Минэнерго поддержало законопроект о европейских правилах прозрачности энергорынка REMIT
Министерство энергетики поддержало принятие законопроекта №4503 авторства Людмилы Буймистер ("Слуга народа") об имплементации положений законодательства Европейского союза о добродетели, прозрачности и предотвращения искажения конкуренции на оптовых рынках (введение регламента REMIT).
Об этом говорится в письме Минэнерго за подписью и.о. министра Юрия Витренко, которое оказалось в распоряжении РБК-Украина.
"Минэнерго поддерживает проект закона по следующим причинам: его принятие улучшит существующее законодательное и регуляторную среду энергетического сектора путем его гармонизации нормативно-правовой базой и лучшими пракритами ЕС; обеспечит выполнение международных обязательств Украины в рамках договора об учреждении Энергетического сообщества и выполнения плана мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в письме
Также Минэнерго указало, что принятие проекта закона усилит ответственность за манипуляции на рынке электроэнергии и природного газа, даст эффективный механизм расследования таких злоупотреблений.
"Положения проекта закона будут способствовать росту конкуренции и повышению ликвидности на оптовых энергетических рынках", - отметили в Минэнерго.
Министерство предоставило также предложения по совершенствованию проекта закона, в частности относительно урегулирования положений о профессиональной тайне и механизмах раскрытия инсайдерской информации.
Напомним, проект закона о введении в Украине регламента REMIT № 4503 зарегистрирован народным депутатом Людмилой Буймистер в декабре 2020 года.
В конце марта 2021 года, законопроект был одобрен комитетом Рады по вопросам евроинтеграции, а также поддержан Секретариатом Энергетического сообщества, Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET), Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциацией.
