Карантинный протест в Запорожье. Работники рынка перекрыли движение трамваев. ФОТО

Новости
Сегодня, 7 апреля, в Александровском районе Запорожья предприниматели перекрыли движение трамваев в знак протеста против карантина и закрытия рынка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "ZаБор".

Сообщается, что на улице Жуковского собрались работники вещевого рынка, которые перекрыли движения трамвая. Торговцы протестуют против ужесточения карантинных мер, которые ввели с 3 апреля. На месте собрались несколько десятков человек. Их возмущает сама ситуация.

В связи с тем, что город находится не в красной зоне, никто не получит никакой компенсации из бюджета. Так, решение о закрытии вещевых рынков - это решение мэрии.

Протестующие остановили движение одной из важных трамвайных веток Запорожья, которая соединяет центр города и жилмассив Шевченковского района. Перекрыто движение 4 маршрутов №10, №12, №14, №15.

Карантинный протест в Запорожье. Работники рынка перекрыли движение трамваев
Карантинный протест в Запорожье. Работники рынка перекрыли движение трамваев 02

работники рынка, а не пошли бы вы в ... ну, сами знаете
07.04.2021 11:54 Ответить
...под обладминистрацию.
07.04.2021 11:56 Ответить
Сгорел сарай - гори и хата.
Нужно создавать проблемы чиновникам, а не простым людям.
07.04.2021 11:55 Ответить
А покажите ка результаты выборов в Запорожье
07.04.2021 11:59 Ответить
Запорожская область
ЗЕ - 86.55 %
ПП - 11.50 %
07.04.2021 12:04 Ответить
а те шо перекрыли дорогу трамваям на 99,9% за Зе.
07.04.2021 12:55 Ответить
Ні! Вони прихильники потужних безальтернатив, точно кажу!
07.04.2021 13:07 Ответить
слушай, зебаран, помнишь фразу в КС: "все знают, что коалиции в Раде нет"? так вот - все знают, что предприниматели с рынка повально голосовали за твоего ишака. какие тебе ещё нужны доказательства?
07.04.2021 13:19 Ответить
І що тобі це дасть? Привід вчергове зіпсувати повітря? Чи потужний безальтернативець загнав більшість громадян на ринки?
07.04.2021 13:07 Ответить
Це мені дасть ще один привід тикнути ЗЕбілів у лайно. Обрали собі блазня медійного, отож не треба тепер скиглити і перекривати громадський транспорт. П@здуйте по домівках і дивіться серіал Свати або Вечірній квартал
07.04.2021 13:45 Ответить
В Европе их бы разогнали. но там и компенсируют потери, так шо вроде и правы они - процентов на 10%

После протеста - идите все в церковь, заражаться. когда там поедание кусков "бога" и распивание его крови?
07.04.2021 11:59 Ответить
в европе работники рынков вообщето налоги платят. А эти нахлобучивают государство десятилетиями. Так что нифига они не правы.
07.04.2021 12:24 Ответить
так к кому вопросы?? проверили - посадили, назначили пару налогов, честных, а не 50 - и не каждый бухгалтер еще разберется шоб не пришли нологовики и с вот каким вопросом

че работники могут нахлобучивать гос-во, когда еще в 30-х рецепт был дан - Аль Капоне знает)
07.04.2021 12:36 Ответить
Ты одним постом в кучу смешал сразу несколько проблем:
1. неправильная (по твоему мнению) ставка налога
2. запутанное законодательство
3. неправомерные действия налоговой.
Но ни одна из этих проблем в цивилизованном мире не даёт право укрываться от уплаты налогов. И в тех же Нидерландах чуваки на базарах платят по 50% а то и больше налогов и трамваи никто не перекрывает (хотя своих дебилов и тут хватает).
07.04.2021 12:48 Ответить
хм... там реализаторы вышли на 90%, хотя... эти тоже зарплату не в чистую получают.
07.04.2021 13:00 Ответить
реализаторы, являющиеся наёмными работниками, оформленные как ФОПы. Чем не нажухивание и уход от налогов? У владельцев точек обороты явно больше разрешённых для ФОПа + наёмные работники. И это так, первое что в голову приходит.

