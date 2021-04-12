Рада завтра может собраться на два внеочередных заседания, - Разумков
Верховная Рада во вторник, 13 апреля, может собраться на два внеочередных заседания. Оба заседания инициировали депутатские фракции и группы.
Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания Согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Возможно, даже завтра состоится два внеочередных заседания", - сказал он.
Глава Рады отметил, что оба заседания инициировали депутатские фракции и группы. По его словам, вскоре должны появиться распоряжения о проведении этих заседаний, где будут указаны повестки дня.
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