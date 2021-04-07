УКР
Карантинний протест у Запоріжжі. Працівники ринку перекрили рух трамваїв. ФОТО

Сьогодні, 7 квітня, в Олександрівському районі Запоріжжя підприємці перекрили рух трамваїв на знак протесту проти карантину і закриття ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "ZаБор".

Повідомляється, що на вулиці Жуковського зібралися працівники речового ринку, які перекрили рух трамвая. Торговці протестують проти посилення карантинних заходів, які запровадили із 3 квітня. На місці зібралися кілька десятків людей. Їх обурює сама ситуація.

У зв'язку з тим, що місто перебуває не в червоній зоні, ніхто не отримає жодної компенсації з бюджету. Так, рішення про закриття речових ринків - це рішення мерії.

Протестувальники зупинили рух однієї з важливих трамвайних гілок Запоріжжя, яка з'єднує центр міста і житловий масив Шевченківського району. Перекрито рух 4-х маршрутів №10, №12, №14, №15.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємці вийшли на мітинг проти карантинних обмежень у Миколаєві.

Карантинний протест у Запоріжжі. Працівники ринку перекрили рух трамваїв 01
Карантинний протест у Запоріжжі. Працівники ринку перекрили рух трамваїв 02

Сгорел сарай - гори и хата.
Нужно создавать проблемы чиновникам, а не простым людям.
07.04.2021 11:55 Відповісти
Этих ребят нужно в реанимации с ковидными больными на недельку поволонтёрить. Думаю, что после этого больше они на протесты не выйдут.
07.04.2021 12:06 Відповісти
работники рынка, а не пошли бы вы в ... ну, сами знаете
07.04.2021 11:54 Відповісти
работники рынка, а не пошли бы вы в ... ну, сами знаете
07.04.2021 11:54 Відповісти
...под обладминистрацию.
07.04.2021 11:56 Відповісти
Сгорел сарай - гори и хата.
Нужно создавать проблемы чиновникам, а не простым людям.
07.04.2021 11:55 Відповісти
А покажите ка результаты выборов в Запорожье
07.04.2021 11:59 Відповісти
Запорожская область
ЗЕ - 86.55 %
ПП - 11.50 %
07.04.2021 12:04 Відповісти
а те шо перекрыли дорогу трамваям на 99,9% за Зе.
07.04.2021 12:55 Відповісти
Ні! Вони прихильники потужних безальтернатив, точно кажу!
07.04.2021 13:07 Відповісти
слушай, зебаран, помнишь фразу в КС: "все знают, что коалиции в Раде нет"? так вот - все знают, что предприниматели с рынка повально голосовали за твоего ишака. какие тебе ещё нужны доказательства?
07.04.2021 13:19 Відповісти
І що тобі це дасть? Привід вчергове зіпсувати повітря? Чи потужний безальтернативець загнав більшість громадян на ринки?
07.04.2021 13:07 Відповісти
Це мені дасть ще один привід тикнути ЗЕбілів у лайно. Обрали собі блазня медійного, отож не треба тепер скиглити і перекривати громадський транспорт. П@здуйте по домівках і дивіться серіал Свати або Вечірній квартал
07.04.2021 13:45 Відповісти
В Европе их бы разогнали. но там и компенсируют потери, так шо вроде и правы они - процентов на 10%

После протеста - идите все в церковь, заражаться. когда там поедание кусков "бога" и распивание его крови?
07.04.2021 11:59 Відповісти
в европе работники рынков вообщето налоги платят. А эти нахлобучивают государство десятилетиями. Так что нифига они не правы.
07.04.2021 12:24 Відповісти
так к кому вопросы?? проверили - посадили, назначили пару налогов, честных, а не 50 - и не каждый бухгалтер еще разберется шоб не пришли нологовики и с вот каким вопросом

че работники могут нахлобучивать гос-во, когда еще в 30-х рецепт был дан - Аль Капоне знает)
07.04.2021 12:36 Відповісти
Ты одним постом в кучу смешал сразу несколько проблем:
1. неправильная (по твоему мнению) ставка налога
2. запутанное законодательство
3. неправомерные действия налоговой.
Но ни одна из этих проблем в цивилизованном мире не даёт право укрываться от уплаты налогов. И в тех же Нидерландах чуваки на базарах платят по 50% а то и больше налогов и трамваи никто не перекрывает (хотя своих дебилов и тут хватает).
07.04.2021 12:48 Відповісти
хм... там реализаторы вышли на 90%, хотя... эти тоже зарплату не в чистую получают.
07.04.2021 13:00 Відповісти
реализаторы, являющиеся наёмными работниками, оформленные как ФОПы. Чем не нажухивание и уход от налогов? У владельцев точек обороты явно больше разрешённых для ФОПа + наёмные работники. И это так, первое что в голову приходит.

