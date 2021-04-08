363 нардепи отримали спецперепустки на проїзд у громадському транспорті Києва

Спецперепустки для проїзду в громадському транспорті Києва отримали 363 депутати Верховної Ради України.

Про це повідомили в Апараті ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Також у ВР повідомили, що "у зв’язку з необхідністю забезпечити діяльність Ради, народних депутатів, підвідомчих підприємств, установ та організацій" було отримано 3000 шт. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті Києва.

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"Зазначені перепустки були видані народним депутатам, помічникам-консультантам народних депутатів, працівникам Апарату ВР, Інституту законодавства ВР, держпідприємству "Парламентський телеканал "Рада", держпідприємству "Редакція газети "Голос України", держпідприємству - Видавництво ВР, автобазі управління справами Апарату ВР та іншим підвідомчим управлінню підприємствам, установам та організаціям", - йдеться у відповіді на запит.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.