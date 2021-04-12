РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8848 посетителей онлайн
Новости
1 422 32

Украина должна прекратить спонсировать антидемократический режим Лукашенко импортом электричества с Белорусской АЭС, - Гончаренко

Украина должна прекратить спонсировать антидемократический режим Лукашенко импортом электричества с Белорусской АЭС, - Гончаренко

Украина должна остановить импорт электротока с Белорусской АЭС и прекратить финансово поддерживать недружественный и антидемократический режим Александра Лукашенко.

Об этом заявил народный депутат ( "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко.


"Я настаиваю на принятии законопроекта о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России. Мы должны перестать спонсировать антидемократические и враждебные нам режимы. Только такими действиями мы сможем защитить нашу страну ", - заявил нардеп на своей странице в Facebook.


Он отметил, что на днях страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России, ограничив поставки через Беларусь, в рамках процесса интеграции в энергосистемы ЕС.
По словам нардепа, Белорусскую АЭС страны Балтии расценивают как прямую угрозу безопасности и призывают своих союзников по НАТО, а также Украину, бойкотировать эту станцию.


"Напомню, Литва и Латвия заявили о готовности поднимать вопрос предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. При этом, Украина продолжает закупать белорусскую и российскую электроэнергию. Вам не кажется это несколько странным?" - добавил Гончаренко.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца расходы на импорт превысили 900 млн грн.


18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.


Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

Автор: 

Беларусь (7919) Гончаренко (535) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
А импортом бензина и дизеля можно)))
показать весь комментарий
12.04.2021 15:50
+7
Зелебобы, шо скажете? Неужели Леха прав?
показать весь комментарий
12.04.2021 15:50
+7
а что они скажут? им еще новые методички не подвезли.. да и торговля на крови - любимое занятие зебилов, ермака и ЗеЛоха-писюаниста...
если зебилы ОПРАВДЫВАЮТ покупку в рашке э/э.. то что им та Беларусь и их 87% "мышебратья"..
показать весь комментарий
12.04.2021 15:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А импортом бензина и дизеля можно)))
показать весь комментарий
12.04.2021 15:50 Ответить
* спонсировать режим , а только электричество нельзя ибо это затрагивает интересы ахметова...
показать весь комментарий
12.04.2021 15:54 Ответить
Крім Кременчукського НПЗ, зараз всі заводи стоять, якщо не порізані. Дякуючи Кучмі.
показать весь комментарий
12.04.2021 15:54 Ответить
Если власть об этом молчит, значит власти так выгодно и кто то по жырному отстегивает, как Пети так сейчас Вове...
показать весь комментарий
12.04.2021 16:00 Ответить
Мажейкяйский дизель, или там Орлен чем хуже мозырьского?
показать весь комментарий
12.04.2021 17:18 Ответить
Зелебобы, шо скажете? Неужели Леха прав?
показать весь комментарий
12.04.2021 15:50 Ответить
а что они скажут? им еще новые методички не подвезли.. да и торговля на крови - любимое занятие зебилов, ермака и ЗеЛоха-писюаниста...
если зебилы ОПРАВДЫВАЮТ покупку в рашке э/э.. то что им та Беларусь и их 87% "мышебратья"..
показать весь комментарий
12.04.2021 15:55 Ответить
а это тот Лэха который вместе с Петей в рыгах были а теперь стали "патриотами Украины"
Украина с февраля экспортер электроэнергии, пока не отсоединимся от энергосистемы россия-беларусь будут к нам перетоки, спасибо пороху за зеленую энергетику которая приводит к дисбалансу энергосистемы
показать весь комментарий
12.04.2021 16:06 Ответить
При якому дебілі закрили ЧАЕС?
Зараз всі, раніше діючі, реактори розбирають на металобрухт...
показать весь комментарий
12.04.2021 15:50 Ответить
Почему Гончаренко прямо не называет Пинчука спонсором режимов Путина и Лукашенко?
показать весь комментарий
12.04.2021 15:52 Ответить
ЗЕбілам не вгодиш. "Повісь над Кремлем тризуб - то скажуть, що криво повісив" (с)
показать весь комментарий
12.04.2021 15:58 Ответить
так шлюха говорит то что ему господин ахметов приказал))) и суть не в импорте электричества он мизерный 1 млрд. грн., по сравнению с 170 млрд. импорта бензина и дизеля, в год, а в том что это электричество не дает ахметову задрать цены на его тецах ДЕТЭК до небес.
показать весь комментарий
12.04.2021 15:58 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2021 16:06 Ответить
А я 100 раз казав, що є каганець, на чорта те лектричество.
показать весь комментарий
12.04.2021 15:59 Ответить
Україна має припинити спонсорувати антидемократичний режим Лукашенка імпортом струму з Білоруської АЕС, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 458
показать весь комментарий
12.04.2021 16:07 Ответить
пЕСик Украина уже как полтора месяца нетто экспортер электроэнергии
показать весь комментарий
12.04.2021 15:59 Ответить
А с чего же тогда зять кучмы пинчук будет харчеваться и доцю кучмы франчук подхарчовывать?
показать весь комментарий
12.04.2021 16:00 Ответить
Кукчма за 8 лет президентства "прихватизував" держмайна на 8 млрд. доларів. Ще й пра-правнукам вистачить...
показать весь комментарий
12.04.2021 17:58 Ответить
Вы их рыла видели? Такие ни когда не нажруться.
показать весь комментарий
12.04.2021 18:03 Ответить
Якщо не годувати і далі то повиздихають.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:18 Ответить
У них хоч майно є, а ці стільки за 2 роки стирили, і ні майна, ні грошей.
показать весь комментарий
12.04.2021 20:55 Ответить
Все є. І навіть в деклараціях вчорашніх бомжів, придурків-безробітних і "видатних" шоуменів.
показать весь комментарий
12.04.2021 21:55 Ответить
А Гончаренко знает, что электроэнергия за последний год подорожала почти на 100%. Сразу видно балаболить, не продукцию производить. Впрочем, все те, кто сейчас ратуют за отказ от импорта э-энергии, прихвостни ДТЭКа. А этим, все мало и мало, наверное пороху платили проценты, а с новыми приходиться делиться основательно.. Не ожидал, честное слово, от новой власти, очень разочарован ими. Олигархи полностью их контролируют, уже не возможно дышать, очень трудно стало работать.
показать весь комментарий
12.04.2021 16:03 Ответить
ну так это наследственность от рыг, кто там у нас еще бывший рыг и балабол
показать весь комментарий
12.04.2021 16:08 Ответить
Леша, ты хочешь, чтобы мы платили за электроэнергию в два раза больше? С ****-то не убудет. А мне может и на жратву не хватить, как и многим другим. И правильно выше написали почему горючее можно, а электричество нельзя.
показать весь комментарий
12.04.2021 16:10 Ответить
А что электроэнергия нашого лютого кровавого врага оккупанта паРаши и её гадкой колонии бывшей белоруской держава панацея для Украины. А если бы они не сплавляли по дешёвым демпинговыми ценам свою вонючую энергию. Или у них вообще не было своей лишней . И что тогда Украине наступил бы каюк.? А так сами мощно финансируем лютого врага оккупанта чтобы он за наши колоссальный бабки нас и без заминки колосално убивал.
показать весь комментарий
12.04.2021 16:47 Ответить
что у рыгах был балаболом, что при Пете такой же балабол
импорт-экспорт электроэнергии Украиной в апреле
https://energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=de&c=UA&stacking=grouped&interval=month&month=04
показать весь комментарий
12.04.2021 16:14 Ответить
ну, вообще то не страны балтии отказывались а беларусь проводила испытания отключения их от брэлл

