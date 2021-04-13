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Новини
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Відставка Степанова зараз не на часі, - "слуга народу" Веніславський

Відставка Степанова зараз не на часі, -

Відставка Максима Степанов з поста глави Міністерства охорони здоров'я зараз не розглядається.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник Зеленського в Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Що стосується (COVID-19 вакцинації. - Ред.), то цим питанням ми переймаємося постійно. Я не виключаю, що в четвер (на позачерговому засіданні Ради. - Ред.) можуть бути саме питання, пов'язані з реагуванням держави на нові погрози, виклики", - розповів парламентарій.

Веніславському поставили запитання, чи розглядатиметься відставка міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Я думаю, що це не на часі", - сказав нардеп.

Також дивіться: Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

МОЗ (5401) відставка (1471) Степанов Максим (2197) Веніславський Федір (293)


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Топ коментарі
+12
Отставка Степанова сейчас не ко времени, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3661
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13.04.2021 10:25
+11
Деньги из фонда разворовал. Вакцинацию провалил. Больницы ни чем не обеспечил. К весенней эпидемии готов не был, рассказывая про победы. Ответственность за локдаун по всей стране взять на себя боится, перекладывая все на местное самоуправление. Хуже не будет? Что должно произойти что бы была понятна его некомпетентность?
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13.04.2021 10:22
+10
А як "нековремени" відставка всього уряду та дострокові вибори... Зебіли і клован будуть чіплятися за владу до останнього реп'яха.
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13.04.2021 10:21
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Ну конеШно ,надо дать человеку пополнить гардероб ....
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13.04.2021 10:19 Відповісти
Ще до пальтішка гардіробчик треба підібрать ...
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13.04.2021 10:21 Відповісти
Отставка Степанова сейчас не ко времени, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3661
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13.04.2021 10:25 Відповісти
какой гардероб - он как нищеброд в 350м2 напротив Олимпийского ютится! жена давно фазенду в Испании требует.
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13.04.2021 11:19 Відповісти
Позор Зебарыгам на крови граждан ! Всех в отставку и вашего предводителя 🐲🤢🤡🎪😈 квартально
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13.04.2021 12:02 Відповісти
Ну да ,всех в отставку а Барыгу с Супрун вернуть их вирус как увидит ,сразу ласты склеит су страху ,да и будет кому ***** крепко обнять ...
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13.04.2021 12:31 Відповісти
Степанов должен себе купить штанишки, как Попандопуло. Шо за человек в таком лапсердаке, и без штанишек(((
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13.04.2021 10:21 Відповісти
А як "нековремени" відставка всього уряду та дострокові вибори... Зебіли і клован будуть чіплятися за владу до останнього реп'яха.
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13.04.2021 10:21 Відповісти
В любой европейской стране он был бы давно уволен, плюс проверили как ему удается покупать курточки по цене его годовой зарплаты.
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13.04.2021 10:22 Відповісти
Деньги из фонда разворовал. Вакцинацию провалил. Больницы ни чем не обеспечил. К весенней эпидемии готов не был, рассказывая про победы. Ответственность за локдаун по всей стране взять на себя боится, перекладывая все на местное самоуправление. Хуже не будет? Что должно произойти что бы была понятна его некомпетентность?
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13.04.2021 10:22 Відповісти
как бы это ни звучало, но сейчас точно не ко времени затевать перевыборы или замены...
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13.04.2021 10:23 Відповісти
А вы в 2019 году были такого же мнения?
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13.04.2021 10:25 Відповісти
Оно и понятно, ещё не всё спионерили, что осталось из накопленного папиредниками и "барИгой".
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13.04.2021 10:24 Відповісти
Отставка Степанова сейчас не ко времени, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3625
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13.04.2021 10:25 Відповісти
істинно так! це всі гроші заробив буковель, ще не всі на *асфальті* зуміли будинки прикупити, тим паче на вакцинах можна прибарахлітса непогано, і валить со страни
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13.04.2021 10:26 Відповісти
Китай официально сообщил о недостаточной эффективности своих вакцин, в частности, КоронаВак, которую закупила Украина, помимо «индийского чая». Об этом факте написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.

То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.

Худшие из худших.

Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.

Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.

Название дарю.

The Мрази.

Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…
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13.04.2021 10:29 Відповісти
Та да. Такі відкати на воді для вакцинування. Хто ж заріже курку, яка несе золоті яйця?
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13.04.2021 10:30 Відповісти
Та дайте человеку хоть одежку кое-какую купить, нелюди!
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13.04.2021 10:35 Відповісти
Головнокомандувача на віслюка під час війни міняти можна, а клоуна в балагані ніззя....
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13.04.2021 10:36 Відповісти
Відставка Степанова зараз не на часі, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 2228
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13.04.2021 10:46 Відповісти
коли ви всі слугоурожівські дебіли будете здихати від того ковіду от тоді і прийде його час, ДАЙ ТО БОЖЕ щоб настав цей час якомога скоріше!
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13.04.2021 10:47 Відповісти
Дуже повільно мелють млини Богів...
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13.04.2021 12:18 Відповісти
Не на часі? Ще не вмерла Україна?
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13.04.2021 10:53 Відповісти
Было 49 с половиной минздравов,а Украина ещё жива.Многие последнего хотять распять,однако сами- ковидтеррористы.Носите маски и соблюдайте дистанцию и будет Вам счастье.На ковидтеррористов Украины не хватит врачей всей Европы.Схамениться!Байден объявил Конкурс на новую лицевую маску.Приз поллимона американских гривней.
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13.04.2021 10:55 Відповісти
та да рано.. ещё с откатами не со всеми рассчитался..
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13.04.2021 11:03 Відповісти
Стєпашці вже мало звання «доктор смерть»?
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13.04.2021 11:36 Відповісти
От престановки идиотов количество не переходит в качество.
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13.04.2021 11:57 Відповісти
Ще не всіх Знищив
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13.04.2021 12:16 Відповісти
а шо за срань господня этот Федор Вениславский.
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13.04.2021 13:42 Відповісти
 
 