Ага, за мільйонну зарплату )))
показати весь коментар
07.04.2021 15:15 Відповісти
Він отримував $500,000 в рік.
показати весь коментар
07.04.2021 15:27 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 15:45 Відповісти
Головне - це російська агресія
показати весь коментар
07.04.2021 15:16 Відповісти
Ну американці йшли до того, щоб під Слов'янськом добувати сланцевий газ - лише трішки не встигли... Якби дійсно почали добувати - фіг би москалі туди приперлися тобі!
показати весь коментар
07.04.2021 15:20 Відповісти
Так от хто нас захистив, а ви все - гетьман, гетьман
показати весь коментар
07.04.2021 15:17 Відповісти
Та ти шо?!.......
А від інопланетян вона часом не захищала?
Такі вже нісенітниці тулять, що і на голову не налазить.
показати весь коментар
07.04.2021 15:25 Відповісти
пх-пх-пх)))... Цензор, перестаньте постити цього ідіота-зробіть собі і народу України таку послугу.
показати весь коментар
07.04.2021 15:26 Відповісти
Нічого дивного. Адже це синок нинішнього господаря.
показати весь коментар
07.04.2021 15:27 Відповісти
Бігом на пляшку, кацап. Америка союзник України незважаючи ні на що.
показати весь коментар
07.04.2021 15:42 Відповісти
Так я понял, шо гришин семенченко вообще нихто, а тут вот он спаситель Украины
показати весь коментар
07.04.2021 15:26 Відповісти
Дайте ему селедки!
показати весь коментар
07.04.2021 15:30 Відповісти
Хантер Байден - скромность его второе имя!

на самом деле Бурисма защитила всех нас от вторжения марсиан
мы должны на коленях их благодарить
показати весь коментар
07.04.2021 15:33 Відповісти
Блин... Иногда лучше промолчать, чем что-то говорить...
показати весь коментар
07.04.2021 15:44 Відповісти
Начал работать в Украине с началом войны с россией...
И что? Премия полагается?
Или орден?
показати весь коментар
07.04.2021 15:46 Відповісти
Ось так і виглядає справжній БРАТ. І в борг під % дасть і за хороші гроші покористується твоєю власністю.
показати весь коментар
07.04.2021 15:47 Відповісти
Ну наконец-то................ зеленая орда нашла хоть одну ветку, где могут поплевать ядом в кого-то.
показати весь коментар
07.04.2021 15:54 Відповісти
Все остальные "ветки" обплёваны вами.
показати весь коментар
07.04.2021 15:56 Відповісти
На пляшку, кацап!
показати весь коментар
07.04.2021 16:13 Відповісти
Ну так и пестуй на свою пляшку, это ж твоя национальная забава, кацапсина, т.к. только кацапы и пишут здесь о пляшках
показати весь коментар
07.04.2021 17:57 Відповісти
Угу....... это же мы виноваты в том, что ежедневно зашквар на зашкваре и вы практически в каждой новости сидите под веником как мыши. Барыги давно кажутся детским садом.
показати весь коментар
07.04.2021 16:22 Відповісти
ми реально оцінюємо події та факти.
а вам немає чим заперечити.
показати весь коментар
07.04.2021 16:44 Відповісти
Йой! А шо такоє?! Рюзьгє свиням на гілці вказали їхнє місце і мене забанили?)
показати весь коментар
07.04.2021 16:14 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 16:20 Відповісти
ясно. вот кто защищал нас от рф на невидимом фронте вместе с колей - хорошим парнем.
а щяс вакансия свободна? я записываюсь добровольцем на пол хантеровой ставки.
показати весь коментар
07.04.2021 16:48 Відповісти
Ничего себе зелёно-москальские миньйоны бдят или бдют или бздят о чести и доблести кацапской пропаганды. А может суд хочет выслушать всех свидетелей и обвиняемого, а не только парашинских прокуроров и свидкив зеленого сонця?
показати весь коментар
07.04.2021 17:05 Відповісти
Я тоже хочу так защищать за такое бабло! Где записывают?
показати весь коментар
07.04.2021 17:59 Відповісти
Запишись спочатку сином президента США, а всі інші плюшки потім
показати весь коментар
07.04.2021 19:23 Відповісти
Как ни крути, а посягать на американский бизнес путину таки СЦОШНО.
Натруженное очко играет.
показати весь коментар
07.04.2021 20:09 Відповісти
А что тут делают кремлёвские тролли, которым не нравится Байден и США?

Набираем запрос и узнаём:
"Наша норма - 120 комментов в день". Жизнь кремлевского тролля
показати весь коментар
07.04.2021 20:33 Відповісти
Гарного хлопця Колю негайно нагородити "Герой України", премію у 100 лямов тугріков, посвідчення "УБД" та безкоштовні ліцензії на видобуток газу!
показати весь коментар
07.04.2021 21:21 Відповісти
 
 