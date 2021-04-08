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Новини
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363 нардепи отримали спецперепустки на проїзд у громадському транспорті Києва

363 нардепи отримали спецперепустки на проїзд у громадському транспорті Києва

Спецперепустки для проїзду в громадському транспорті Києва отримали 363 депутати Верховної Ради України.

Про це повідомили в Апараті ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Також у ВР повідомили, що "у зв’язку з необхідністю забезпечити діяльність Ради, народних депутатів, підвідомчих підприємств, установ та організацій" було отримано 3000 шт. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кияни вистоюють довгі черги для отримання спецперепусток на громадський транспорт. ВIДЕО

"Зазначені перепустки були видані народним депутатам, помічникам-консультантам народних депутатів, працівникам Апарату ВР, Інституту законодавства ВР, держпідприємству "Парламентський телеканал "Рада", держпідприємству "Редакція газети "Голос України", держпідприємству - Видавництво ВР, автобазі управління справами Апарату ВР та іншим підвідомчим управлінню підприємствам, установам та організаціям", - йдеться у відповіді на запит.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Автор: 

ВР (15021) Київ (19618) транспорт (1402)


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Топ коментарі
+8
А в это время
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3518944.html У Миколаєві до сих пір не знають, що "епоха бідності" закінчилася ще 19 квітня 2019 року???

363 нардепа получили спецпропуска на проезд в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 6159

363 нардепа получили спецпропуска на проезд в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 4480
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08.04.2021 15:29
+6
Увидите в метро Шуфрича, набейте ему морду. Традиции надо соблюдать .
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08.04.2021 16:11
+4
Дожили...
Личные авто не за что заправить...
Босота.
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08.04.2021 15:14
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Правила форума Рада форумчан
На трамвае на толкучку поедут?!
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08.04.2021 15:13 Відповісти
170 пєдіків вже перехворіли. Привити ще 250 штук.Діло в то. Однак, потрібно усвідомлювати, що якщо дані трансквєстіти долучаться до кнопки голосувань, скільки ще шкоди вони нанесуть народу України.
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08.04.2021 15:52 Відповісти
Дожили...
Личные авто не за что заправить...
Босота.
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08.04.2021 15:14 Відповісти
Було б цікаво поглянути на них в громадському транспорті.
Але в реальності є автопарк, що обслуговує ВР...
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08.04.2021 15:15 Відповісти
что за юмор такой?... составы с метро попокупали???
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08.04.2021 15:16 Відповісти
Да они замучили, когда не зайдёшь в транспорт, сидячие места заняты депутатами, купите им наконец по машине, можно даже ланосы.
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08.04.2021 15:24 Відповісти
та ну...ланосы! )))0 ага !!! самокаты...(но не электро) нехай копытцами отталкиваются )))
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08.04.2021 15:29 Відповісти
А в это время
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3518944.html У Миколаєві до сих пір не знають, що "епоха бідності" закінчилася ще 19 квітня 2019 року???

363 нардепа получили спецпропуска на проезд в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 6159

363 нардепа получили спецпропуска на проезд в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 4480
показати весь коментар
08.04.2021 15:29 Відповісти
анекдот...?
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08.04.2021 15:29 Відповісти
ТЕПЕРЬ 73% ПОНЯЛИ, что ЭТО адресовалось не Петру Алексеевичу )))
363 нардепа получили спецпропуска на проезд в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 7877
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08.04.2021 15:35 Відповісти
Обеспечили всех своих родственников и знакомых.
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08.04.2021 15:37 Відповісти
представляю Рабиновича в метро.
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08.04.2021 15:45 Відповісти
А ещё Киву или этого "анал табу".
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08.04.2021 15:53 Відповісти
Увидите в метро Шуфрича, набейте ему морду. Традиции надо соблюдать .
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08.04.2021 16:11 Відповісти
Стебаются ироды. У них мерсы бронированные, какое на х метро?
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08.04.2021 16:45 Відповісти
нардепи в громадському транспорті? це що новий анекдот? хоча забув вониж "слуги народні"
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08.04.2021 21:10 Відповісти
Чтобы в троллейбус на иномарках заезжали депутатики видать обнищали
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08.04.2021 21:21 Відповісти
Чтобы в троллейбус на иномарках заезжали депутатики видать обнищали
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08.04.2021 21:22 Відповісти
 
 