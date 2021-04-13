У Дніпрі продовжили карантин до кінця місяця

За рішенням комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Дніпрі продовжили карантин до 30 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Як зазначається, учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Водночас молодша школа і дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Місцева влада рекомендувала закладам, зокрема комунальним, знайти можливість для організації пріоритетного обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.

Також у Дніпрі заборонили роботу дискотек і нічних клубів.

Кафе, бари і ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їхня робота заборонена, крім адресної доставки і роботи навинос.

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При цьому пільговий проїзд у громадському транспорті діятиме тільки з 10:00 до 15:00.