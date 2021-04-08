363 нардепа получили спецпропуска на проезд в общественном транспорте Киева
Спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева получили 363 депутата Верховной Рады Украины.
Об этом сообщили в Аппарате ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Также в ВР сообщили, что "в связи с необходимостью обеспечить деятельность Рады, народных депутатов, подведомственных предприятий, учреждений и организаций" было получено 3000 штук спецпропусков для проезда в общественном транспорте Киева.
"Указанные пропуска были выданы народным депутатам, помощникам-консультантам народных депутатов, работников Аппарата ВР, Института законодательства ВР, госпредприятию "Парламентский телеканал "Рада", госпредприятию "Редакция газеты "Голос Украины", госпредприятию - Издательство ВР, автобазе управления делами Аппарата ВР и другим подведомственным управлениям предприятиям, учреждениям и организациям", - говорится в ответе на запрос.
С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун. В частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
Личные авто не за что заправить...
Босота.
Але в реальності є автопарк, що обслуговує ВР...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3518944.html У Миколаєві до сих пір не знають, що "епоха бідності" закінчилася ще 19 квітня 2019 року???