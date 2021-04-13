Отставка Степанова сейчас не ко времени, - "слуга народа" Вениславский

Отставка Максима Степанов с поста главы Министерства здравоохранения сейчас не рассматривается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель Зеленского в Конституционном Суде, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Что касается (COVID-19 вакцинации. - Ред.), то этим вопросом мы занимаемся постоянно. Я не исключаю, что в четверг (на внеочередном заседании Рады. - Ред.) могут быть как раз вопросы, связанные с реагированием государства на новые угрозы, вызовы", - рассказал парламентарий.

Вениславскому задали вопрос, будет ли рассматриваться отставка министра здравоохранения Максима Степанова.

"Я думаю, что это не ко времени", - сказал нардеп.

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