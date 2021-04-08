РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10761 посетитель онлайн
Новости
1 833 27

Законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг приведет к свертыванию сети безналичных расчетов, - исполнительный директор НАБУ Коробкова

Речь идет о законопроектах №4178, №4178-1, №4364, зарегистрированных в Верховной Раде и предусматривающих регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг.

Банковское сообщество опасается, что законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг значительно замедлит cashless-экономику

"Сегодня обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конструктивно решить острый вопрос законодательного регулирования комиссий интерчейндж и эквайринг. Законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг приведет к значительному замедлению развития cashless-экономики и свертыванию сети безналичных расчетов в Украине. Напомню, такая комиссия сегодня компенсирует часть расходов банка-эмитента на выпуск, обслуживание карточек, развитие соответствующей инфраструктуры и безопасность платежей ", - говорится в сообщении на странице исполнительного директора НАБУ Елены Коробковой.

Законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг приведет к свертыванию сети безналичных расчетов, - исполнительный директор НАБУ Коробкова 01

Законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг приведет к свертыванию сети безналичных расчетов, - исполнительный директор НАБУ Коробкова 02
Законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг приведет к свертыванию сети безналичных расчетов, - исполнительный директор НАБУ Коробкова 03

Если Верховная Рада поддержит соответствующие изменения по госрегулированию комиссий, весьма вероятен сценарий, при котором банки будут вынуждены отказаться от программ лояльности и сворачивать сеть POS-терминалов.

В свою очередь, банковское сообщество готово добровольно постепенно уменьшать комиссию интерчейндж в Украине. Предлагается, что с июля 2021 ее размер не превышает 1.20%, с июля 2022 - 1.00%, а с 2023 - 0.90%. Соответствующее обращение уже направлено в Офис Президента Украины и ряд органов государственной власти.

Автор: 

банки (1942) законопроект (3276)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
И как же интересно без терминалов и с комсой в 0,3% живут в штатах и ЕС...Наверное все за кеш у них. Отсталая Европа....
показать весь комментарий
08.04.2021 09:51 Ответить
+7
Свято место пусто не бывает. Откажутся эти, придут другие. А-то, что банки, что газовики, что маршрутчики, что те же пересылы... все всегда плачутся, всем всегда не хватает, поэтому и повышают (завышают) в наглую. И обоснования у всех под копирку.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:54 Ответить
+3
А комиссия за снятие собственный средств в банкомате? Как вам такое? Завел деньги в банк, оплатил за обслуживание, а на выходе с тебя еще 1% берут под все тем же предлогом.
А комиссия за переброску ден.средств внутри системы одного банка? Как вам такое?
Аля, "Если мы не будем зарабатывать на лохотроне", тогда вся банковская система лопнет?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.04.2021 09:51 Ответить
И как же интересно без терминалов и с комсой в 0,3% живут в штатах и ЕС...Наверное все за кеш у них. Отсталая Европа....
показать весь комментарий
08.04.2021 09:51 Ответить
х.з. там тоже грабят не по детски Европе часто встречается модель, когда с каждой транзакции берется не только процент, но и фиксированная стоимость транзакции, например 2.9% + 0.30 EUR. наживаются все
показать весь комментарий
08.04.2021 09:58 Ответить
Це корпоративний Шантаж економіки України і Брехня, викликана Жадобою наживи "на дурняк" одночасно - дивись на ситуацію в Європі...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:03 Ответить
Свято место пусто не бывает. Откажутся эти, придут другие. А-то, что банки, что газовики, что маршрутчики, что те же пересылы... все всегда плачутся, всем всегда не хватает, поэтому и повышают (завышают) в наглую. И обоснования у всех под копирку.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:54 Ответить
нові матюки появились - интерчейндж и эквайринг? чи нове засерання мозгів х\з чим??
показать весь комментарий
08.04.2021 09:57 Ответить
матюки должны легко выговариваются
показать весь комментарий
08.04.2021 10:19 Ответить
Ще би перекладача до цих "матюків", чи якщо цих слів немає в "язику" то можна і так.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:57 Ответить
не пи.ди. банки только этим и зарабатывают..какого хрена им отказываться от халявных денег пусть и в меньшем размере. ??
показать весь комментарий
08.04.2021 10:01 Ответить
зашевелились, "бедняги". я лучше наличкой буду платить, чем кормить твоих хозяев.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:07 Ответить
Я, звісно, за те щоб російська мова поступово витіснялася з нашого середовища, але ж не для того щоб їй на зміну прийшли якісь інтерченджи та екварінги.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:09 Ответить
Для цього все і затівалось, якщо ти ще не зрозумів. Підмінити мову таким от новоязом, позбавити народ ідентичності, перетворити на бидло без роду, без племені, без своєї мови, а далі, з переходом на латиницю, позбавити і своєї писемності і культурної спадщини. Причому проводиться все це дуже хитро, під гаслом "геть від москви", руками самого ж народу...
показать весь комментарий
08.04.2021 12:30 Ответить
А комиссия за снятие собственный средств в банкомате? Как вам такое? Завел деньги в банк, оплатил за обслуживание, а на выходе с тебя еще 1% берут под все тем же предлогом.
А комиссия за переброску ден.средств внутри системы одного банка? Как вам такое?
Аля, "Если мы не будем зарабатывать на лохотроне", тогда вся банковская система лопнет?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:13 Ответить
Шо тебе мешает открыть свой банк и "зарабатывать на лохотроне"? Или "совесть" не позволяет?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:14 Ответить
Лаптеногое, давно тебя с бутылки сняли?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:20 Ответить
А ты шо, нгансан, у них на прокорме состоишь?
показать весь комментарий
08.04.2021 16:26 Ответить
Нет, просто я ссанину/божью росу в отличии от тебя, не употребляю
показать весь комментарий
09.04.2021 20:45 Ответить
Опупеть! А че зеленые академыки не бросились регулировать цены на молоко, колбасу и хлеб? А интерчейндж срочно зачесался?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:26 Ответить
Давно пора прочесать. 2% єто овердохрена.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:05 Ответить
Прочесывать должен рынок, а не "регулировщики"цен. Или 70-летняя история большевизма ничему не научила? Вслед за "регулировкой" цены на товар, с прилавков исчезает и сам товар. Хотя, каждое новое десятилетие рождает своих "икспериментаторов" желающих понаступать на грабли.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:12 Ответить
Рынок? Какой рынок? С картельным сговором который?
Есть вещи, которые должны государством регулироваться.
Кстате намекаю: 2% с каждой продажи это за месяц 4 дня прибыли нужно отдать при 20% наценке. Анедохерале?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:19 Ответить
И да, а давайте ка играть во все ворота: раз банкам никто ничо указывать не может, то давайте и обязаловку по терминалам отменим и посмотрим, чо там рынок нарегулирует.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:25 Ответить
Смотри, все в мире стоит, сколько за него дают. Либо стороны договорятся об скрытых комиссиях, либо терминалы остануся только на прибыльных точках. Понятно, шо некоторые воротилы теневики проплатили зеленым законопроект для того, что бы иметь серый кэш, и уйти от безнала в расчетах.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:16 Ответить
регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг значительно замедлит cashless-экономику Источник: https://censor.net/ru/n3258404
Это очень пооже на Гайдаевский "волюнтаризм", а вообще нужно ответить в их стиле.
"Кент кента фармазонить не западло"
показать весь комментарий
08.04.2021 11:15 Ответить
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее!" (с)
показать весь комментарий
08.04.2021 12:23 Ответить
 
 