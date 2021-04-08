У Дніпропетровській області реконструюють дві лікарні, - міністр Чернишов

Під час робочого візиту міністр ознайомився з ходом будівництва дороги державного значення і автодорожнього моста, відвідав низку навчальних закладів, а також медустанови, які надають послуги пацієнтам області - "Міську дитячу клінічну лікарню №5" і "Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. І.І. Мечникова".

Про це повідомляє сайт Мінрегіону, інформує Цензор.НЕТ.

"Медицина потребує комплексного перезавантаження і суттєвих інвестицій, і уряд працює над цим питанням. Цього року будуть завершені ремонти і реконструкції в 210 приймальних відділеннях", - зазначив Олексій Чернишов.

Темпи реалізації програми "Велике будівництво" в Дніпропетровській області є результатом взаємодії центральної та місцевої влади. Голова Дніпропетровської обласної організації партії "Слуга народу" Юрій Кисіль висловив упевненість, що співпраця міністра розвитку громад і територій Чернишова з народними депутатами України від Дніпропетровщини та головою Дніпропетровської ОДА, а також іншими представниками місцевої влади дасть поштовх для реалізації інфраструктурних проєктів регіону.

"Економіка нашої держави вимагає швидких, зважених і ефективних рішень, тому візит міністра розвитку громад і територій та представників українського парламенту підтверджує готовність влади всіх рівнів до відкритого діалогу на благо України і всіх її громадян", - підкреслив Кисіль.