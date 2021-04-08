363 нардепи отримали спецперепустки на проїзд у громадському транспорті Києва
Спецперепустки для проїзду в громадському транспорті Києва отримали 363 депутати Верховної Ради України.
Про це повідомили в Апараті ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Також у ВР повідомили, що "у зв’язку з необхідністю забезпечити діяльність Ради, народних депутатів, підвідомчих підприємств, установ та організацій" було отримано 3000 шт. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті Києва.
"Зазначені перепустки були видані народним депутатам, помічникам-консультантам народних депутатів, працівникам Апарату ВР, Інституту законодавства ВР, держпідприємству "Парламентський телеканал "Рада", держпідприємству "Редакція газети "Голос України", держпідприємству - Видавництво ВР, автобазі управління справами Апарату ВР та іншим підвідомчим управлінню підприємствам, установам та організаціям", - йдеться у відповіді на запит.
З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.
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Личные авто не за что заправить...
Босота.
Але в реальності є автопарк, що обслуговує ВР...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3518944.html У Миколаєві до сих пір не знають, що "епоха бідності" закінчилася ще 19 квітня 2019 року???