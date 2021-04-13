Відставка Степанова зараз не на часі, - "слуга народу" Веніславський
Відставка Максима Степанов з поста глави Міністерства охорони здоров'я зараз не розглядається.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник Зеленського в Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.
"Що стосується (COVID-19 вакцинації. - Ред.), то цим питанням ми переймаємося постійно. Я не виключаю, що в четвер (на позачерговому засіданні Ради. - Ред.) можуть бути саме питання, пов'язані з реагуванням держави на нові погрози, виклики", - розповів парламентарій.
Веніславському поставили запитання, чи розглядатиметься відставка міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
"Я думаю, що це не на часі", - сказав нардеп.
Топ коментарі
+12 Роман с камнем
показати весь коментар13.04.2021 10:25 Посилання
+11 Дід Панас #485622
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+10 Ан Мур
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То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.
Худшие из худших.
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.
Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.
Название дарю.
The Мрази.
Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…