Законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг приведет к свертыванию сети безналичных расчетов, - исполнительный директор НАБУ Коробкова
Речь идет о законопроектах №4178, №4178-1, №4364, зарегистрированных в Верховной Раде и предусматривающих регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг.
Банковское сообщество опасается, что законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг значительно замедлит cashless-экономику
"Сегодня обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конструктивно решить острый вопрос законодательного регулирования комиссий интерчейндж и эквайринг. Законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг приведет к значительному замедлению развития cashless-экономики и свертыванию сети безналичных расчетов в Украине. Напомню, такая комиссия сегодня компенсирует часть расходов банка-эмитента на выпуск, обслуживание карточек, развитие соответствующей инфраструктуры и безопасность платежей ", - говорится в сообщении на странице исполнительного директора НАБУ Елены Коробковой.
Если Верховная Рада поддержит соответствующие изменения по госрегулированию комиссий, весьма вероятен сценарий, при котором банки будут вынуждены отказаться от программ лояльности и сворачивать сеть POS-терминалов.
В свою очередь, банковское сообщество готово добровольно постепенно уменьшать комиссию интерчейндж в Украине. Предлагается, что с июля 2021 ее размер не превышает 1.20%, с июля 2022 - 1.00%, а с 2023 - 0.90%. Соответствующее обращение уже направлено в Офис Президента Украины и ряд органов государственной власти.
А комиссия за переброску ден.средств внутри системы одного банка? Как вам такое?
Аля, "Если мы не будем зарабатывать на лохотроне", тогда вся банковская система лопнет?
Есть вещи, которые должны государством регулироваться.
Кстате намекаю: 2% с каждой продажи это за месяц 4 дня прибыли нужно отдать при 20% наценке. Анедохерале?
Это очень пооже на Гайдаевский "волюнтаризм", а вообще нужно ответить в их стиле.
"Кент кента фармазонить не западло"