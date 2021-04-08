Законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг призведе до згортання мережі безготівкових розрахунків, - виконавча директорка НАБУ Коробкова

Ідеться про законопроєкти №4178, №4178-1, №4364, зареєстровані у Верховній Раді, що передбачають регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг.

Банківська спільнота побоюється, що законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг значно сповільнить cashless-економіку

"Сьогодні звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням конструктивно вирішити гостре питання законодавчого регулювання комісій інтерчейндж та еквайринг. Законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг зумовить значне уповільнення розвитку cashless-економіки та згортання мережі безготівкових розрахунків в Україні. Нагадаю, така комісія сьогодні компенсує частину витрат банку-емітента на випуск, обслуговування карток, розвиток відповідної інфраструктури та безпеку платежів", – зазначено в повідомленні на сторінці виконавчої директорки НАБУ Олени Коробкової.





Якщо Верховна Рада підтримає відповідні зміни щодо держрегулювання комісій, доволі імовірним є сценарій, за якого банки будуть змушені відмовитися від програм лояльності та згортати мережу POS-терміналів.

Своєю чергою банківська спільнота готова добровільно поступово зменшувати комісію інтерчейндж в Україні. Пропонується, що з липня 2021 року її розмір не перевищуватиме 1.20%, з липня 2022 – 1.00%, а з 2023 року – 0.90%. Відповідне звернення вже направлено до Офісу Президента України та низки органів державної влади.