Холодов готує звернення до Зеленського з приводу ситуації в ДФС

Народний депутат Андрій Холодов готує звернення до президента Зеленського з приводу ситуації, що склалася в Державній фіскальній службі.

Про це депутат заявив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Готую звернення до Президента з пропозицією звернути пильну увагу на проблему ДФС, яка з кожним днем ​​стає гостріше. Команда відомства продовжує "посилюватися" вкрай одіозними фігурами з кримінально-корупційним минулим. У такій ситуації будь-які санкції проти "конвертерів" і "скрутчиків" не призведуть до результату. Потрібно вдарити по тих, хто прикриває і "кришує" тіньові схеми! Також необхідно продовжувати розпочате очищення митниці від контрабандистів", - зазначив нардеп, який є заступником голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За словами Андрія Холодова, куратори тіньових схем на митниці і ГФС, а також пов'язаний з ними найбільший виробник контрабандних сигарет, запустили проти нього серію фейків у ЗМІ.

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"Зафрахтували "політолога" Тарана. І його устами повідомили, що наступною "жертвою" санкцій РНБО стане депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов. Чому Холодов? Тому що Холодов регулярно пише про свавілля на митниці і у ДФС. Називає конкретні прізвища. Відправляє депутатські запити. Витягає митників і податківців звітувати на Комітет. Моя активність вже давно не подобається ані кураторам, ані всій їхній банді, яка засіла на митниці і у ДФС. Однак нарити бодай якийсь цінний компромат на Холодова, судячи з усього, не вдалося. Тому запустили дешевий фокус із фейком", - підкреслив нардеп.

За його словами, передбачити подальший розвиток подій нескладно. Після засідання РНБО, на якому прізвище Холодова фігурувати не буде, той же Віктор Таран напише, що "за його інформацією, Холодов домігся, щоб його зняли зі списку санкцій РНБО". Після чого на другорядних сайтах вийде хвиля новин, що нібито прізвище Холодова спішно прибрали зі списку санкцій", - розповів нардеп.

"З горе-політологами зрозуміло. Як і з виробниками контрабандних сигарет, яких вони прикривають. Заробляють на хліб, як можуть. А от із хлопцями, котрі засіли на митних та "фіскальних" темах, пора розбиратися швидко і жорстко. Знахабніли остаточно. У відповідь на санкції - вони граються і кепкують з влади. Будемо терпіти далі?", - підсумував Холодов.

Нагадаємо, Андрій Холодов нещодавно попереджав про те, що керівник ДФС Вадим Мельник "здійснив численні кадрові призначення людей не тільки з сумнівною репутацією, а й із чинними кримінальними справами в активі". За словами народного депутата, навколо глави служби створена група посадових осіб, серед основних "інтересів" якої - прикриття виробництва і реалізації "безакцизних" алкогольних напоїв, сумнозвісні "скрутки", схеми з "сірого" експорту зернових, нелегальний продаж контрафактних тютюнових виробів. Є ризик, що за пів року, які залишилися до розформування податкової міліції і повноцінного створення БЕБ, масштаб корупції в ДФС може значно зрости, зазначив нардеп. Адже жодних стримуючих факторів вже не залишиться.