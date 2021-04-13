Отставка Степанова сейчас не ко времени, - "слуга народа" Вениславский
Отставка Максима Степанов с поста главы Министерства здравоохранения сейчас не рассматривается.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель Зеленского в Конституционном Суде, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.
"Что касается (COVID-19 вакцинации. - Ред.), то этим вопросом мы занимаемся постоянно. Я не исключаю, что в четверг (на внеочередном заседании Рады. - Ред.) могут быть как раз вопросы, связанные с реагированием государства на новые угрозы, вызовы", - рассказал парламентарий.
Вениславскому задали вопрос, будет ли рассматриваться отставка министра здравоохранения Максима Степанова.
"Я думаю, что это не ко времени", - сказал нардеп.
Топ комментарии
+12 Роман с камнем
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+11 Дід Панас #485622
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+10 Ан Мур
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То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.
Худшие из худших.
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.
Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.
Название дарю.
The Мрази.
Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…