Прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля, - Степанов

Прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля, - Степанов

Лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac завершится до 10 апреля. После этого ею начнут прививать украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Там не существует проблемы. Есть соответствующие сроки по лабораторному контролю. Эта вакцина, в соответствии со всеми нашими нормативными документами, должна пройти лабораторный контроль. У лабораторного контроля есть определенные сроки, и 10 апреля закончится контроль, и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок. Я даже теоретически не предусматриваю, что такого не будет", - сказал Степанов.

Министр также объяснил, почему индийская вакцина CoviShield начала использоваться сразу после поступления в Украину, в отличие от Coronavac.

"Законодательство не предусматривало прохождения лабораторного контроля именно по CoviShield, потому что вакцина предквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения, а Coronavac только подался, и рассматриваются документы по рассмотрению в ВОЗ, есть разрешение ВОЗ и рекомендации по использованию", - сказал Степанов.

А какого года?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:48 Ответить
сіновак реально не акредитована у Європі.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:07 Ответить
это амурское рыгло колысь таки вакцинируют...по рукоятку...
показать весь комментарий
07.04.2021 18:52 Ответить
Шило на мыло...
показать весь комментарий
07.04.2021 18:55 Ответить
Знаю медсестёр , которые уже больше полгода работают и с ковидными в том числе . Вакцинироваться не хотят .
показать весь комментарий
07.04.2021 18:57 Ответить
ну так завжди є люди, яких вірус не бере. це нормально. а ось держава повинна у них кров на аналіз брати і шось із нею робити.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:05 Ответить
щастя то яке...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:08 Ответить
о, нарешті інфа. але 10.04 то субота, так що усе почнеться у понеділок 12го.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:06 Ответить
 
 