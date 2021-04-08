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Новини
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Холодов готує звернення до Зеленського з приводу ситуації в ДФС

Холодов готує звернення до Зеленського з приводу ситуації в ДФС

Народний депутат Андрій Холодов готує звернення до президента Зеленського з приводу ситуації, що склалася в Державній фіскальній службі.

Про це депутат заявив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Готую звернення до Президента з пропозицією звернути пильну увагу на проблему ДФС, яка з кожним днем ​​стає гостріше. Команда відомства продовжує "посилюватися" вкрай одіозними фігурами з кримінально-корупційним минулим. У такій ситуації будь-які санкції проти "конвертерів" і "скрутчиків" не призведуть до результату. Потрібно вдарити по тих, хто прикриває і "кришує" тіньові схеми! Також необхідно продовжувати розпочате очищення митниці від контрабандистів", - зазначив нардеп, який є заступником голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За словами Андрія Холодова, куратори тіньових схем на митниці і ГФС, а також пов'язаний з ними найбільший виробник контрабандних сигарет, запустили проти нього серію фейків у ЗМІ.

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"Зафрахтували "політолога" Тарана. І його устами повідомили, що наступною "жертвою" санкцій РНБО стане депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов. Чому Холодов? Тому що Холодов регулярно пише про свавілля на митниці і у ДФС. Називає конкретні прізвища. Відправляє депутатські запити. Витягає митників і податківців звітувати на Комітет. Моя активність вже давно не подобається ані кураторам, ані всій їхній банді, яка засіла на митниці і у ДФС. Однак нарити бодай якийсь цінний компромат на Холодова, судячи з усього, не вдалося. Тому запустили дешевий фокус із фейком", - підкреслив нардеп.
За його словами, передбачити подальший розвиток подій нескладно. Після засідання РНБО, на якому прізвище Холодова фігурувати не буде, той же Віктор Таран напише, що "за його інформацією, Холодов домігся, щоб його зняли зі списку санкцій РНБО". Після чого на другорядних сайтах вийде хвиля новин, що нібито прізвище Холодова спішно прибрали зі списку санкцій", - розповів нардеп.

"З горе-політологами зрозуміло. Як і з виробниками контрабандних сигарет, яких вони прикривають. Заробляють на хліб, як можуть. А от із хлопцями, котрі засіли на митних та "фіскальних" темах, пора розбиратися швидко і жорстко. Знахабніли остаточно. У відповідь на санкції - вони граються і кепкують з влади. Будемо терпіти далі?", - підсумував Холодов.

Нагадаємо, Андрій Холодов нещодавно попереджав про те, що керівник ДФС Вадим Мельник "здійснив численні кадрові призначення людей не тільки з сумнівною репутацією, а й із чинними кримінальними справами в активі". За словами народного депутата, навколо глави служби створена група посадових осіб, серед основних "інтересів" якої - прикриття виробництва і реалізації "безакцизних" алкогольних напоїв, сумнозвісні "скрутки", схеми з "сірого" експорту зернових, нелегальний продаж контрафактних тютюнових виробів. Є ризик, що за пів року, які залишилися до розформування податкової міліції і повноцінного створення БЕБ, масштаб корупції в ДФС може значно зрости, зазначив нардеп. Адже жодних стримуючих факторів вже не залишиться.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Холодов Андрій (80) ДФС (4047)


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Топ коментарі
+4
Холодова в прыпыздэнты!

Бубасик оказался не тем, за кого себя выдавал.
Он не ездит на лисапете.
Он не стал вырывать золотые зубы и нести их на Майдан.
Он не заселил бездомных деток на свою дачу.

Он сам начал брать, продавать должности, окружил себя подхалимами и путинскими шпионами.
Наконец выяснилось, что он сам был завербован в Москве в 2004 г. под кличкой "Буратино"...

Не такого вождя ожидал зубожилый малороссийский нарид!
Но мы видим свет в конце тоннеля.
Под руководством нового бубачки мы свергнем не оправдавшего наших надежд старого бубачку.
И новый поведет нас к зияющим высотам.
Холодова в прыпыздэнты!!!!
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08.04.2021 17:42
+2
Это он о чем, собственно? И кому? Напрасен труд и жаль бумаги. Уголовно-коррупционное прошлое - обязательное требование к трудовому стажу и опыту "усиливающих" сотрудников. Без него не примут на работу. Оно и раньше без него было сложно, а сейчас не имея его за спиной остается только улицы мести...
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08.04.2021 17:40
+2
Кто громче всех кричит: "Держи вора"? - Вор
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08.04.2021 18:23
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у всех ситуация
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08.04.2021 17:36 Відповісти
ообщили, что следующей "жертвой" санкций СНБО станет депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов
Ох и ржака. Ждем санкций на шмигаля и степанова за куртку)
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08.04.2021 17:37 Відповісти
Холодов готовит обращение к Зеленскому по поводу ситуации в ГФС - Цензор.НЕТ 6490
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08.04.2021 18:03 Відповісти
Это он о чем, собственно? И кому? Напрасен труд и жаль бумаги. Уголовно-коррупционное прошлое - обязательное требование к трудовому стажу и опыту "усиливающих" сотрудников. Без него не примут на работу. Оно и раньше без него было сложно, а сейчас не имея его за спиной остается только улицы мести...
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08.04.2021 17:40 Відповісти
Холодова в прыпыздэнты!

Бубасик оказался не тем, за кого себя выдавал.
Он не ездит на лисапете.
Он не стал вырывать золотые зубы и нести их на Майдан.
Он не заселил бездомных деток на свою дачу.

Он сам начал брать, продавать должности, окружил себя подхалимами и путинскими шпионами.
Наконец выяснилось, что он сам был завербован в Москве в 2004 г. под кличкой "Буратино"...

Не такого вождя ожидал зубожилый малороссийский нарид!
Но мы видим свет в конце тоннеля.
Под руководством нового бубачки мы свергнем не оправдавшего наших надежд старого бубачку.
И новый поведет нас к зияющим высотам.
Холодова в прыпыздэнты!!!!
показати весь коментар
08.04.2021 17:42 Відповісти
Кто громче всех кричит: "Держи вора"? - Вор
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08.04.2021 18:23 Відповісти
Назови мне хоть одну сферу гос управления, которая расцвела при зелупе. Коррупция не в счет.
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08.04.2021 19:04 Відповісти
А вы обратили внимание, как с приходом к власти преЗЕрватива, в стране начали синхронно разваливаться все государственные институты?! Совпадение? Совсем нет. Так было задумано изначально: прибарахлится и свалить.
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08.04.2021 19:02 Відповісти
Если есть выбор кому верить, и его предлагают слуги Нелоха, то ответ ясен в пользу любого только не ЗЕБАРАНОВ
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08.04.2021 19:25 Відповісти
 
 