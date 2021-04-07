Карантинний протест у Запоріжжі. Працівники ринку перекрили рух трамваїв. ФОТО
Сьогодні, 7 квітня, в Олександрівському районі Запоріжжя підприємці перекрили рух трамваїв на знак протесту проти карантину і закриття ринку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "ZаБор".
Повідомляється, що на вулиці Жуковського зібралися працівники речового ринку, які перекрили рух трамвая. Торговці протестують проти посилення карантинних заходів, які запровадили із 3 квітня. На місці зібралися кілька десятків людей. Їх обурює сама ситуація.
У зв'язку з тим, що місто перебуває не в червоній зоні, ніхто не отримає жодної компенсації з бюджету. Так, рішення про закриття речових ринків - це рішення мерії.
Протестувальники зупинили рух однієї з важливих трамвайних гілок Запоріжжя, яка з'єднує центр міста і житловий масив Шевченківського району. Перекрито рух 4-х маршрутів №10, №12, №14, №15.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нужно создавать проблемы чиновникам, а не простым людям.
ЗЕ - 86.55 %
ПП - 11.50 %
После протеста - идите все в церковь, заражаться. когда там поедание кусков "бога" и распивание его крови?
че работники могут нахлобучивать гос-во, когда еще в 30-х рецепт был дан - Аль Капоне знает)
1. неправильная (по твоему мнению) ставка налога
2. запутанное законодательство
3. неправомерные действия налоговой.
Но ни одна из этих проблем в цивилизованном мире не даёт право укрываться от уплаты налогов. И в тех же Нидерландах чуваки на базарах платят по 50% а то и больше налогов и трамваи никто не перекрывает (хотя своих дебилов и тут хватает).
Когда они нажухивают государство - это всё ОК и они молодцы. Когда государство в ответ на них клало болт - караул и гевалт!
кому оно надо шоп заплатить 5000 грн. 30-ти налогов, выложить бухгалтеру 15000? да и то еще и должен останешься.
Вот потому вся страна в такой жопе и сидит, что каждый смотрит как нажухать да свой голос на выборах за гречку продать.
уе.....посм опыт других стран хотя бы. ну да - если можно не платить, то у нас немцев нету, 95% которых сказали бы: Как можно не платить налогов - это же для страны польза и т.д.
Чем ответит
купечествобыдло из других городов?
А по хорошему..идите в ковидное.там нужны волонтеры..вы ж бессмертные