В Днепропетровской области реконструируют две больницы, - министр Чернышов

Во время рабочего визита министр ознакомился с ходом строительства дороги государственного значения и автодорожного моста, посетил ряд учебных заведений, а также медучреждения, оказывающие услуги пациентам области – "Городскую детскую клиническую больницу №5" и "Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова".

Об этом сообщает сайт Минрегион, информирует Цензор.НЕТ.

"Медицина требует комплексной перезагрузки и существенных инвестиций, и правительство работает над этим вопросом. В этом году будут завершены ремонты и реконструкции в 210 приемных отделениях", - отметил Алексей Чернышев.

Темпы реализации программы "Большое строительство" в Днепропетровской области являются результатом взаимодействия центральной и местных властей. Глава Днепропетровской областной организации партии "Слуга народа" Юрий Кисель выразил уверенность, что сотрудничество министра развития громад и территорий Чернышова с народными депутатами Украины от Днепропетровщины и главой Днепропетровской ОДА, а также другими представителями местной власти даст толчок для реализации инфраструктурных проектов региона.

"Экономика нашего государства требует быстрых, взвешенных и эффективных решений, поэтому визит министра развития громад и территорий и представителей украинского парламента подтверждает готовность властей всех уровней к открытому диалогу на благо Украины и всех ее граждан", - подчеркнул Кисель.