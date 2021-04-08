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В Днепропетровской области реконструируют две больницы, - министр Чернышов

Во время рабочего визита министр ознакомился с ходом строительства дороги государственного значения и автодорожного моста, посетил ряд учебных заведений, а также медучреждения, оказывающие услуги пациентам области – "Городскую детскую клиническую больницу №5" и "Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова".

Об этом сообщает сайт Минрегион, информирует Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области реконструируют две больницы, - министр Чернышов 01

"Медицина требует комплексной перезагрузки и существенных инвестиций, и правительство работает над этим вопросом. В этом году будут завершены ремонты и реконструкции в 210 приемных отделениях", - отметил Алексей Чернышев.

В Днепропетровской области реконструируют две больницы, - министр Чернышов 02

Темпы реализации программы "Большое строительство" в Днепропетровской области являются результатом взаимодействия центральной и местных властей. Глава Днепропетровской областной организации партии "Слуга народа" Юрий Кисель выразил уверенность, что сотрудничество министра развития громад и территорий Чернышова с народными депутатами Украины от Днепропетровщины и главой Днепропетровской ОДА, а также другими представителями местной власти даст толчок для реализации инфраструктурных проектов региона.

В Днепропетровской области реконструируют две больницы, - министр Чернышов 03

"Экономика нашего государства требует быстрых, взвешенных и эффективных решений, поэтому визит министра развития громад и территорий и представителей украинского парламента подтверждает готовность властей всех уровней к открытому диалогу на благо Украины и всех ее граждан", - подчеркнул Кисель.

Автор: 

Минрегионразвития (137) Алексей Чернышов (150) Большая стройка (728) Днепропетровская область (4047)


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На фото здания детского сада, Мин регионов много всего строят, судя по их новостям.
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08.04.2021 20:23 Ответить
Дві реконструюють, а 10 закрили, та 10 мають ....чекають долі.
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08.04.2021 20:44 Ответить
DW українською

@dw_ukrainian

· 5h

Іноземець купив швабру і самостійно помив вікно потяга Ізмаїл-Київ. Фото він опублікував на Фейсбуці й написав: "Прибрати @Ukrzaliznytsia непросто, але це треба робити, правда?" У коментарях додав, що бруд "давній і стійкий".
У Дніпропетровській області реконструюють дві лікарні, - міністр Чернишов - Цензор.НЕТ 7766
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08.04.2021 21:01 Ответить
 
 