Карантинный протест в Запорожье. Работники рынка перекрыли движение трамваев. ФОТО
Сегодня, 7 апреля, в Александровском районе Запорожья предприниматели перекрыли движение трамваев в знак протеста против карантина и закрытия рынка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "ZаБор".
Сообщается, что на улице Жуковского собрались работники вещевого рынка, которые перекрыли движения трамвая. Торговцы протестуют против ужесточения карантинных мер, которые ввели с 3 апреля. На месте собрались несколько десятков человек. Их возмущает сама ситуация.
В связи с тем, что город находится не в красной зоне, никто не получит никакой компенсации из бюджета. Так, решение о закрытии вещевых рынков - это решение мэрии.
Протестующие остановили движение одной из важных трамвайных веток Запорожья, которая соединяет центр города и жилмассив Шевченковского района. Перекрыто движение 4 маршрутов №10, №12, №14, №15.
Нужно создавать проблемы чиновникам, а не простым людям.
ЗЕ - 86.55 %
ПП - 11.50 %
После протеста - идите все в церковь, заражаться. когда там поедание кусков "бога" и распивание его крови?
че работники могут нахлобучивать гос-во, когда еще в 30-х рецепт был дан - Аль Капоне знает)
1. неправильная (по твоему мнению) ставка налога
2. запутанное законодательство
3. неправомерные действия налоговой.
Но ни одна из этих проблем в цивилизованном мире не даёт право укрываться от уплаты налогов. И в тех же Нидерландах чуваки на базарах платят по 50% а то и больше налогов и трамваи никто не перекрывает (хотя своих дебилов и тут хватает).
Когда они нажухивают государство - это всё ОК и они молодцы. Когда государство в ответ на них клало болт - караул и гевалт!
кому оно надо шоп заплатить 5000 грн. 30-ти налогов, выложить бухгалтеру 15000? да и то еще и должен останешься.
Вот потому вся страна в такой жопе и сидит, что каждый смотрит как нажухать да свой голос на выборах за гречку продать.
уе.....посм опыт других стран хотя бы. ну да - если можно не платить, то у нас немцев нету, 95% которых сказали бы: Как можно не платить налогов - это же для страны польза и т.д.
Чем ответит
купечествобыдло из других городов?
А по хорошему..идите в ковидное.там нужны волонтеры..вы ж бессмертные