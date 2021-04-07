Карантинний протест у Запоріжжі. Працівники ринку перекрили рух трамваїв. ФОТО

Сьогодні, 7 квітня, в Олександрівському районі Запоріжжя підприємці перекрили рух трамваїв на знак протесту проти карантину і закриття ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "ZаБор".

Повідомляється, що на вулиці Жуковського зібралися працівники речового ринку, які перекрили рух трамвая. Торговці протестують проти посилення карантинних заходів, які запровадили із 3 квітня. На місці зібралися кілька десятків людей. Їх обурює сама ситуація.

У зв'язку з тим, що місто перебуває не в червоній зоні, ніхто не отримає жодної компенсації з бюджету. Так, рішення про закриття речових ринків - це рішення мерії.

Протестувальники зупинили рух однієї з важливих трамвайних гілок Запоріжжя, яка з'єднує центр міста і житловий масив Шевченківського району. Перекрито рух 4-х маршрутів №10, №12, №14, №15.

