Киевсовет просит 12 ведомственных больниц предоставить дополнительные койко-места для больных COVID-19

Киевский городской совет обратился в Кабинет министров и Министерство здравоохранения с просьбой выполнить решение об использовании медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в Киеве, для приема и лечения больных COVID-19 киевлян.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН. Инициативу направить соответствующее обращение Киевсовета в Кабмин и Минздрав поддержали 102 депутата, против - 0, воздержались - 0.

В документе говорится о возможности переоборудовать в течение ближайших недель 12 медучреждений. Речь идет о больнице "Феофания", городских клинических больницах на железнодорожном транспорте №1, №2, №3, Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы, Центральном госпитале военно-медицинского управления Службы безопасности Украины, Центральном госпитале Министерства внутренних дел, Национальном военно-медицинском центре "Главный военный госпиталь", Лечебно-диагностическом центре Минобороны; Государственном научном учреждении "Центр инновационных медицинских технологий" Национальной академии наук Украины, государственных территориальных медобъединениях МВД в Киеве и Киевской области.

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Киевсовет просит оборудовать учреждения кислородными станциями, концентраторами, обеспечить врачей средствами защиты и всем необходимым для лечения больных COVID-19.

Решение принято в связи с высокими темпами распространения болезни на территории Киева и значительное число госпитализаций.