Когда они нажухивают государство - это всё ОК и они молодцы. Когда государство в ответ на них клало болт - караул и гевалт!
07.04.2021 14:18 Ответить
ты еврей? посм. скока разных налогов - так и дурак скажет - че я должен платить непонятно что и непонятно как высчитывать, когда любая падаль придет и высрет: а ты еще не заплатил 2 грн. на восстановление пруда в Крыжополе, давай взятку.
кому оно надо шоп заплатить 5000 грн. 30-ти налогов, выложить бухгалтеру 15000? да и то еще и должен останешься.
07.04.2021 13:09 Ответить
ты дебил? Такой логикой что угодно можно оправдать. "Я продаю наркотики, потомушо посмотри какие налоги! И мусора - твари. Кому оно надо платить налоги и ЗП бухгалтеру если я толкаю ширево за нал?".
Вот потому вся страна в такой жопе и сидит, что каждый смотрит как нажухать да свой голос на выборах за гречку продать.
07.04.2021 14:15 Ответить
А ты не задавался вопросом почему ФОПы не хотят кассовые аппараты ставить? Я тебе отвечу. Чтобы налоговая не знала их реальный доход. Держат по несколько торговых точек, на иномарках бизнес-класса ездят, по два раза в год летают заграницу отдыхать (не все конечно, но таких очень много). А платят в бюджет на 1 группе 210,20 грн/мес, на 2 группе 944,60/мес грн. А я со своей зарплаты больше 3 тыс/мес налогов плачу. Так от кого больше пользы бюджету?
07.04.2021 13:57 Ответить
налоговая могла бы взять и уе..... посм опыт других стран хотя бы. ну да - если можно не платить, то у нас немцев нету, 95% которых сказали бы: Как можно не платить налогов - это же для страны польза и т.д.
07.04.2021 14:09 Ответить
Как же они задолбали уже перекрыватели эти... Перекрывайте дома чиновников, мэрию. Почему из-за вас должны страдать другие?
07.04.2021 12:01 Ответить
Николаев, запорожье...
Чем ответит купечество быдло из других городов?
07.04.2021 12:01 Ответить
Ангола бунтує, а за кого вони голосили? Зеля зробив вас разом. Карантинный протест в Запорожье. Работники рынка перекрыли движение трамваев - Цензор.НЕТ 2960
07.04.2021 12:04 Ответить
Этих ребят нужно в реанимации с ковидными больными на недельку поволонтёрить. Думаю, что после этого больше они на протесты не выйдут.
07.04.2021 12:06 Ответить
Карантинний протест у Запоріжжі. Працівники ринку перекрили рух трамваїв - Цензор.НЕТ 833
07.04.2021 12:13 Ответить
І запорізькім смєтунам щось не подобається. Миколаївські смєтуни та запорізькі - ви сила! У вас вже пішло шось нє так, нє?
07.04.2021 12:22 Ответить
они решили смести трамвай
07.04.2021 12:25 Ответить
зениучьомниувинават! это мэр плохой!
07.04.2021 13:02 Ответить
Звісно, що для соєвої отари менеджер пана Ахметова файний хлопець!
07.04.2021 13:10 Ответить
Казкові свідки збудились в очікуванні допиту пана Чауса?)))
07.04.2021 13:09 Ответить
Нульофка! Відкрий лічіко! Під яким ніком був до виборів?
07.04.2021 13:55 Ответить
Кондомы, и по сути и по форме (в чем виноваты люди в трамваях)! Вешать за яйца рукожопых уродов - перекрывателей...
07.04.2021 13:59 Ответить
Идиоты..ковида дорогу перекройте..или женского с его кодлой..не удивлюсь что ваш выбор..радуйтесь...вас предупреждали...ещё ковида не была я говорила рыдать будете..почему почему?по кочану..бежали и орали мы хотя бы поржем.ржите( только вот не смешно
А по хорошему..идите в ковидное.там нужны волонтеры..вы ж бессмертные
07.04.2021 14:24 Ответить
аазахах эту скотопомойку закрыть давно пора алкоголенко вонючее)))цыганское и торгоши вонючки с рынка..гетто как калькутта
08.04.2021 23:48 Ответить
 
 