Хантер Байден: Burisma забезпечувала захист від російської агресії

Син президента США нагадав, що почав працювати в українській компанії з початком війни з Росією

Син 46-го президента США Джо Байдена – Хантер – продовжує коментувати подробиці з власної книги мемуарів "Прекрасні речі". Зокрема в інтерв‘ю BBC News Україна він заявив, що не вважає помилкою своє рішення увійти до Ради директорів української газодобувної компанії Burisma, а навіть навпаки – адже це дозволило створити захист від російської агресії.

За словами Хантера Байдена, в Burisma він виконував ту работу, яку вимагали від кожного члена ради директорів та заробляв стількі, скільки платять у корпоративних радах директорів. Разом з тим Байден-молодший не заперечує значимості власного прізвища в раді директорів.

"В той час [2014 рік] росіяни вторглися і анексували Крим. Російські сили порушували східні кордони України та прагнули контролю над природними ресурсами і трубопроводом. А Burisma хотіла створити захист від російської агресії. Вони [компанія] усвідомлювали, що мають вийти на міжнародний рівень, щоб диверсифікуватися та захиститися від російських зазіхань. А ще прізвище Байден синонім прозорості та демократичності. Ось чому я сказав, що моє прізвище було на вагу золота. Та моя роль в раді директорів обмежувалась корпоративним упорядкуванням і прозорістю", – зазначає Хантер Байден.

Хантер Байден різко заперечує чутки, що він ніде раніше не працював або ж нічого не робив в українській компанії. Нагадаємо, це було одне з ключових дорікань Джо Байдену від його політичного опонента Дональда Трампа під час президентської кампанії.

"В мене була власна компанія і я ніколи не працював на свого батька. Сам сплачував навчання в коледжі та на юридичному факультеті в університеті. Я працював у дирекції одного з найбільших банків, і коли хтось приходив до нас з пропозицією, то від мене і тільки від мене залежало ретельно все перевірити. Я це зробив [і у випадку з Burisma]. Але тоді я не врахував, як це сприймуть згодом. Лише після подій 2020 року важко зрозуміти – як я міг це прогавити", – згадує Байден-молодший.

Інтерв'ю з'явилось у день виходу його автобіографічної книги "Прекрасні речі". Мотивацією для написання книги 51-річний підприємець і фінансист назвав любов і підтримку своєї родини, яка допомогла йому подолати пагубні звички. В книзі Хантер Байден також прокоментував й про те, як вони протистояли Володимиру Путіну, працюючи в Раді директорів української газовидобувної компанії Burisma. "Я переконаний, що розвиток в Україні таких газовидобувних бізнесів як Burisma Group, стало перешкодою для зазіхань Росії на суверенітет України. Росія намагалася атакувати Burisma саме через газ", – пише в книзі Хантер Байден.