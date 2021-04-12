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Рада завтра может собраться на два внеочередных заседания, - Разумков

Рада завтра может собраться на два внеочередных заседания, - Разумков

Верховная Рада во вторник, 13 апреля, может собраться на два внеочередных заседания. Оба заседания инициировали депутатские фракции и группы.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания Согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Возможно, даже завтра состоится два внеочередных заседания", - сказал он.

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Глава Рады отметил, что оба заседания инициировали депутатские фракции и группы. По его словам, вскоре должны появиться распоряжения о проведении этих заседаний, где будут указаны повестки дня.

Автор: 

ВР (29273) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1522)


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Рада завтра может собраться на два внеочередных заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8318
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12.04.2021 11:25 Ответить
Рада завтра может собраться на два внеочередных заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 7504
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12.04.2021 11:29 Ответить
План-закон, выполнение-долг, перевыполнение - честь))
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12.04.2021 11:32 Ответить
с бабами и пивасиком ?
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12.04.2021 11:34 Ответить
Баби да, баби да.
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12.04.2021 11:36 Ответить
 
 