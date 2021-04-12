Рада завтра може зібратися на два позачергові засідання, - Разумков
Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, може зібратися на два позачергові засідання. Обидва засідання ініціювали депутатські фракції і групи.
Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Можливо, навіть завтра відбудеться два позачергових засідання", - сказав він.
Глава Ради зазначив, що обидва засідання ініціювали депутатські фракції та групи. За його словами, невдовзі мають з'явитися розпорядження про проведення цих засідань, де будуть вказані порядки денні.
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Valery Greff
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