Прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля, - Степанов

Лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac завершится до 10 апреля. После этого ею начнут прививать украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Там не существует проблемы. Есть соответствующие сроки по лабораторному контролю. Эта вакцина, в соответствии со всеми нашими нормативными документами, должна пройти лабораторный контроль. У лабораторного контроля есть определенные сроки, и 10 апреля закончится контроль, и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок. Я даже теоретически не предусматриваю, что такого не будет", - сказал Степанов.

Министр также объяснил, почему индийская вакцина CoviShield начала использоваться сразу после поступления в Украину, в отличие от Coronavac.

Также читайте: После вакцинации от COVID-19 в Украине зафиксированы 816 случаев побочных реакций, - Минздрав

"Законодательство не предусматривало прохождения лабораторного контроля именно по CoviShield, потому что вакцина предквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения, а Coronavac только подался, и рассматриваются документы по рассмотрению в ВОЗ, есть разрешение ВОЗ и рекомендации по использованию", - сказал Степанов.