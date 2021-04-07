Щеплення китайською вакциною Sinovac почнуть робити після 10 квітня, - Степанов

Лабораторний контроль китайської вакцини CoronaVac компанії Sinovac завершиться до 10 квітня. Після цього нею почнуть робити щеплення українцям.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"Там не існує проблеми. Є відповідні терміни з лабораторного контролю. Ця вакцина, згідно з усіма нашими нормативними документами, має пройти лабораторний контроль. У лабораторного контролю є певні терміни, і 10 квітня закінчиться контроль, і відразу ця вакцина почне використовуватися для проведення щеплень. Я навіть теоретично не припускаю, що такого не буде", - сказав Степанов.

Міністр також пояснив, чому індійська вакцина CoviShield почала використовуватися відразу після надходження в Україну, на відміну від Coronavac.

"Законодавство не передбачало проходження лабораторного контролю саме щодо CoviShield, тому що вакцина передкваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а Coronavac тільки подався, і розглядаються документи з розгляду в ВООЗ, є дозвіл ВООЗ і рекомендації щодо використання", - сказав Степанов.

