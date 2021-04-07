РУС
Минэнерго поддержало законопроект о европейских правилах прозрачности энергорынка REMIT

Министерство энергетики поддержало принятие законопроекта №4503 авторства Людмилы Буймистер ("Слуга народа") об имплементации положений законодательства Европейского союза о добродетели, прозрачности и предотвращения искажения конкуренции на оптовых рынках (введение регламента REMIT).

Об этом говорится в письме Минэнерго за подписью и.о. министра Юрия Витренко, которое оказалось в распоряжении РБК-Украина.

"Минэнерго поддерживает проект закона по следующим причинам: его принятие улучшит существующее законодательное и регуляторную среду энергетического сектора путем его гармонизации нормативно-правовой базой и лучшими пракритами ЕС; обеспечит выполнение международных обязательств Украины в рамках договора об учреждении Энергетического сообщества и выполнения плана мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в письме

Также Минэнерго указало, что принятие проекта закона усилит ответственность за манипуляции на рынке электроэнергии и природного газа, даст эффективный механизм расследования таких злоупотреблений.

"Положения проекта закона будут способствовать росту конкуренции и повышению ликвидности на оптовых энергетических рынках", - отметили в Минэнерго.

Министерство предоставило также предложения по совершенствованию проекта закона, в частности относительно урегулирования положений о профессиональной тайне и механизмах раскрытия инсайдерской информации.

Напомним, проект закона о введении в Украине регламента REMIT № 4503 зарегистрирован народным депутатом Людмилой Буймистер в декабре 2020 года.

В конце марта 2021 года, законопроект был одобрен комитетом Рады по вопросам евроинтеграции, а также поддержан Секретариатом Энергетического сообщества, Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET), Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциацией.

Прочитали это бла-бла-бла?
А теперь ШОК!!!
А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация только про добычу с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!!
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html

В Украине от 2500 до 3500 своих скважин.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по минимуму, по 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали?
Геологоразведчик считает, что барыги, за 30 лет независимости, вывели из Украины скромные 7 триллионов долларов США.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
07.04.2021 15:48 Ответить
Да, и Порошенко это знал. И автор видео, еще два года назад автор видео рассказал всё это Зеленскому.
07.04.2021 15:51 Ответить
 
 