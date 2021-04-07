Карантинный протест в Запорожье. Работники рынка перекрыли движение трамваев. ФОТО

Сегодня, 7 апреля, в Александровском районе Запорожья предприниматели перекрыли движение трамваев в знак протеста против карантина и закрытия рынка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "ZаБор".

Сообщается, что на улице Жуковского собрались работники вещевого рынка, которые перекрыли движения трамвая. Торговцы протестуют против ужесточения карантинных мер, которые ввели с 3 апреля. На месте собрались несколько десятков человек. Их возмущает сама ситуация.

В связи с тем, что город находится не в красной зоне, никто не получит никакой компенсации из бюджета. Так, решение о закрытии вещевых рынков - это решение мэрии.

Протестующие остановили движение одной из важных трамвайных веток Запорожья, которая соединяет центр города и жилмассив Шевченковского района. Перекрыто движение 4 маршрутов №10, №12, №14, №15.

