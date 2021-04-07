Из-за митинга против карантина в Запорожье открыли дело, - полиция

Производство расследует по статье об оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, потому что протестующие не дали привлечь к админответственности женщину, которая "вела себя наиболее вызывающе".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции рассказали, что работники рынка перекрыли движение транспорта по улице - ходили туда и обратно по пешеходному переходу.

"Среди митингующих наиболее вызывающе себя вела неизвестная женщина, игнорируя при этом карантинные ограничения. После того, как работники полиции попытались привлечь ее к административной ответственности, около 20 участников митинга помешали этому и оказали сопротивление. В результате этих действий никто не пострадал", - сказано в сообщении полиции.

Митинг закончился около половины первого, движение транспорта по улице восстановили.

В полиции открыли уголовное дело по статье о сопротивлении работникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей.