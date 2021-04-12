Рада может провести третье внеочередное заседание в конце недели, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может провести третье внеочередное заседание в конце недели. Это может произойти в четверг или пятницу.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Разумков ответил на вопрос, когда может состояться заседание в случае, если соберут 150 подписей за проведение третьего внеочередного.

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"Я думаю, это будет перебор, если мы еще завтра сделаем третью внеочередную сессию. Я думаю, что это будет четверг или пятница", - отметил спикер.

Напомним, ранее Разумков заявил, что Верховная Рада во вторник может собраться на два внеочередных заседания. Их инициировали депутатские фракции и группы.