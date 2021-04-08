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Новости Коронавирус и карантин
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Киевсовет просит 12 ведомственных больниц предоставить дополнительные койко-места для больных COVID-19

Киевсовет просит 12 ведомственных больниц предоставить дополнительные койко-места для больных COVID-19

Киевский городской совет обратился в Кабинет министров и Министерство здравоохранения с просьбой выполнить решение об использовании медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в Киеве, для приема и лечения больных COVID-19 киевлян.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН. Инициативу направить соответствующее обращение Киевсовета в Кабмин и Минздрав поддержали 102 депутата, против - 0, воздержались - 0.

В документе говорится о возможности переоборудовать в течение ближайших недель 12 медучреждений. Речь идет о больнице "Феофания", городских клинических больницах на железнодорожном транспорте №1, №2, №3, Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы, Центральном госпитале военно-медицинского управления Службы безопасности Украины, Центральном госпитале Министерства внутренних дел, Национальном военно-медицинском центре "Главный военный госпиталь", Лечебно-диагностическом центре Минобороны; Государственном научном учреждении "Центр инновационных медицинских технологий" Национальной академии наук Украины, государственных территориальных медобъединениях МВД в Киеве и Киевской области.

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Киевсовет просит оборудовать учреждения кислородными станциями, концентраторами, обеспечить врачей средствами защиты и всем необходимым для лечения больных COVID-19.

Решение принято в связи с высокими темпами распространения болезни на территории Киева и значительное число госпитализаций.

Автор: 

больница (1442) карантин (16729) Киев (25649) Киевсовет (1376) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Речь идет о больнице "Феофания"

Феофанию нельзя - вдруг ермак или татаров хаболеют. Или не дай Б-г бубочка?
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08.04.2021 16:48 Ответить
Это что за анахронизм ,Ведомственные Больницы ? Ну ладно военные госпитали ,там своя специфика ,но всё остальное.....
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08.04.2021 16:55 Ответить
А где же элита будет лечиться? Кто же тода будет руководить,направлять и ощасливлевать народ еше большими достижениями в экономике, науке и медицыне? Так нелья народ надо до конца ощастливить.
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08.04.2021 17:01 Ответить
"о возможности переоборудовать в течение ближайших недель" -
через ГОД после начала эпидемии, они НАЧАЛИ задумываться о переоборудовании больниц для приема пациентов.
...
А куда, мать вашу, целый год тратили "Ковидный Фонд"?!!!!
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08.04.2021 17:02 Ответить
Ну, ковиддиссиденты могли бы свои квартиры предоставить. Они так хотели увидеть переполненные больными на ковид палаты...
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08.04.2021 17:22 Ответить
Нащо ви чіпаєте війскові шпиталі під час війни??
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08.04.2021 17:47 Ответить
Трудяги в київсавєтє.
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08.04.2021 21:00 Ответить
правильно.
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08.04.2021 23:23 Ответить
 
 