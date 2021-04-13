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Отставка Степанова сейчас не ко времени, - "слуга народа" Вениславский

Отставка Степанова сейчас не ко времени, -

Отставка Максима Степанов с поста главы Министерства здравоохранения сейчас не рассматривается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель Зеленского в Конституционном Суде, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Что касается (COVID-19 вакцинации. - Ред.), то этим вопросом мы занимаемся постоянно. Я не исключаю, что в четверг (на внеочередном заседании Рады. - Ред.) могут быть как раз вопросы, связанные с реагированием государства на новые угрозы, вызовы", - рассказал парламентарий.

Вениславскому задали вопрос, будет ли рассматриваться отставка министра здравоохранения Максима Степанова.

"Я думаю, что это не ко времени", - сказал нардеп.

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Автор: 

Минздрав (4903) отставка (3161) Степанов Максим (2062) Вениславский Федор (272)


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Топ комментарии
+12
Отставка Степанова сейчас не ко времени, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3661
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13.04.2021 10:25
+11
Деньги из фонда разворовал. Вакцинацию провалил. Больницы ни чем не обеспечил. К весенней эпидемии готов не был, рассказывая про победы. Ответственность за локдаун по всей стране взять на себя боится, перекладывая все на местное самоуправление. Хуже не будет? Что должно произойти что бы была понятна его некомпетентность?
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13.04.2021 10:22
+10
А як "нековремени" відставка всього уряду та дострокові вибори... Зебіли і клован будуть чіплятися за владу до останнього реп'яха.
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13.04.2021 10:21
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Ну конеШно ,надо дать человеку пополнить гардероб ....
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13.04.2021 10:19 Ответить
Ще до пальтішка гардіробчик треба підібрать ...
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13.04.2021 10:21 Ответить
Отставка Степанова сейчас не ко времени, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3661
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13.04.2021 10:25 Ответить
какой гардероб - он как нищеброд в 350м2 напротив Олимпийского ютится! жена давно фазенду в Испании требует.
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13.04.2021 11:19 Ответить
Позор Зебарыгам на крови граждан ! Всех в отставку и вашего предводителя 🐲🤢🤡🎪😈 квартально
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13.04.2021 12:02 Ответить
Ну да ,всех в отставку а Барыгу с Супрун вернуть их вирус как увидит ,сразу ласты склеит су страху ,да и будет кому ***** крепко обнять ...
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13.04.2021 12:31 Ответить
Степанов должен себе купить штанишки, как Попандопуло. Шо за человек в таком лапсердаке, и без штанишек(((
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13.04.2021 10:21 Ответить
А як "нековремени" відставка всього уряду та дострокові вибори... Зебіли і клован будуть чіплятися за владу до останнього реп'яха.
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13.04.2021 10:21 Ответить
В любой европейской стране он был бы давно уволен, плюс проверили как ему удается покупать курточки по цене его годовой зарплаты.
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13.04.2021 10:22 Ответить
Деньги из фонда разворовал. Вакцинацию провалил. Больницы ни чем не обеспечил. К весенней эпидемии готов не был, рассказывая про победы. Ответственность за локдаун по всей стране взять на себя боится, перекладывая все на местное самоуправление. Хуже не будет? Что должно произойти что бы была понятна его некомпетентность?
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13.04.2021 10:22 Ответить
как бы это ни звучало, но сейчас точно не ко времени затевать перевыборы или замены...
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13.04.2021 10:23 Ответить
А вы в 2019 году были такого же мнения?
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13.04.2021 10:25 Ответить
Оно и понятно, ещё не всё спионерили, что осталось из накопленного папиредниками и "барИгой".
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13.04.2021 10:24 Ответить
Отставка Степанова сейчас не ко времени, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3625
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13.04.2021 10:25 Ответить
істинно так! це всі гроші заробив буковель, ще не всі на *асфальті* зуміли будинки прикупити, тим паче на вакцинах можна прибарахлітса непогано, і валить со страни
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13.04.2021 10:26 Ответить
Китай официально сообщил о недостаточной эффективности своих вакцин, в частности, КоронаВак, которую закупила Украина, помимо «индийского чая». Об этом факте написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.

То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.

Худшие из худших.

Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.

Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.

Название дарю.

The Мрази.

Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…
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13.04.2021 10:29 Ответить
Та да. Такі відкати на воді для вакцинування. Хто ж заріже курку, яка несе золоті яйця?
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13.04.2021 10:30 Ответить
Та дайте человеку хоть одежку кое-какую купить, нелюди!
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13.04.2021 10:35 Ответить
Головнокомандувача на віслюка під час війни міняти можна, а клоуна в балагані ніззя....
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13.04.2021 10:36 Ответить
Відставка Степанова зараз не на часі, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 2228
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13.04.2021 10:46 Ответить
коли ви всі слугоурожівські дебіли будете здихати від того ковіду от тоді і прийде його час, ДАЙ ТО БОЖЕ щоб настав цей час якомога скоріше!
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13.04.2021 10:47 Ответить
Дуже повільно мелють млини Богів...
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13.04.2021 12:18 Ответить
Не на часі? Ще не вмерла Україна?
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13.04.2021 10:53 Ответить
Было 49 с половиной минздравов,а Украина ещё жива.Многие последнего хотять распять,однако сами- ковидтеррористы.Носите маски и соблюдайте дистанцию и будет Вам счастье.На ковидтеррористов Украины не хватит врачей всей Европы.Схамениться!Байден объявил Конкурс на новую лицевую маску.Приз поллимона американских гривней.
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13.04.2021 10:55 Ответить
та да рано.. ещё с откатами не со всеми рассчитался..
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13.04.2021 11:03 Ответить
Стєпашці вже мало звання «доктор смерть»?
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13.04.2021 11:36 Ответить
От престановки идиотов количество не переходит в качество.
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13.04.2021 11:57 Ответить
Ще не всіх Знищив
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13.04.2021 12:16 Ответить
а шо за срань господня этот Федор Вениславский.
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13.04.2021 13:42 Ответить
 
 