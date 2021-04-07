Міненерго підтримало законопроєкт про європейські правила прозорості енергоринку REMIT

Міністерство енергетики підтримало ухвалення законопроєкту №4503 авторства Людмили Буймістер ("Слуга народу") щодо імплементації положень законодавства Європейського Союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках (запровадження регламенту REMIT).

Про це йдеться в листі Міненерго за підписом в.о. міністра Юрія Вітренка, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна.

"Міненерго підтримує проєкт закону з таких причин: його ухвалення покращить існуюче законодавче та регуляторне середовище енергетичного сектору шляхом його гармонізації з нормативно-правовою базою та найкращими пракритами ЄС; забезпечить виконання міжнародних зобов’язань України в межах договору про заснування Енергетичного співтовариства та виконання плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - йдеться в листі.

Також Міненерго вказало, що ухвалення проєкту закону посилить відповідальність за маніпуляції на ринку електроенергії та природного газу, надасть ефективний механізм розслідування таких зловживань.

"Положення проєкту закону сприятимуть зростанню конкуренції та підвищенню ліквідності на оптових енергетичних ринках", - зазначили в Міненерго.

Міністерство надало також пропозиції для вдосконалення проєкту закону, зокрема щодо врегулювання положень про професійну таємницю та механізму розкриття інсайдерської інформації.

Нагадаємо, проєкт закону про запровадження в Україні регламенту REMIT № 4503 зареєстрований народним депутатом Людмилою Буймістер у грудні 2020 року.

Наприкінці березня 2021 року законопроєкт був схвалений комітетом Ради з питань євроінтеграції, а також підтриманий Секретаріатом Енергетичного співтовариства, Європейською федерацією енергетичних трейдерів (EFET), Американською торгівельною палатою та Європейською бізнес-асоціацією.