РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13341 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 665 2

В Днепре продлили карантин до конца месяца

В Днепре продлили карантин до конца месяца

По решению комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Днепре продлили карантин до 30 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Как отмечается, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. В то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Местные власти рекомендовали учреждениям, в том числе коммунальным, найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Также в Днепре запретили работу дискотек и ночных клубов.

Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реанимации в Днепре перегружены, ежедневно используем 2 т кислорода, лечить COVID-19 пошли хирурги и травматологи, - главврач Рыженко

При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.

Днепр (4439) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Карантин какой-то избирательный. Студенты вузов и колледжей, ученики 5-11 классов на карантине, а учащиеся ПТУ - на стационарных занятиях. Видно чтобы разносили бациллы коронки.
показать весь комментарий
13.04.2021 11:39 Ответить
 
 