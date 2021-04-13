Відставка Степанова зараз не на часі, - "слуга народу" Веніславський

Відставка Максима Степанов з поста глави Міністерства охорони здоров'я зараз не розглядається.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник Зеленського в Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Що стосується (COVID-19 вакцинації. - Ред.), то цим питанням ми переймаємося постійно. Я не виключаю, що в четвер (на позачерговому засіданні Ради. - Ред.) можуть бути саме питання, пов'язані з реагуванням держави на нові погрози, виклики", - розповів парламентарій.

Веніславському поставили запитання, чи розглядатиметься відставка міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Я думаю, що це не на часі", - сказав нардеп.

Також дивіться: Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов. ВIДЕО