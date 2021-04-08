Законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг призведе до згортання мережі безготівкових розрахунків, - виконавча директорка НАБУ Коробкова
Ідеться про законопроєкти №4178, №4178-1, №4364, зареєстровані у Верховній Раді, що передбачають регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг.
Банківська спільнота побоюється, що законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг значно сповільнить cashless-економіку
"Сьогодні звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням конструктивно вирішити гостре питання законодавчого регулювання комісій інтерчейндж та еквайринг. Законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг зумовить значне уповільнення розвитку cashless-економіки та згортання мережі безготівкових розрахунків в Україні. Нагадаю, така комісія сьогодні компенсує частину витрат банку-емітента на випуск, обслуговування карток, розвиток відповідної інфраструктури та безпеку платежів", – зазначено в повідомленні на сторінці виконавчої директорки НАБУ Олени Коробкової.
Якщо Верховна Рада підтримає відповідні зміни щодо держрегулювання комісій, доволі імовірним є сценарій, за якого банки будуть змушені відмовитися від програм лояльності та згортати мережу POS-терміналів.
Своєю чергою банківська спільнота готова добровільно поступово зменшувати комісію інтерчейндж в Україні. Пропонується, що з липня 2021 року її розмір не перевищуватиме 1.20%, з липня 2022 – 1.00%, а з 2023 року – 0.90%. Відповідне звернення вже направлено до Офісу Президента України та низки органів державної влади.
А комиссия за переброску ден.средств внутри системы одного банка? Как вам такое?
Аля, "Если мы не будем зарабатывать на лохотроне", тогда вся банковская система лопнет?
Есть вещи, которые должны государством регулироваться.
Кстате намекаю: 2% с каждой продажи это за месяц 4 дня прибыли нужно отдать при 20% наценке. Анедохерале?
Это очень пооже на Гайдаевский "волюнтаризм", а вообще нужно ответить в их стиле.
"Кент кента фармазонить не западло"