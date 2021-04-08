РУС
4 077 19

363 нардепа получили спецпропуска на проезд в общественном транспорте Киева

Спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева получили 363 депутата Верховной Рады Украины.

Об этом сообщили в Аппарате ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Также в ВР сообщили, что "в связи с необходимостью обеспечить деятельность Рады, народных депутатов, подведомственных предприятий, учреждений и организаций" было получено 3000 штук спецпропусков для проезда в общественном транспорте Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт. ВИДЕО

"Указанные пропуска были выданы народным депутатам, помощникам-консультантам народных депутатов, работников Аппарата ВР, Института законодательства ВР, госпредприятию "Парламентский телеканал "Рада", госпредприятию "Редакция газеты "Голос Украины", госпредприятию - Издательство ВР, автобазе управления делами Аппарата ВР и другим подведомственным управлениям предприятиям, учреждениям и организациям", - говорится в ответе на запрос.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун. В частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Автор: 

ВР (29399) Киев (26016) транспорт (1763)
+8
А в это время
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3518944.html У Миколаєві до сих пір не знають, що "епоха бідності" закінчилася ще 19 квітня 2019 року???

08.04.2021 15:29 Ответить
+6
Увидите в метро Шуфрича, набейте ему морду. Традиции надо соблюдать .
08.04.2021 16:11 Ответить
+4
Дожили...
Личные авто не за что заправить...
Босота.
08.04.2021 15:14 Ответить
На трамвае на толкучку поедут?!
08.04.2021 15:13 Ответить
170 пєдіків вже перехворіли. Привити ще 250 штук.Діло в то. Однак, потрібно усвідомлювати, що якщо дані трансквєстіти долучаться до кнопки голосувань, скільки ще шкоди вони нанесуть народу України.
08.04.2021 15:52 Ответить
08.04.2021 15:14 Ответить
Було б цікаво поглянути на них в громадському транспорті.
Але в реальності є автопарк, що обслуговує ВР...
08.04.2021 15:15 Ответить
что за юмор такой?... составы с метро попокупали???
08.04.2021 15:16 Ответить
Да они замучили, когда не зайдёшь в транспорт, сидячие места заняты депутатами, купите им наконец по машине, можно даже ланосы.
08.04.2021 15:24 Ответить
та ну...ланосы! )))0 ага !!! самокаты...(но не электро) нехай копытцами отталкиваются )))
08.04.2021 15:29 Ответить
08.04.2021 15:29 Ответить
анекдот...?
08.04.2021 15:29 Ответить
ТЕПЕРЬ 73% ПОНЯЛИ, что ЭТО адресовалось не Петру Алексеевичу )))
363 нардепа получили спецпропуска на проезд в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 7877
08.04.2021 15:35 Ответить
Обеспечили всех своих родственников и знакомых.
08.04.2021 15:37 Ответить
представляю Рабиновича в метро.
08.04.2021 15:45 Ответить
А ещё Киву или этого "анал табу".
08.04.2021 15:53 Ответить
08.04.2021 16:11 Ответить
Стебаются ироды. У них мерсы бронированные, какое на х метро?
08.04.2021 16:45 Ответить
нардепи в громадському транспорті? це що новий анекдот? хоча забув вониж "слуги народні"
08.04.2021 21:10 Ответить
Чтобы в троллейбус на иномарках заезжали депутатики видать обнищали
08.04.2021 21:21 Ответить
