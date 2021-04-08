Холодов готовит обращение к Зеленскому по поводу ситуации в ГФС

Народный депутат Андрей Холодов готовит обращение к Президенту Зеленскому по поводу ситуации, сложившейся в Государственной фискальной службе.

Об этом депутат заявил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Готовлю обращение к Президенту с предложением обратить пристальное внимание на проблему ГФС, которая с каждым днем ​​становится острее. Команда ведомства продолжает "усиливаться" крайне одиозными фигурами с уголовно-коррупционным прошлым. В такой ситуации любые санкции против "конвертеров" и "скрутчиков" не приведут к результату. Нужно ударить по тем, кто прикрывает и "крышует" теневые схемы! Также необходимо продолжать начатую очистку таможни от контрабандистов", - отметил нардеп, который является заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По словам Андрея Холодова, кураторы теневых схем на таможне и ГФС, а также связанный с ними крупнейший производитель контрабандных сигарет, запустили против него серию фейков в СМИ.

"Зафрахтовали "политолога" Тарана. И его устами сообщили, что следующей "жертвой" санкций СНБО станет депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов. Почему Холодов? Потому что Холодов регулярно пишет о произволе на таможне и в ГФС. Называет конкретные фамилии. Отправляет депутатские запросы. Вытягивает таможенников и налоговиков отчитываться на Комитет. Моя активность уже давно не нравится ни кураторам, ни всей их банде, которая засела на таможне и в ГФС. Однако нарыть хоть какой-то ценный компромат на Холодова, судя по всему, не удалось. Поэтому запустили дешевый фокус с фейком", - подчеркнул нардеп.

По его словам, предсказать дальнейшее развитие событий несложно. После заседания СНБО, на котором фамилия Холодова фигурировать не будет, тот же Виктор Таран напишет, что "по его информации, Холодов добился, чтобы его сняли из списка санкций СНБО". После чего на второстепенных сайтах получится волна новостей, что якобы фамилию Холодова спешно убрали из санкционного списка ", - рассказал нардеп.

"С горе-политологами понятно. Как и с производителями контрабандных сигарет, которых они прикрывают. Зарабатывают на хлеб, как могут. А вот с ребятами, которые засели на таможенных и "фискальных" темах, пора разбираться быстро и жестко. Обнаглели окончательно. В ответ на санкции - они играют и смеются с власти. Будем терпеть дальше? ", - подытожил Холодов.

Напомним, Андрей Холодов недавно предупреждал о том, что руководитель ГФС Вадим Мельник "совершил многочисленные кадровые назначения людей не только с сомнительной репутацией, но и действующим уголовным делам в активе". По словам народного депутата, вокруг главы службы создана группа должностных лиц, среди основных "интересов" которой - прикрытие производства и реализации "безакцизных" алкогольных напитков, печальноизвестные "скрутки", схемы по "серому" экспорту зерновых, нелегальная продажа контрафактных табачных изделий. Есть риск, что за полгода, которые остались до расформирования налоговой милиции и полноценного создания БЭБ, масштаб коррупции в ГФС может значительно возрасти, отметил нардеп. Ведь никаких сдерживающих факторов уже не останется.