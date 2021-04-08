УКР
Законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг призведе до згортання мережі безготівкових розрахунків, - виконавча директорка НАБУ Коробкова

Ідеться про законопроєкти №4178, №4178-1, №4364, зареєстровані у Верховній Раді, що передбачають регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг.

Банківська спільнота побоюється, що законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг значно сповільнить cashless-економіку

"Сьогодні звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням конструктивно вирішити гостре питання законодавчого регулювання комісій інтерчейндж та еквайринг. Законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг зумовить значне уповільнення розвитку cashless-економіки та згортання мережі безготівкових розрахунків в Україні. Нагадаю, така комісія сьогодні компенсує частину витрат банку-емітента на випуск, обслуговування карток, розвиток відповідної інфраструктури та безпеку платежів", – зазначено в повідомленні на сторінці виконавчої директорки НАБУ Олени Коробкової.

Якщо Верховна Рада підтримає відповідні зміни щодо держрегулювання комісій, доволі імовірним є сценарій, за якого банки будуть змушені відмовитися від програм лояльності та згортати мережу POS-терміналів.

Своєю чергою банківська спільнота готова добровільно поступово зменшувати комісію інтерчейндж в Україні. Пропонується, що з липня 2021 року її розмір не перевищуватиме 1.20%, з липня 2022 – 1.00%, а з 2023 року – 0.90%. Відповідне звернення вже направлено до Офісу Президента України та низки органів державної влади.

банки (7868) законопроєкт (3696)
+9
И как же интересно без терминалов и с комсой в 0,3% живут в штатах и ЕС...Наверное все за кеш у них. Отсталая Европа....
08.04.2021 09:51 Відповісти
+7
Свято место пусто не бывает. Откажутся эти, придут другие. А-то, что банки, что газовики, что маршрутчики, что те же пересылы... все всегда плачутся, всем всегда не хватает, поэтому и повышают (завышают) в наглую. И обоснования у всех под копирку.
08.04.2021 09:54 Відповісти
+3
А комиссия за снятие собственный средств в банкомате? Как вам такое? Завел деньги в банк, оплатил за обслуживание, а на выходе с тебя еще 1% берут под все тем же предлогом.
А комиссия за переброску ден.средств внутри системы одного банка? Как вам такое?
Аля, "Если мы не будем зарабатывать на лохотроне", тогда вся банковская система лопнет?
08.04.2021 10:13 Відповісти
08.04.2021 09:51 Відповісти
х.з. там тоже грабят не по детски Европе часто встречается модель, когда с каждой транзакции берется не только процент, но и фиксированная стоимость транзакции, например 2.9% + 0.30 EUR. наживаются все
08.04.2021 09:58 Відповісти
Це корпоративний Шантаж економіки України і Брехня, викликана Жадобою наживи "на дурняк" одночасно - дивись на ситуацію в Європі...
08.04.2021 10:03 Відповісти
Свято место пусто не бывает. Откажутся эти, придут другие. А-то, что банки, что газовики, что маршрутчики, что те же пересылы... все всегда плачутся, всем всегда не хватает, поэтому и повышают (завышают) в наглую. И обоснования у всех под копирку.
08.04.2021 09:54 Відповісти
нові матюки появились - интерчейндж и эквайринг? чи нове засерання мозгів х\з чим??
08.04.2021 09:57 Відповісти
матюки должны легко выговариваются
08.04.2021 10:19 Відповісти
Ще би перекладача до цих "матюків", чи якщо цих слів немає в "язику" то можна і так.
08.04.2021 09:57 Відповісти
не пи.ди. банки только этим и зарабатывают..какого хрена им отказываться от халявных денег пусть и в меньшем размере. ??
08.04.2021 10:01 Відповісти
зашевелились, "бедняги". я лучше наличкой буду платить, чем кормить твоих хозяев.
08.04.2021 10:07 Відповісти
Я, звісно, за те щоб російська мова поступово витіснялася з нашого середовища, але ж не для того щоб їй на зміну прийшли якісь інтерченджи та екварінги.
08.04.2021 10:09 Відповісти
Для цього все і затівалось, якщо ти ще не зрозумів. Підмінити мову таким от новоязом, позбавити народ ідентичності, перетворити на бидло без роду, без племені, без своєї мови, а далі, з переходом на латиницю, позбавити і своєї писемності і культурної спадщини. Причому проводиться все це дуже хитро, під гаслом "геть від москви", руками самого ж народу...
08.04.2021 12:30 Відповісти
А комиссия за снятие собственный средств в банкомате? Как вам такое? Завел деньги в банк, оплатил за обслуживание, а на выходе с тебя еще 1% берут под все тем же предлогом.
А комиссия за переброску ден.средств внутри системы одного банка? Как вам такое?
Аля, "Если мы не будем зарабатывать на лохотроне", тогда вся банковская система лопнет?
08.04.2021 10:13 Відповісти
Шо тебе мешает открыть свой банк и "зарабатывать на лохотроне"? Или "совесть" не позволяет?
08.04.2021 11:14 Відповісти
Лаптеногое, давно тебя с бутылки сняли?
08.04.2021 14:20 Відповісти
А ты шо, нгансан, у них на прокорме состоишь?
08.04.2021 16:26 Відповісти
Нет, просто я ссанину/божью росу в отличии от тебя, не употребляю
09.04.2021 20:45 Відповісти
Опупеть! А че зеленые академыки не бросились регулировать цены на молоко, колбасу и хлеб? А интерчейндж срочно зачесался?
08.04.2021 10:26 Відповісти
Давно пора прочесать. 2% єто овердохрена.
08.04.2021 11:05 Відповісти
Прочесывать должен рынок, а не "регулировщики"цен. Или 70-летняя история большевизма ничему не научила? Вслед за "регулировкой" цены на товар, с прилавков исчезает и сам товар. Хотя, каждое новое десятилетие рождает своих "икспериментаторов" желающих понаступать на грабли.
08.04.2021 11:12 Відповісти
Рынок? Какой рынок? С картельным сговором который?
Есть вещи, которые должны государством регулироваться.
Кстате намекаю: 2% с каждой продажи это за месяц 4 дня прибыли нужно отдать при 20% наценке. Анедохерале?
08.04.2021 11:19 Відповісти
И да, а давайте ка играть во все ворота: раз банкам никто ничо указывать не может, то давайте и обязаловку по терминалам отменим и посмотрим, чо там рынок нарегулирует.
08.04.2021 11:25 Відповісти
Смотри, все в мире стоит, сколько за него дают. Либо стороны договорятся об скрытых комиссиях, либо терминалы остануся только на прибыльных точках. Понятно, шо некоторые воротилы теневики проплатили зеленым законопроект для того, что бы иметь серый кэш, и уйти от безнала в расчетах.
08.04.2021 12:16 Відповісти
регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг значительно замедлит cashless-экономику Источник: https://censor.net/ru/n3258404
Это очень пооже на Гайдаевский "волюнтаризм", а вообще нужно ответить в их стиле.
"Кент кента фармазонить не западло"
08.04.2021 11:15 Відповісти
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее!" (с)
08.04.2021 12:23 Відповісти
 
 