испытания проводились в два этапа - 8 и 11 апреля 2021 г. - и предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении с целью анализа складывающихся режимов работы на энергообъектах Беларуси, а также оценки достаточности разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву;

причем тигры уговорили сделать это не разом, а разнести на разные дни
так что со стороны беларуси все давно готовы, вот балтийские тигры что то медлят
показать весь комментарий
12.04.2021 16:41 Ответить
Гончаренко безумовно балабол. Але зараз він має рацію. Купувати у Білорусі електроенергію, все одно, що купувати її у Московії.
показать весь комментарий
12.04.2021 16:50 Ответить
А чего Лисичанский стоит? Он же Роснефти
показать весь комментарий
12.04.2021 17:48 Ответить
Білорусь не досить демократична, але завжди була нам другом, це нинішня влада зробила деякі ворожі кроки відносно Білорусі. Лукашенко не здав країну Росії і в союз не вступив. Він серйозний дядько, і запевняв, що з боку Білорусі танки не перейдуть наш кордон. Балтійці пристали на бік проросійських сил у Білорусі і підбивають Україну. Ще не факт, що вони нам поможуть, а ось нашкодити і нам, і собі вповні можуть.
показать весь комментарий
12.04.2021 20:46 Ответить
Починаючи з 2014 року Білорусь є офіційно визнаним в ООН ворогом України і союзником **********. Будь які заяви про "дружбу" "диктатора на утриманні" ***** не варті абсолютно нічого. В Білорусі ФСБ арештовує наших громадян і вивозить в РФ. Два роки тому після спільних з РФ навчань в Білорусі кацапи якось "забули" вивезти надзвичайно багато військової техніки та спорядження для наступальних дій. "Вагнерівців" Лукашенко також повернув РФ. Білоруси масово їздять відпочивати в Крим. Таким чином Білорусь демонструє своїми діями відверту антиукраїнську позицію. Тому будь які стосунки з союзником ***** мають бути зупинені, кордони мають бути закритими, введено візовий режим і війська мають готуватися до можливого наступу кацапів - до Києва від кордону Білорусі 240 кілометрів.
показать весь комментарий
12.04.2021 22:07 Ответить
 
 