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Новини
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Рада завтра може зібратися на два позачергові засідання, - Разумков

Рада завтра може зібратися на два позачергові засідання, - Разумков

Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, може зібратися на два позачергові засідання. Обидва засідання ініціювали депутатські фракції і групи.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Можливо, навіть завтра відбудеться два позачергових засідання", - сказав він.

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Глава Ради зазначив, що обидва засідання ініціювали депутатські фракції та групи. За його словами, невдовзі мають з'явитися розпорядження про проведення цих засідань, де будуть вказані порядки денні.

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ВР (15027) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1528)


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Рада завтра может собраться на два внеочередных заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8318
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12.04.2021 11:25 Відповісти
Рада завтра может собраться на два внеочередных заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 7504
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12.04.2021 11:29 Відповісти
План-закон, выполнение-долг, перевыполнение - честь))
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12.04.2021 11:32 Відповісти
с бабами и пивасиком ?
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12.04.2021 11:34 Відповісти
Баби да, баби да.
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12.04.2021 11:36 Відповісти
 
 