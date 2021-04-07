УКР
Щеплення китайською вакциною Sinovac почнуть робити після 10 квітня, - Степанов

Щеплення китайською вакциною Sinovac почнуть робити після 10 квітня, - Степанов

Лабораторний контроль китайської вакцини CoronaVac компанії Sinovac завершиться до 10 квітня. Після цього нею почнуть робити щеплення українцям.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"Там не існує проблеми. Є відповідні терміни з лабораторного контролю. Ця вакцина, згідно з усіма нашими нормативними документами, має пройти лабораторний контроль. У лабораторного контролю є певні терміни, і 10 квітня закінчиться контроль, і відразу ця вакцина почне використовуватися для проведення щеплень. Я навіть теоретично не припускаю, що такого не буде", - сказав Степанов.

Міністр також пояснив, чому індійська вакцина CoviShield почала використовуватися відразу після надходження в Україну, на відміну від Coronavac.

"Законодавство не передбачало проходження лабораторного контролю саме щодо CoviShield, тому що вакцина передкваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а Coronavac тільки подався, і розглядаються документи з розгляду в ВООЗ, є дозвіл ВООЗ і рекомендації щодо використання", - сказав Степанов.

А какого года?
07.04.2021 18:48 Відповісти
сіновак реально не акредитована у Європі.
07.04.2021 20:07 Відповісти
это амурское рыгло колысь таки вакцинируют...по рукоятку...
07.04.2021 18:52 Відповісти
Шило на мыло...
07.04.2021 18:55 Відповісти
Знаю медсестёр , которые уже больше полгода работают и с ковидными в том числе . Вакцинироваться не хотят .
07.04.2021 18:57 Відповісти
ну так завжди є люди, яких вірус не бере. це нормально. а ось держава повинна у них кров на аналіз брати і шось із нею робити.
07.04.2021 20:05 Відповісти
щастя то яке...
07.04.2021 19:08 Відповісти
о, нарешті інфа. але 10.04 то субота, так що усе почнеться у понеділок 12го.
