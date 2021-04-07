РУС
Новости
Из-за митинга против карантина в Запорожье открыли дело, - полиция

Производство расследует по статье об оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, потому что протестующие не дали привлечь к админответственности женщину, которая "вела себя наиболее вызывающе".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции рассказали, что работники рынка перекрыли движение транспорта по улице - ходили туда и обратно по пешеходному переходу.

"Среди митингующих наиболее вызывающе себя вела неизвестная женщина, игнорируя при этом карантинные ограничения. После того, как работники полиции попытались привлечь ее к административной ответственности, около 20 участников митинга помешали этому и оказали сопротивление. В результате этих действий никто не пострадал", - сказано в сообщении полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Карантинный протест в Запорожье. Работники рынка перекрыли движение трамваев. ФОТО

Митинг закончился около половины первого, движение транспорта по улице восстановили.

В полиции открыли уголовное дело по статье о сопротивлении работникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей.

Запорожье (2739) карантин (16729) Нацполиция (16714) протест (5902)
Топ комментарии
+3
Этих всех митингующих отправляйте в ковидные больницы санитарами! Может хоть тогда поймут всю реальную ситуацию с эпидемией.
07.04.2021 21:02 Ответить
+1
Эти барыги достали!разносят заразу как крысы,пакуйте их,пусть улицы убирают,тоже работа,полезней на много чем спекулировать.собираються они блин,в стране рекорд голимый по трупам,а они бегают митинги устраивают.
08.04.2021 01:21 Ответить
эболой вакцинировать принудительно протестантов..
07.04.2021 20:34 Ответить
то щас менты такие.раньше по уазикам расфасовали бы и в отделение.
07.04.2021 20:58 Ответить
у тебя тоска? вали запоребрик.
07.04.2021 22:11 Ответить
прочти внимательно комент Влада Запорожца.или флаг смени.
07.04.2021 22:22 Ответить
а ти знач сам не можеш тобі секретар потрібен.
07.04.2021 22:23 Ответить
шо ты мелеш?
07.04.2021 22:27 Ответить
убогоє мозгом, ти раму зібрать не можеш, а лізеш указувать, кому шо робить.
07.04.2021 23:16 Ответить
ты троль спалился!шо вобщем и требовалось.
08.04.2021 06:07 Ответить
тупи далі.
08.04.2021 09:54 Ответить
07.04.2021 21:02 Ответить
оттуда пишешь?
08.04.2021 09:24 Ответить
Совдеповский произвол.
07.04.2021 21:44 Ответить
Эти барыги достали!разносят заразу как крысы,пакуйте их,пусть улицы убирают,тоже работа,полезней на много чем спекулировать.собираються они блин,в стране рекорд голимый по трупам,а они бегают митинги устраивают.
08.04.2021 01:21 Ответить
 
 