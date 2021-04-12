Украина должна прекратить спонсировать антидемократический режим Лукашенко импортом электричества с Белорусской АЭС, - Гончаренко
Украина должна остановить импорт электротока с Белорусской АЭС и прекратить финансово поддерживать недружественный и антидемократический режим Александра Лукашенко.
Об этом заявил народный депутат ( "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко.
"Я настаиваю на принятии законопроекта о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России. Мы должны перестать спонсировать антидемократические и враждебные нам режимы. Только такими действиями мы сможем защитить нашу страну ", - заявил нардеп на своей странице в Facebook.
Он отметил, что на днях страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России, ограничив поставки через Беларусь, в рамках процесса интеграции в энергосистемы ЕС.
По словам нардепа, Белорусскую АЭС страны Балтии расценивают как прямую угрозу безопасности и призывают своих союзников по НАТО, а также Украину, бойкотировать эту станцию.
"Напомню, Литва и Латвия заявили о готовности поднимать вопрос предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. При этом, Украина продолжает закупать белорусскую и российскую электроэнергию. Вам не кажется это несколько странным?" - добавил Гончаренко.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца расходы на импорт превысили 900 млн грн.
18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.
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если зебилы ОПРАВДЫВАЮТ покупку в рашке э/э.. то что им та Беларусь и их 87% "мышебратья"..
Украина с февраля экспортер электроэнергии, пока не отсоединимся от энергосистемы россия-беларусь будут к нам перетоки, спасибо пороху за зеленую энергетику которая приводит к дисбалансу энергосистемы
Зараз всі, раніше діючі, реактори розбирають на металобрухт...
импорт-экспорт электроэнергии Украиной в апреле
https://energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=de&c=UA&stacking=grouped&interval=month&month=04
испытания проводились в два этапа - 8 и 11 апреля 2021 г. - и предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении с целью анализа складывающихся режимов работы на энергообъектах Беларуси, а также оценки достаточности разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву;
причем тигры уговорили сделать это не разом, а разнести на разные дни
так что со стороны беларуси все давно готовы, вот балтийские тигры что то медлят