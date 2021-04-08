На Херсонщине усиливают карантин: список новых ограничений

Херсонщина усиливает карантинные ограничения на территории Скадовского, Генического и Херсонского районов, а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных общин. Новые ограничения вступят в силу с 9 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Так, решением комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, будет запрещено:

- Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), но разрешено осуществление адресной доставки заказов и заказов навынос.

- Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, а также субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60 % которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

деятельности финансовых учреждений, почты, автозаправочных комплексов (без зон питания), а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

выполнения работ по сбору и заготовке отходов;

осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг, осуществляется по предварительной записи.

- Прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость и смертность от COVID-19 растет. Херсонщина вплотную приближается к "пиковым нагрузкам", - главный санврач области Ромаскевич

- Прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

- Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

- Работы учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

- Деятельности непродовольственных рынков.

- Работы дошкольных учебных заведений.

- Осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров общественным транспортом с заполненностью более 50 процентов от количества мест для сидения.