Когда они нажухивают государство - это всё ОК и они молодцы. Когда государство в ответ на них клало болт - караул и гевалт!
07.04.2021 14:18 Відповісти
ты еврей? посм. скока разных налогов - так и дурак скажет - че я должен платить непонятно что и непонятно как высчитывать, когда любая падаль придет и высрет: а ты еще не заплатил 2 грн. на восстановление пруда в Крыжополе, давай взятку.
кому оно надо шоп заплатить 5000 грн. 30-ти налогов, выложить бухгалтеру 15000? да и то еще и должен останешься.
07.04.2021 13:09 Відповісти
ты дебил? Такой логикой что угодно можно оправдать. "Я продаю наркотики, потомушо посмотри какие налоги! И мусора - твари. Кому оно надо платить налоги и ЗП бухгалтеру если я толкаю ширево за нал?".
Вот потому вся страна в такой жопе и сидит, что каждый смотрит как нажухать да свой голос на выборах за гречку продать.
07.04.2021 14:15 Відповісти
А ты не задавался вопросом почему ФОПы не хотят кассовые аппараты ставить? Я тебе отвечу. Чтобы налоговая не знала их реальный доход. Держат по несколько торговых точек, на иномарках бизнес-класса ездят, по два раза в год летают заграницу отдыхать (не все конечно, но таких очень много). А платят в бюджет на 1 группе 210,20 грн/мес, на 2 группе 944,60/мес грн. А я со своей зарплаты больше 3 тыс/мес налогов плачу. Так от кого больше пользы бюджету?
07.04.2021 13:57 Відповісти
налоговая могла бы взять и уе..... посм опыт других стран хотя бы. ну да - если можно не платить, то у нас немцев нету, 95% которых сказали бы: Как можно не платить налогов - это же для страны польза и т.д.
07.04.2021 14:09 Відповісти
Как же они задолбали уже перекрыватели эти... Перекрывайте дома чиновников, мэрию. Почему из-за вас должны страдать другие?
07.04.2021 12:01 Відповісти
Николаев, запорожье...
Чем ответит купечество быдло из других городов?
07.04.2021 12:01 Відповісти
Ангола бунтує, а за кого вони голосили? Зеля зробив вас разом. Карантинный протест в Запорожье. Работники рынка перекрыли движение трамваев - Цензор.НЕТ 2960
07.04.2021 12:04 Відповісти
Этих ребят нужно в реанимации с ковидными больными на недельку поволонтёрить. Думаю, что после этого больше они на протесты не выйдут.
07.04.2021 12:06 Відповісти
Карантинний протест у Запоріжжі. Працівники ринку перекрили рух трамваїв - Цензор.НЕТ 833
07.04.2021 12:13 Відповісти
І запорізькім смєтунам щось не подобається. Миколаївські смєтуни та запорізькі - ви сила! У вас вже пішло шось нє так, нє?
07.04.2021 12:22 Відповісти
они решили смести трамвай
07.04.2021 12:25 Відповісти
зениучьомниувинават! это мэр плохой!
07.04.2021 13:02 Відповісти
Звісно, що для соєвої отари менеджер пана Ахметова файний хлопець!
07.04.2021 13:10 Відповісти
Казкові свідки збудились в очікуванні допиту пана Чауса?)))
07.04.2021 13:09 Відповісти
Нульофка! Відкрий лічіко! Під яким ніком був до виборів?
07.04.2021 13:55 Відповісти
Кондомы, и по сути и по форме (в чем виноваты люди в трамваях)! Вешать за яйца рукожопых уродов - перекрывателей...
07.04.2021 13:59 Відповісти
Идиоты..ковида дорогу перекройте..или женского с его кодлой..не удивлюсь что ваш выбор..радуйтесь...вас предупреждали...ещё ковида не была я говорила рыдать будете..почему почему?по кочану..бежали и орали мы хотя бы поржем.ржите( только вот не смешно
А по хорошему..идите в ковидное.там нужны волонтеры..вы ж бессмертные
07.04.2021 14:24 Відповісти
аазахах эту скотопомойку закрыть давно пора алкоголенко вонючее)))цыганское и торгоши вонючки с рынка..гетто как калькутта
08.04.2021 23:48 Відповісти
 
 