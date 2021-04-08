Законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг приведет к свертыванию сети безналичных расчетов, - исполнительный директор НАБУ Коробкова

Речь идет о законопроектах №4178, №4178-1, №4364, зарегистрированных в Верховной Раде и предусматривающих регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг.

Банковское сообщество опасается, что законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг значительно замедлит cashless-экономику

"Сегодня обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конструктивно решить острый вопрос законодательного регулирования комиссий интерчейндж и эквайринг. Законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг приведет к значительному замедлению развития cashless-экономики и свертыванию сети безналичных расчетов в Украине. Напомню, такая комиссия сегодня компенсирует часть расходов банка-эмитента на выпуск, обслуживание карточек, развитие соответствующей инфраструктуры и безопасность платежей ", - говорится в сообщении на странице исполнительного директора НАБУ Елены Коробковой.





Если Верховная Рада поддержит соответствующие изменения по госрегулированию комиссий, весьма вероятен сценарий, при котором банки будут вынуждены отказаться от программ лояльности и сворачивать сеть POS-терминалов.

В свою очередь, банковское сообщество готово добровольно постепенно уменьшать комиссию интерчейндж в Украине. Предлагается, что с июля 2021 ее размер не превышает 1.20%, с июля 2022 - 1.00%, а с 2023 - 0.90%. Соответствующее обращение уже направлено в Офис Президента Украины и ряд органов государственной власти.